Open Day 2025 all’Università di Siena

Martedì 25 febbraio 2025, l’Università di Siena si prepara ad accogliere gli studenti delle superiori, le famiglie e gli insegnanti per l’Open Day 2025. Un’intera giornata dedicata all’orientamento universitario e alla scoperta dei corsi offerti dall’ateneo. L’evento sarà un’occasione per visitare le strutture, scoprire le offerte formative e conoscere il corpo docenti.

Il programma dell’Open Day 2025

Durante l’Open Day saranno presentati i corsi di laurea che l’ateneo mette a disposizione, che comprendono più di 30 corsi tra lauree triennali e a ciclo unico. L’evento darà modo anche di conoscere tutti i percorsi di studio successivi, tra cui lauree magistrali, dottorati, specialistiche e tanto altro.

Oltre alle informazioni necessarie per iscriversi e frequentare, l’attenzione dell’Open Day sarà rivolta ai nuovi corsi che l’ateneo attiverà a partire dal prossimo anno accademico. Infatti, l’Università di Siena ha deciso di ampliare la sua offerta formativa con tre nuove proposte, due corsi di laurea triennali e uno magistrale.

I nuovi corsi di laurea proposti dall’Università di Siena

Il primo corso di laurea che verrà presentato all’Open Day di martedì 25 febbraio è il corso di laurea triennale in ‘Biotech Engineering for Health’. Questo corso si inserisce in un contesto di grande attualità, dove verranno combinate le competenze ingegneristiche con quelle biotecnologiche per conferire agli alunni le conoscenze fondamentali da applicare ai settori della salute e del benessere umano. Il corso sarà erogato completamente in lingua inglese, per rispondere alla crescente domanda di figure professionali interdisciplinari capaci di operare in contesti innovativi e internazionali. Il corso è interclasse e appartiene alle classi di laurea L2 – Biotecnologie e L8 – Ingegneria dell’Informazione, offrendo agli studenti la possibilità di scegliere, entro il terzo anno di studi, la classe di laurea in cui conseguire il titolo di studio.

Il secondo corso che verrà presentato all’Open Day è sempre una laurea triennale, il cui nome è ‘Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile’ e sarà attivato presso la sede di Arezzo. L’obiettivo del corso è quello di formare nuovi professionisti che siano capaci di valorizzare il territorio e l’ambiente culturale attraverso una strategia di gestione sostenibile. Gli studenti seguiranno lezioni di arte, archeologia, storia, geografiche, archivistiche e demo-etno-antropologiche, acquisendo competenze pluridisciplinari per comprendere a fondo l’importanza del patrimonio culturale.

Infine, l’ultimo corso che verrà presentato all’Open Day 2025 dell’Università di Siena, è la laurea magistrale in ‘Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza’. Al corso di laurea magistrale potranno accedere i laureati di altri Corsi di studio triennali, purché siano soddisfatti i requisiti curriculari previsti per l’ammissione. L’obiettivo formativo qualificante del corso è quello di fornire competenze avanzate nelle discipline giuridiche e socio-istituzionali, con un solido dominio delle categorie privatistiche e pubblicistiche in prospettiva nazionale e internazionale.

Le sedi e gli orari dell’Open Day

L’Open Day dell’Università di Siena avrà luogo nelle diverse sedi, a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. In questo modo, gli studenti interessati avranno la possibilità di poter partecipare all’evento, a prescindere dalla distanza dalla sede centrale.

La presentazione dei corsi avverrà in due fasce orarie per lasciare l’opportunità ai partecipanti di partecipare a tutti gli eventi desiderati:

Dalle 9:30 alle 11:00

Dalle 11:30 alle 13:00

Per informazioni più specifiche ti consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Perché partecipare?

Partecipare all’Open Day ti darà la possibilità di esplorare le strutture e i corsi di studio che l’ateneo mette a disposizione, comprendendo le prospettive professionali e prendere una decisione consapevole sul tuo futuro. L’Università di Siena, con il suo impegno nell’orientamento e formazione, offre così un evento imperdibile per tutti coloro che stanno valutando di intraprendere un percorso accademico.