Borse di studio per studiare all’estero: l’Asia

Dopo aver scoperto tutte le agevolazioni che si hanno per andare a studiare in un qualsiasi paese europeo, vediamo ora quali sono le borse di studio per andare a studiare all’estero, in particolare in Asia.

Anche in questo caso ci aiuteremo con il report di “Scambieuropei”. Cercheremo, quindi, di riassumere tutte le opportunità per gli studenti che hanno intenzione di intraprendere un’avventura dall’altra parte del mondo.

Borse di studio per la Cina

Andare a studiare in Cina non è una decisione che si prende su due piedi, anche perché per intraprendere un percorso di studi qui c’è bisogno di conoscere il cinese mandarino.

In ogni caso, passiamo subito a scoprire e agevolazioni per gli studenti in Cina.

Prima di tutto abbiamo le Borse di Studio China Scholarship Council dedicate a 20 studenti italiani che frequentano corsi di qualsiasi livello. Le modalità, in questo caso, dovrebbero essere controllate sul sito CSC.

In secondo luogo abbiamo la Confucio Institute Scholarship (CIS). Questa è un’istituzione legata al Ministero dell’istruzione cinese e che si occupa di promuovere la lingua e la cultura del luogo in tutto il mondo. Le sue sedi sono situate in diversi Paesi, tra cui anche in Italia, e sono affiliate con università che di solito offrono corsi di cinese.

Per viaggiare in Cina c’è bisogno di un passaporto con almeno 6 mesi di validità residua e il Visto Studente.

Borse di studio per studiare all’estero: Corea del Sud

Per gli studenti che vogliono studiare in Corea del Sud esiste un programma chiamato Global Korean Scholarship (GKS). Esso offre ogni anno 60 borse di studio per i corsi di specializzazione e per quelli di dottorato. I corsi dovranno essere preceduti da 12/18 mesi di lezioni di lingua coreana, a meno che non si fosse già conseguito il TOPIK di livello 5 o 6.

Per andare in Corea del Sud c’è bisogno di un passaporto con almeno 3 mesi di validità residua. Per quanto riguarda i soggiorni inferiori ai 90 giorni non c’è bisogno di un visto.

Agevolazioni per studiare in Giappone

Le borse di studio per studiare all’estero, per quanto riguarda l’Asia, non sono finite qui. Infatti, ci sono delle opportunità anche per coloro che vogliono intraprendere un periodo di studio in Giappone.

Qui le opportunità sono molteplici:

Minerva Eu-Japan Fellowship Programme : un programma che offre una borsa di studio della durata di 6 mesi al fine di sviluppare ricerche riguardanti i rapporti politici e industriali tra Giappone ed Europa;

: un programma che offre una borsa di studio della durata di 6 mesi al fine di sviluppare ricerche riguardanti i rapporti politici e industriali tra Giappone ed Europa; Progetto della Fondazione Canon , che ogni anno eroga delle borse di studio per laureati e ricercatori europei e giapponesi;

, che ogni anno eroga delle borse di studio per laureati e ricercatori europei e giapponesi; Vulcanus , un progetto organizzato dall’Unione Europea che offre, oltre alla possibilità di seguire un corso in lingua, anche una borsa di studio per intraprendere un periodo di tirocinio in un’azienda giapponese;

, un progetto organizzato dall’Unione Europea che offre, oltre alla possibilità di seguire un corso in lingua, anche una borsa di studio per intraprendere un periodo di tirocinio in un’azienda giapponese; Career Development Programme for Foreign Students in Japan che offre borse di studio per corsi di specializzazione ma supporta anche la ricerca di lavoro degli studenti più meritevoli;

che offre borse di studio per corsi di specializzazione ma supporta anche la ricerca di lavoro degli studenti più meritevoli; JASSO (Japanese Student Services Organization) offre circa 11 mila borse di studio per studenti di ogni livello accademico. In più, essa eroga 5.000 borse per scambi di brevi periodi.

Infine, ogni anno il governo giapponese mette a disposizione diverse borse di studio. Fra queste ci sono quelle dedicate ai diplomati che hanno intenzione di proseguire il loro percorso formativo in Giappone nel campo delle Scienze Sociali e Umanistiche. Ci sono, poi, quelle dedicate ai percorsi accademici di Ingegneria e, infine, ci sono quelle della durata di tre anni. Esse sono pensate per i diplomati che vogliono intraprendere dei percorsi in alcune specifici settori. Per maggiori informazioni a riguardo, si consiglia di consultare il sito dedicato.

Per l’ingresso in Giappone c’è bisogno di un passaporto in corso di validità e non c’è bisogno di un visto per un soggiorno al di sotto dei 90 giorni.

Borse di studio per studiare all’estero: Singapore

Anche per studiare a Singapore ci sono delle opportunità da non perdere.

Infatti, la Nanyang Business School mette a disposizione diverse borse di studio parziali per studenti internazionale. Tuttavia, essa può essere richiesta dopo essere stati già inseriti in un programma di studio. Per maggiori informazioni sulle modalità e i limitazioni, consigliamo di consultare il sito dedicato.

Anche la Lee Kuan Yew School of Public Policy offre ogni anno borse di studio parziali per corsi di specializzazione in Affari Internazionali, Politica Pubblica e Pubblica Amministrazione.

Per viaggiare verso Singapore è necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Tuttavia, non è richiesto un visto per soggiorni inferiori a 90 giorni.

Nei prossimi articoli vedremo anche quali sono le agevolazioni e le opportunità dedicate agli studenti che vogliono proseguire il loro percorso formativo oltreoceano.