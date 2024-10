Borsa della Ricerca, la XV edizione a Catania

Da oggi 21 ottobre fino a mercoledì il Monastero dei Benedettini di Catania ospiterà la XV edizione della Borsa della Ricerca. Un evento che prende vita grazie alla collaborazione della Regione Sicilia e l’Università di Catania. Con più di 250 partecipanti, tra università, aziende, startup e progetti PNRR provenienti da tutta Italia, l’evento sarà dedicato al promuovere e sostenere le attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

La XV edizione della Borsa della Ricerca ha lo scopo di riunire tutto il mondo accademico e quello imprenditoriale per trasformare le idee innovative in progetti concreti.

I partecipanti della XV edizione della Borsa e della Ricerca

L’edizione 2024 vedrà la partecipazione di moltissimi membri, tra università, imprese ed enti che hanno lo scopo unico di contribuire alla crescita innovativa e tecnologica del nostro paese. Tra tutti conteremo 26 atenei, oltre 100 imprese pronte ad investire nei progetti più accattivanti, 130 delegazioni universitarie e 24 enti finanziati con PNRR.

Il programma 21-23 ottobre

Il 21 ottobre, giornata inaugurativa della XV edizione della Borsa della Ricerca, sarà interamente dedicato al tema L’impatto del PNRR tra aspettative e realtà. Con l’occasione verrà analizzato l’impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul sistema della ricerca ed innovazione e fare una valutazione delle opportunità che si presenteranno.

Il 22 e 23 ottobre saranno giornate dedicate agli incontri one-to-one. Il personale e recruiters delle aziende incontreranno i gruppi di ricerca e startup per parlare e dare vita ai progetti più innovativi. Per il 22 ottobre è in programma la Directory Expo PNRR, a cui verrà dedicata un’area espositiva riservata ai progetti finanziati da PNRR. Ogni progetto avrà un’area dedicata dove sarà possibile organizzare colloqui con gli R&D managers delle aziende presenti. Gli eventi di presentazione e workshops saranno programmati sul calendario apposito.

L’evento chiuderà mercoledì 23 ottobre con la cerimonia di premiazione BdR Awards. I premi saranno destinati ai migliori progetti in campo di innovazione e ricerca direttamente da aziende leader come Barilla, NET Group, Open Fiber e molti altri sostenitori del processo di crescita del nostro paese.

Un occasione da non perdere per il futuro dell’innovazione

La XV edizione della Borsa della Ricerca si preannuncia come evento nazionale imperdibile per tutte le organizzazioni che si dedicano quotidianamente all’innovazione. Partecipare aprirà le porte a molte opportunità, sia per i singoli, che avranno la possibilità di entrare in contatto con i principali attori dell’innovazione e sia per aziende ed enti che avranno modo di conoscere progetti interessanti.

Per ulteriori informazioni visita la pagina ufficiale dell’evento.