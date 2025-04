Viaggiare in Europa gratis con DiscoverEU

Se hai 18 anni e sogni di viaggiare in Europa, c’è un’occasione che non puoi assolutamente perdere! Fino al 16 aprile 2025 sono aperte le candidature a DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, che offre ai giovani la possibilità di viaggiare in Europa gratis per un mese.

Andiamo a scoprire come partecipare a questa iniziativa.

Cos’è DiscoverEU e perché è un’opportunità da non perdere per chi vuole viaggiare in Europa?

DiscoverEU offre la possibilità di viaggiare gratuitamente in treno o bus, per le città e le capitali più famose d’Europa. Un’esperienza unica e pensata per aiutare i giovani a scoprire meglio l’Europa e la cultura che ci circonda. Il programma è stato lanciato nel 2018 e, da allora, ha dato la possibilità a decine di migliaia di giovani di vivere un’avventura indimenticabile.

Il progetto si integra perfettamente con il programma Erasmus+, che dal 2021 al 2027 si è impegnato nel sostenere i progetti di formazione, mobilità e scambio culturale per i cittadini europei. DiscoverEU è pensato principalmente per gli studenti di 18 anni, incoraggiandoli a partire ed esplorare paesi in modo sostenibile, responsabile e indipendente. Chi verrà selezionato per partecipare al programma riceverà un pass di viaggio (di solito per il treno) valido per 30 giorni. Sarà inoltre possibile aderire a iniziative promosse dalle agenzie Erasmus+ per viaggiare in gruppo e fare nuove conoscenze.

Come presentare la candidatura?

Per partecipare a DiscoverEU 2025 bisogna candidarsi online tramite il Portale Europeo per i Giovani. Le iscrizioni sono state aperte il 2 aprile e chiuderanno il 16 aprile alle 12:00.

Nella candidatura sarà necessario inserire dati obbligatori, come:

dati anagrafici,

residenza,

cittadinanza,

riferimento del documento d’identità,

indirizzo email valido.

Una volta completata la registrazione, ti sarà richiesto di rispondere a un quiz composto da 5 domande a risposta multipla sull’Unione Europea e sulle iniziative per i giovani. Se ti candiderai come parte di un gruppo (max 5 persone), solo il capogruppo dovrà rispondere alle domande del quiz, tutti gli altri membri dovranno comunque registrarsi e candidarsi secondo le regole scritte precedentemente. Ricorda, è permesso candidarsi solo con un gruppo durante lo stesso ciclo.

Dopo aver verificato l’ammissibilità dei candidati, la selezione si basa sulle risposte al quiz. Ogni paese ha un numero limitato di pass disponibili, perciò la selezione è altamente competitiva. Nel caso ci siano due o più candidati con lo stesso punteggio, verrà applicato il principio “first come first served”, ossia verrà selezionato il primo che arriva. I risultati saranno comunicati entro la fine di maggio 2025.

I candidati vincitori riceveranno:

Un pass del valore di 283,26 euro da poter spendere in biglietti per treni o bus di seconda classe o classe economica. Solo in casi eccezionali sarà possibile spenderli per acquistare biglietti aerei in area economy.

da poter spendere in biglietti per treni o bus di seconda classe o classe economica. Solo in casi eccezionali sarà possibile spenderli per acquistare biglietti aerei in area economy. Una Carta Europea DiscoverEU, disponibile nell’app DiscoverEU Travel, che darà la possibilità di accedere a numerosi sconti per visite culturali, escursioni, sport o attività di apprendimento. La carta avrà validità di un anno dall’attivazione.

Requisiti per partecipare a DiscoverEU e viaggiare in Europa gratuitamente

Per poter presentare la domanda di candidatura, dovrai rientrare in dei requisiti fondamentali:

Devi avere almeno 18 anni , cioè essere nato tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007 (entrambi inclusi).

, cioè essere nato tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007 (entrambi inclusi). Devi essere un cittadino o residente legale di uno dei seguenti paesi: uno dei 27 stati membri dell’UE, uno dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) associati all’UE, uno dei paesi che aderisce al programma Erasmus+ (come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).

di uno dei seguenti paesi:

I giovani che hanno già beneficiato in passato di un pass DiscoverEU per viaggiare in Europa, non potranno partecipare di nuovo. È possibile candidarsi solo una volta per ogni ciclo.

Le opzioni per viaggiare in Europa con DiscoverEU

Le opzioni di viaggio che DiscoverEU mette a disposizione sono due: flessibile o fissa.

Con l’opzione flessibile è possibile attivare il pass entro il 31 agosto 2025 e modificare le date di partenza anche successivamente. Con l’opzione fissa invece è necessario scegliere un itinerario preciso, senza la possibilità di modificare o cancellare il viaggio.

I partecipanti dovranno:

iniziare il viaggio in uno dei paesi ammessi al programma,

viaggiare per almeno 1 giorno e massimo 30,

visitare almeno un paese tra quelli partecipanti,

diventare ambasciatori di DiscoverEU.

L’ultimo giorno per poter viaggiare sarà il 30 settembre 2026, dopodiché la carta verrà disattivata.

Ecco ora una panoramica completa sulle date fondamentali da ricordare per DiscoverEU 2025:

chiusura candidature 16 aprile 2025 ore 12:00,

valutazione domande partecipazione maggio 2025,

comunicazione dei risultati entro la fine di maggio 2025,

prima partenza possibile 1 luglio 2025,

ultimo giorno di viaggio possibile 30 settembre 2026,

attivazione pass obbligatoria entro il 31 agosto 2025.

I pass che non verranno attivati entro la scadenza saranno riassegnati ad altri candidati in lista di attesa.

DiscoverEU rappresenta un’occasione unica per scoprire e viaggiare in Europa gratuitamente, ampliando i propri orizzonti e stringendo connessioni internazionali. Se hai 18 anni nel 2025, potrebbe essere il momento perfetto per vivere questa esperienza!

Per partecipare, recati sul Portale Europeo per i Giovani dove troverai il form da compilare, le FAQ e i contatti utili per ricevere assistenza.