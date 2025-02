Socrates AI, il tutor intelligente dell’Uninettuno

L’Università Telematica Uninettuno ha sempre puntato verso l’innovazione per offrire ai propri studenti un’esperienza formativa unica nel suo genere. L’ultimo passo avanti è stata l’introduzione di Socrates AI, un sistema di intelligenza artificiale che rivoluzionerà il metodo di apprendimento e di studio.

Cosa differenzia Socrates AI dalle AI che già conosciamo?

Socrates AI è il progetto del team di Uninettuno, creato per garantire precisione, affidabilità e trasparenza. Chiunque al giorno d’oggi ha utilizzato almeno una volta strumenti come ChatGPT o Gemini, ma nonostante la loro straordinaria capacità, spesso forniscono risposte errate o totalmente anomale. Questo è uno dei motivi per il quale è stato creato Socrates AI, un sistema che lavora mediante una differente metodologia per fornire delle risposte più accurate. Infatti, Socrates AI non cerca le informazioni su internet, ma basa le proprie risposte esclusivamente sui contenuti del Cyberspazio Didattico di Uninettuno.

Il Cyberspazio Didattico è un ambiente di apprendimento strutturato che raccoglie: video lezioni, libri di testo, articoli accademici, dispense, esercitazioni interattive e forum. Ogni informazione elaborata da Socrates AI deriva da questi materiali, garantendo allo studente la certezza di ricevere un supporto didattico preciso e scientificamente verificato.

L’elemento chiave di Socrates AI, è la sua capacità di riflettere e dialogare con lo studente non limitandosi solo a fornire le risposte, ma stimolando il ragionamento e la voglia di apprendimento. Tutte le risposte che vengono fornite agli studenti sono accompagnate con le relative fonti, affinché possano verificare ciò che apprendono.

Socrates AI cresce insieme a Uninettuno

L’apprendimento non è un processo statico ma in continua crescita. Per questo Socrates AI è stato progettato per adattarsi e migliorarsi costantemente sulla base di informazioni accademiche. Socrates AI raccoglie dati da oltre 100.000 ore di videolezioni e milioni di pagine di contenuti scritti, che comprendono le informazioni su tutti i corsi di laurea che l’ateneo mette a disposizione.

Socrates AI, per elaborare e fornire le risposte, si basa su solide teorie psicopedagogiche che vedono l’apprendimento come un processo in cui lo studente non si deve limitare a ricevere la risposta ma deve elaborarla e connetterla con ciò che già conosce. Questo metodo, che sprona gli studenti a processare le informazioni, favorisce una costruzione della conoscenza attraverso l’interazione continua tra la teoria e la pratica, rendendo lo studio un’esperienza coinvolgente ed efficace.

Un modello di interazione tra docenti e studenti

Con l’introduzione di Socrates AI Uninettuno non ha lo scopo di sostituire il rapporto tra professori e studenti, bensì arricchirlo. Infatti il sistema è stato sviluppato per dare la possibilità ai docenti per fornire un supporto immediato e costante agli alunni, chiarendo eventuali dubbi e approfondendo argomenti complicati.

Gli studenti potranno utilizzare Socrates AI per:

Comprendere meglio i concetti complessi grazie alle spiegazioni chiare e ben strutturate.

complessi grazie alle spiegazioni chiare e ben strutturate. Accedere rapidamente a risorse didattiche specifiche senza perdere tempo.

didattiche specifiche senza perdere tempo. Prepararsi agli esami con un supporto su misura.

con un supporto su misura. Approfondire argomenti disciplinari di differenti argomentazioni.

Per i professori Socrates AI sarà un alleato prezioso, grazie al quale si potranno concentrare sugli aspetti più complessi dell’insegnamento, lasciando al tutor digitale l’organizzazione e la gestione di argomenti basilari. Inoltre, grazie ai dati che raccoglie, è possibile monitorare il percorso di ogni singolo studente, individuando eventuali difficoltà e intervenendo in modo mirato.

Uninettuno proiettata verso il futuro

Questo progetto rappresenta per Uninettuno un enorme passo avanti verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, gettando le basi per un modello di apprendimento più dinamico e interattivo. Ma, attenzione, l’obiettivo non è quello di sostituire l’essere umano con delle macchine o degli algoritmi, l’obiettivo è quello di potenziare l’apprendimento rendendolo accessibile e stimolante a tutti.

Il mondo sta cambiando e l’educazione pure. Socrates AI non è solo un’innovazione, ma una nuova filosofia di apprendimento, che unisce lo studio tradizionale all’innovazione tecnologica. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di questo modello visita il sito ufficiale.