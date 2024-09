“International Staff Week” all’università G. D’Annunzio per promuovere la mobilità

Da oggi 23, fino a venerdì 27 settembre l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti ospiterà docenti e rappresentanti di uffici internazionali provenienti da 15 paesi per la seconda edizione dell’International Staff Week. L’evento ha come obiettivo migliorare ed implementare la cooperazione accademica e la mobilità degli studenti all’estero.

L’International Staff Week riceverà delegati provenienti da Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Etiopia, Georgia, Guinea, Kosovo, Libia, Senegal, Siria e Tunisia, con lo scopo di creare una rete di collaborazione solida e duratura.

Il programma dell’International Staff Week

Durante lo svolgimento dell’evento, i partecipanti potranno raccogliere informazioni e costruire una base di cooperazione tra gli atenei, presentando il proprio programma didattico e discutendo della modalità di gestione della mobilità degli studenti e dello staff.

Oggi, primo giorno, ci sarà una cerimonia di apertura presso il rettorato, durante il quale verranno introdotti i temi da affrontare durante l’evento. Dopo aver dato il benvenuto agli ospiti, il rettore, Liborio Stuppia, proseguirà presentando la strategia internazionale che l’ateneo sta pianificando e mostrerà i risultati registrati con il programma Erasmus+.

Oltre allo scambio di informazioni ed alla collaborazione accademica, sarà possibile partecipare ad un breve corso di lingua italiana, al fine di socializzare ed arricchire il proprio bagaglio culturale.

La settimana chiuderà con gli Welcome Day e La Notte Europea dei Ricercatori 2024, due eventi che rafforzeranno i rapporti tra i partecipanti.

Il valore della mobilità internazionale

L’International Staff Week è una preziosa opportunità per rafforzare il tema dello scambio internazionale dell’Università G. D’Annunzio, promuovendo soprattutto la mobilità di atenei non associati ai programmi di Erasmus. L’esperienza di trascorrere un periodo di studio o di lavoro all’estero permette di acquisire nuove competenze, ampliare i propri orizzonti culturali e creare una rete di contatti internazionali importanti. Soprattutto ora che siamo in una realtà sempre più dinamica, l’internazionalizzazione svolge un importante ruolo per la formazione degli studenti e professionisti.

L’evento sarà dunque aperto a chiunque sia interessato alla tematica. Studenti, professori, ricercatori e personale amministrativo avranno la possibilità di conoscere le opportunità formative e di ricerca che l’Università G. D’Annunzio e gli altri atenei offrono. Con l’occasione, gli ospiti potranno anche visitare la città di Chieti ed esplorare il campus universitario, uno dei più grandi in Italia.

L’International Staff Week rappresenta un futuro di opportunità

La seconda edizione dell’International Staff Week è un evento che mira alla creazione di opportunità e collaborazioni interculturali tra le università partecipanti, rappresentando un importante passo avanti verso un ambiente universitario sempre più aperto ed inclusivo. I partecipanti svilupperanno il proprio potenziale e contribuiranno al progresso e l’evoluzione della società.

Di seguito puoi visionare il comunicato stampa ufficiale.