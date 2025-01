Hospitality 2025: Innovazione, Inclusione e Sostenibilità

Dal 3 al 6 febbraio Riva del Garda si prepara ad accogliere la 49ª edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, l’evento di riferimento per l’industria Ho.Re.Ca. in Italia. A partecipare saranno oltre 750 espositori che daranno luogo a più di 100 eventi, su una superficie espositiva di circa 45.000 mq. Hospitality 2025 si preannuncia un’edizione ricca di novità ed attività focalizzate sull’innovazione, l’inclusione e la sostenibilità.

Un’esperienza immersiva a 360° nel mondo dell’Hospitality

L’evento Hospitality 2025 offre ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza completa ed immersiva nel mondo dell’ospitalità, esplorando le quattro tematiche principali:

Contract & Wellness , dedicata all’arredamento ed il design, con soluzioni innovative per hotel e ristoranti.

Beverage, un focus sull'utilizzo delle bevande al quale parteciperanno produttori e distributori di vino, birra, liquori e bevande analcoliche.

Good & Equipment, per comprendere e studiare tutte le attrezzature e tecnologie necessarie per la ristorazione ed il servizio e gestione del Food & Beverage.

Renovation & Tech, dove si andranno ad esplorare le soluzioni per ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive.

Il programma prevede l’organizzazione di più di 100 eventi, tra meeting, workshop e lezioni formative, con la partecipazione di oltre 100 speakers tra professori, esperti e opinion leader del settore.

I temi principali che verranno analizzati durante le attività saranno:

Sostenibilità e come ridurre l’impatto ambientale delle strutture turistiche.

Innovazione digitale per migliorare la customer experience e la gestione del business.

Evoluzione dei consumi e come rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori in modo eco-friendly.

Quali sono le novità della 49ª edizione?

Un’importante novità di questa edizione di Hospitality è il ritorno del progetto DI OGNUNO, sviluppato dalla collaborazione tra Village for All e Lombardini22. I partecipanti potranno approfondire il tema della progettazione inclusiva in ambito Ho.Re.Ca ed esplorare nuove soluzioni pratiche per superare le barriere architettoniche e sensoriali, al fine di creare ambienti che sappiano rispondere alle esigenze di tutti e favoriscano l’inclusione sociale.

Un’altra novità è l’AI Playground, uno spazio innovativo dedicato esclusivamente all’intelligenza artificiale ed alle sue applicazioni nel settore dell’Hospitality. I visitatori potranno comprendere come questa tecnologia possa migliorare i processi aziendali, ottimizzando l’esperienza dei clienti ed automatizzando le operazioni.

L’Hospitality 2025 introduce l’H EXPERIENCE – Esperienze e sensibilità con il linguaggio Metrico, una mostra sul design outdoor curata da ADI-VTAA. Questo nuovo format offre la possibilità di prendere parte a momenti immersivi legati ai quattro temi chiave dell’ospitalità.

Come ultima novità troviamo lo Spazio Vignaiolo, un’area dedicata esclusivamente al turismo del vino, che ospiterà più di 80 cantine italiane, principalmente delle FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti). In quest’area gli espositori procederanno con la presentazione dei migliori vini delle regioni italiane, guidando il pubblico attraverso percorsi tematici ed approfondimenti sul mondo del vino.

Hospitality 2025 è un’occasione imperdibile!

Grazie alla collaborazione con l’Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency), Hospitality 2025 godrà della partecipazione di oltre 70 buyers internazionali. Questo permetterà agli espositori di poter allargare i propri orizzonti commerciali ed entrare in contatto con nuovi mercati esteri.

Hospitality non è solo una fiera, ma un punto di incontro per formazione e networking tra esperti e leader del settore. I partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte ad attività ed eventi di formazione sui temi più rilevanti del settore, con focus sulla sostenibilità, inclusività ed innovazione. Per ulteriori informazioni visita il loro sito web!