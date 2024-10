Come trovare lavoro o stage in un’azienda internazionale

Se il tuo sogno è quello di trovare lavoro o stage in un’azienda internazionale, allora è bene che tu sappia che padroneggiare la lingua inglese è fondamentale. La lingua inglese è ormai considerata la lingua più parlata del mondo, con ben 53 paesi che la utilizzano come lingua ufficiale, dominando nei settori chiave, come la finanza, il marketing, il turismo e la tecnologia. Avere delle buone basi di inglese ti darà modo di accedere a molte opportunità lavorative, sviluppare competenze interculturali e comunicare in modo efficiente con colleghi e partner internazionali.

Ma come acquisire queste conoscenze? E soprattutto, come utilizzarle come trampolino di lancio per il mondo del lavoro? In questo articolo, insieme a Kaplan International Languages, azienda che ogni anno supporta oltre 40.000 studenti da tutto il mondo nel migliorare le proprie competenze linguistiche grazie ai suoi corsi di inglese all’estero, approfondiremo l’importanza dell’inglese in un contesto lavorativo globale e come trovare un lavoro o uno stage in un’azienda internazionale.

Quali sono i punti chiave da seguire per trovare lavoro o uno stage in un’azienda internazionale

L’opportunità di trovare lavoro o uno stage in un’azienda internazionale è un’aspirazione che richiede impegno e determinazione. È importante, come primo passo, eseguire una ricerca approfondita e comprendere in quale settore desideriamo lavorare in base alle competenze acquisite durante i nostri studi.Un livello avanzato di inglese è un must per avere successo in un contesto internazionale.

Puoi valutare le tue competenze con il test di inglese di Kaplan e, se desideri migliorarle, seguire un corso di Business English o delle lezioni online è una scelta ideale.

Una volta che sei sicuro del tuo livello di conoscenza è l’ora di compilare il CV, che sarà la tua lettera di presentazione. Qui dovrai mettere in luce le competenze tra cui il livello parlato e scritto della lingua inglese, un consiglio se vuoi mandare la candidatura ad un’azienda internazionale è quello di fare il CV completamente in inglese.

Molte aziende e società internazionali offrono programmi di stage per studenti universitari e neolaureati, offrendo ottime opportunità per approfondire conoscenze e acquisire esperienze pratiche in un contesto internazionale. Prendendo parte a questa opportunità, vi sarà la possibilità di sviluppare nuove competenze, in linea con il proprio profilo professionale, perfezionare la lingua e creare un network di contatti importante per il tuo futuro lavorativo.

Studia l’inglese con Kaplan

Kaplan International Languages, azienda leader da oltre 85 anni nell’organizzazione di soggiorni studio all’estero, offre corsi di inglese, francese e tedesco in paesi come Regno Unito, Irlanda, Canada, Stati Uniti, Francia, Germania e Svizzera. La sua ampia offerta formativa include programmi adatti a tutte le età e livelli di competenza, tra cui corsi di inglese generale, intensivo, preparazione alle certificazioni e Business English, ideali per chi desidera potenziare le proprie abilità linguistiche in un contesto lavorativo internazionale.

Se il tuo desiderio è quindi quello di trovare un lavoro o uno stage in un’azienda internazionale, Kaplan fa proprio al caso tuo! Scegliendo un corso offerto da Kaplan troverai molti vantaggi, tra i quali:

Utilizzo di una metodologia di insegnamento innovativa che ti permetterà di imparare l’inglese in modo naturale e divertente, tramite l’utilizzo di tecnologie avanzate ed attività interattive.

che ti permetterà di imparare l’inglese in modo naturale e divertente, tramite l’utilizzo di tecnologie avanzate ed attività interattive. I docenti della Kaplan International Languages godono tutti di ottime qualifiche , o madrelingua e vantano di una lunga e professionale esperienza nel mondo della formazione.

della Kaplan International Languages godono tutti di , o madrelingua e vantano di una lunga e professionale esperienza nel mondo della formazione. La creazione di classi internazionali dà l’opportunità di arricchire le competenze comunicative ed ampliare i propri orizzonti culturali.

Il valore aggiunto di Kaplan nella tua formazione, scegli il Corso di Inglese + Stage da Remoto

Kaplan, tramite la sua offerta Corso di Inglese + Stage da Remoto, mette a disposizione percorsi formativi in inglese con annessa la possibilità di prendere parte ad uno stage da remoto per un’azienda internazionale. Grazie a questa formula, Kaplan, in collaborazione con Virtual Internships, dà la possibilità di mettere in pratica il proprio inglese e fare un’esperienza professionale acquisendo nuove competenze in un modo completamente smart. Durante i corsi, gli studenti saranno seguiti da un team accademico che aiuterà gli studenti a svolgere al meglio lo stage che il programma prevede.

Secondo le esperienze registrate, possiamo osservare che in media uno studente su quattro del Corso di Inglese + Stage da Remoto riceve un’offerta di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello stage. I datori di lavoro infatti considerano l’esperienza lavorativa un fattore fondamentale per l’assunzione, apprezzando il pensiero creativo e la comunicazione che gli studenti imparano durante i corsi.

Grazie a questo programma quindi Kaplan ti aiuta a:

Sviluppare le tue capacità lavorative a livello internazionale , prendendo parte allo stage organizzato con partner di fama mondiale.

, prendendo parte allo stage organizzato con partner di fama mondiale. Sviluppare un network professionale importante per crescere nel settore.

importante per crescere nel settore. Mettere in pratica le nozioni acquisite durante il periodo formativo.

Corsi Business English

Kaplan non si limita solo ad insegnare la lingua inglese, ma fornisce anche gli strumenti necessari per avere successo in un preciso percorso professionale. Infatti, grazie ai corsi di Business English, avrai la possibilità di imparare l’inglese all’estero, in un ambiente lavorativo internazionale. I professionisti bilingue al giorno d’oggi sono richiesti da molte aziende e grazie a questo corso, avrai la possibilità di prepararti al meglio per meeting e presentazioni migliorando il tuo livello di inglese professionale, oltre ad avere supporto attivo su come entrare efficacemente nel mondo del lavoro.

A seguito del corso in Business English avrai modo di:

Acquisire un vocabolario vasto sul linguaggio del business e strutture grammaticali specifiche che ti saranno utili nel mondo del lavoro, come la negoziazione, comunicazione o presentazione di progetti.

che ti saranno utili nel mondo del lavoro, come la negoziazione, comunicazione o presentazione di progetti. Ricevere consulenza personalizzata dal team di Kaplan per la creazione ed ottimizzazione del tuo CV in inglese e supporto nella preparazione di colloqui e stesura del CV stesso.

dal team di Kaplan per la creazione ed ottimizzazione del tuo CV in inglese e supporto nella preparazione di colloqui e stesura del CV stesso. Accedere ad una rete di contatti di professionisti ed aziende internazionali.

Come Kaplan ti aiuta a trovare lavoro o stage in un’azienda internazionale

I corsi Business English e Corso di Inglese + Stage da Remoto di Kaplan offrono quindi l’opportunità di raggiungere i propri obiettivi tramite le competenze linguistiche, le strategie comunicative e l’esperienza pratica, fattori necessari per affermarsi in un mondo lavorativo in costante sviluppo.

Per ulteriori informazioni sui corsi di Kaplan International Languages, scarica la brochure o contatta uno dei loro consulenti. Ti auguriamo buona fortuna nella tua ricerca di lavoro!