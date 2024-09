Erasmus Italiano, l’Università di Firenze da il via

L’Università di Firenze ha aperto i bandi per il programma Erasmus Italiano, iniziativa che favorisce la mobilizzazione degli studenti all’interno del territorio nazionale. Il nuovo programma Erasmus, approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, da la possibilità agli studenti di trascorrere un periodo formativo in un altro ateneo italiano, in tal modo da ampliare le proprie esperienze accademiche e culturali.

Gli studenti avranno tempo fino al 23 di settembre per candidarsi al bando che l’Università di Firenze ha pubblicato sul proprio sito web. Le candidature si potranno mandare tramite l’apposito Google Form, creato e messo a disposizione dall’ateneo. Ricorda che hai tempo solamente 10 giorni per l’iscrizione.

Quali sono i benefici del programma Erasmus Italiano

L’introduzione del programma Erasmus Italiano rappresenta un’opportunità unica per gli studenti dell’università fiorentina.

In occasione dello scambio, gli studenti avranno modo di:

Seguire i corsi e quindi ampliare il proprio piano di studi arricchendolo con i programmi che l’università ospitante offre.

Sostenere esami per mettere alla prova le conoscenze acquisite durante il percorso formativo nel periodo di mobilità.

Partecipare a tirocini presso aziende o enti convenzionati, ottenendo esperienza pratica direttamente negli ambienti lavorativi.

Tutte le attività a cui gli studenti prenderanno parte durante il programma Erasmus Italiano verranno poi riconosciute dall’Università di Firenze al fine di garantire la continuità dell’anno accademico.

Quali sono le università partner del programma Erasmus Italiano

Per dar via al programma, l’Università di Firenze ha stretto accordi con diverse università presenti sul suolo italiano. In questo modo, gli alunni avranno più opportunità di scelta per il proprio periodo di mobilità.

Tra le università partner del progetto Erasmus Italiano troviamo:

Università di Roma “La Sapienza”

Università di Trento

Università Ca’ Foscari

Università di Milano “Bicocca”

Università di Palermo

Università di Cagliari

Università di Salerno

Università del Molise

Università della Basilicata

Requisiti minimi e borse di studio

Per partecipare all’Erasmus Italiano dovrai soddisfare determinati requisiti:

Essere iscritto regolarmente all’Università di Firenze.

Avere un ISEE non superiore ai 36.000€.

Partecipare ad uno dei corsi che aderiscono all’iniziativa

A tutti gli studenti che saranno selezionati per partecipare al programma Erasmus Italiano verrà conferita una borsa di studio, di massimo 800 lordi. La cifra esatta viene stabilita a seconda della durata dello scambio ed il costo di vita nella città in cui lo studente si trasferisce.

I candidati verranno selezionati tramite graduatoria, che verranno pubblicati sull’Albo ufficiale dell’Università di Firenze e sul sito web.

Non perderti l’occasione di vivere un’esperienza formativa unica

In conclusione, l’Erasmus Italiano è un’opportunità unica per arricchire il proprio percorso accademico. Infatti l’esperienza della mobilità, oltre ad offrire nuove prospettive culturali, contribuirà a sviluppare importanti abilità che sono sempre più richieste nel mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale dell’Università di Firenze.