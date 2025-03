FORMA – Moda, Arte e Creatività. 21 e 22 marzo a Roma

Roma, considerata da sempre un punto in cui l’arte, la storia e la cultura si incontrano, si prepara a ospitare un festival unico nel suo genere: FORMA – Prospettive di Moda, Arte e Creatività. L’appuntamento è il 21 e 22 marzo nella maestosa sala congressuale La Nuvola, situata all’EUR, dove verrà celebrato il mondo della moda, dell’arte e della creatività.

FORMA vedrà la partecipazione di otto tra le più prestigiose accademie romane del settore, tra cui:

L’evento è promosso da Roma Capitale e finanziato dal Ministero del Turismo, rientrando nel progetto Roma Smart Tourism. FORMA è uno degli eventi più attesi nel mondo della moda e della creatività, un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città.

FORMA, il festival dedicato ai giovani talenti

I protagonisti di FORMA 2025 sono proprio gli studenti delle accademie di moda e design della capitale. I giovani avranno la possibilità di esprimere il loro talento e le loro idee, caratterizzando l’evento come dinamico e innovativo, ricco di spunti per il futuro della moda e dell’arte.

L’obiettivo è sia quello di dare spazio ai giovani emergenti, sia coinvolgere un pubblico ampio e variegato, composto da studenti, ma anche da esperti professionisti e appassionati del settore.

FORMA prenderà vita grazie a una serie di attività pensate per valorizzare la creatività in tutte le sue forme:

Mostra : un percorso espositivo che mira a celebrare la formazione di talenti della moda provenienti dalle Accademie romane.

: un percorso espositivo che mira a celebrare la formazione di talenti della moda provenienti dalle Accademie romane. Talk e conversazioni: degli incontri organizzati tra direttori creativi, influencers, giovani e professionisti per affrontare i temi dell’innovazione e sostenibilità.

e conversazioni: degli incontri organizzati tra direttori creativi, influencers, giovani e professionisti per affrontare i temi dell’innovazione e sostenibilità. Performance artistiche : verranno organizzate delle esibizioni che andranno a valorizzare la moda e la sperimentazione.

: verranno organizzate delle esibizioni che andranno a valorizzare la moda e la sperimentazione. Showcase e laboratori: spazi in cui gli studenti delle Accademie avranno l’opportunità di mostrare la loro creatività lavorando dal vivo alle loro creazioni.

Moda sostenibile e innovazione, il futuro del settore

Un altro tema caldo di FORMA è quello della sostenibilità, un argomento sempre più centrale nel mondo della moda. Infatti, il settore della moda è uno dei più grandi responsabili dell’inquinamento globale e le nuove generazioni stanno cercando soluzioni per risolvere questo problema.

Al fine di trovare delle soluzioni innovative e rendere questo settore etico e rispettoso dell’ambiente, nei panel e nei talk previsti durante FORMA si parlerà di:

Materiali green e tessuti innovativi

Produzione etica e modelli di business sostenibili

L’impatto del digitale sul fashion design e moda

Durante l’evento sarà possibile esplorare e scoprire le nuove creazioni del settore, approfondendo l’utilizzo di stampanti 3D, intelligenze artificiali e upcycling creativo.

Partecipa a FORMA – Prospettive di Moda, Arte e Creatività

FORMA è un evento imperdibile per chiunque voglia lavorare nel settore della moda e del design. L’evento è pensato in particolare per i giovani di scuole superiori e appassionati d’arte in cerca di nuove ispirazioni, ma tutti possono partecipare, anche chi è semplicemente curioso.

Per partecipare bisogna iscriversi online sul sito ufficiale di FORMA _ Prospettive di Moda, Arte e Creatività.

Se ami la moda e l’arte, non puoi perderti questo festival. Segnati le date: 21 e 22 marzo 2025, La Nuvola, Roma. Un’esperienza immersiva e ispirante ti aspetta!