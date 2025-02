La Giornata Mondiale contro il Cancro, 4 febbraio

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione e della lotta contro questa malattia. In Italia, l’Associazione Italiana Oncologica Medica (AIOM) e la Fondazione AIOM aderiscono alla campagna internazionale World Cancer Day, promuovendo la sensibilizzazione a questo tema.

I numeri del cancro in Italia e nel Mondo

I dati pubblicati dall’AIOM sono preoccupanti.

Nel 2022 sono stati registrati in tutto il mondo 20 milioni di nuovi casi di cancro e 9,7 milioni di decessi .

di cancro e . Nel 2024 in Italia vengono stimati circa 390.100 nuovi casi di tumore, sottolineando una situazione critica.

Questi dati evidenziano la gravità della situazione e la necessità di dover intensificare gli sforzi per prevenire e curare gli affetti da questa malattia.

La prevenzione è, attualmente, l’arma più efficace per combattere il rischio di contrarre il cancro. Più del 40% delle morti per tumore deriva da fattori di rischio modificabili, come il fumo, il consumo dell’alcol, la sedentarietà e l’eccesso ponderale. Adottare uno stile di vita sano, seguendo un’alimentazione equilibrata accompagnata dall’attività fisica può infatti ridurre significativamente il rischio di sviluppare il cancro. L’AIOM continua le sue campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovendo programmi di educazione alla salute.

“People-centered care”, la nuova frontiera per la cura del cancro

Il tema della Giornata Mondiale contro il Cancro di quest’anno è lo United by Unique. Un invito a considerare l’unicità di ogni persona colpita dal cancro e garantire una presa in carico che tenga conto degli aspetti psicologici e sociali legati alla malattia.

La People-centered care rappresenta una nuova frontiera per la cura del cancro. Consiste in un approccio a 360° sulla singola persona, coinvolgendo nel percorso di assistenza anche famiglia e la comunità che lo circonda. Tramite questo approccio è possibile migliorare sia i risultati clinici che la qualità della vita, usufruendo in modo più efficiente delle risorse e riducendo i costi di assistenza.

Questa pratica si traduce quindi in un’assistenza personalizzata, che tiene conto delle esigenze specifiche di ogni individuo, del suo contesto sociale e preferenze.

L’importanza dei PROs

Un’altro cambiamento importante che l’oncologia sta registrando negli ultimi anni è la crescente attenzione verso i PROs (Patient-Reported Outcomes), ossia gli esiti dei referti. I PROs includono la qualità della vita, i sintomi della malattia, il benessere emotivo e la soddisfazione durante il processo di cura. Tutti questi aspetti sono diventati sempre più considerati parte fondamentale dei processi di cura oncologici.

Attualmente i PROs ricoprono un ruolo attivo nelle società scientifiche e dalle agenzie regolatorie. Negli ultimi anni più del 70% degli studi clinici condotti su tomori include la qualità di vita dei pazienti. Tuttavia, un problema persistente è che i dati relativi alla qualità della vita che vengono pubblicati sono solitamente la metà di quelli raccolti, andando a perdere molti PROs che potrebbero fare la differenza.

Quindi è importante migliorare la tempestività e l’organizzazione con cui questi dati vengono raccolti, comunicati e pubblicati. Sarà necessario che tutti gli ospedali, e altre strutture sanitarie, adottino misure di monitoraggio sistematiche e omologate, al fine di garantire una corretta raccolta dei dati ed il loro utilizzo.

È necessario un impegno collettivo per contrastare il cancro

La Giornata Mondiale contro il Cancro rappresenta una preziosa occasione per ricordarci quanto è importante impegnarsi tutti insieme per combattere questa orrenda malattia. La prevenzione, la ricerca e la people-centred care sono tutti pilastri fondamentali sui quali costruire il nostro futuro.

L’AIOM, in prima linea nella lotta contro il cancro, invita tutti i cittadini a informarsi e prendere parte attiva ai programmi di prevenzione. Solo unendo le forze sarà possibile vincere la sfida contro il cancro e garantire una vita lunga e sana a tutti quanti.