Test ammissione veterinaria: consigli generali

Per accedere al corso di laurea magistrale in medicina veterinaria è necessario superare un test d’ammissione nazionale e a numero programmato.

In questo articolo vediamo insieme come funziona il test di veterinaria, quali materie approfondire e alcuni consigli pratici per superare la prova.

Test d’ammissione a veterinaria: come funziona

Il test di ammissione a veterinaria è una prova selettiva regolata dal Miur a livello nazionale e si svolge lo stesso giorno e alla stessa ora in tutte le sedi di Italia.

Anche la prova è identica in tutti gli atenei del territorio italiano ed è composta da una serie di domande a risposta multipla da svolgere in un determinato arco di tempo. Ogni quesito ha diverse opzioni di risposta di cui una sola è la soluzione corretta.

Nei giorni successivi al test, il Miur stilerà una graduatoria nazionale, assegnando i posti a seconda dei punteggi ottenuti da tutte le candidate e i candidati di tutta Italia e delle preferenze delle sedi espresse in fase di iscrizione.

Argomenti e materie del test di ammissione a veterinaria

Gli studenti e le studentesse che desiderano affrontare il test di ammissione a veterinaria devono acquisire una solida preparazione scientifica. Gli argomenti del test, normalmente, sono gli stessi del test di medicina e sono divisi nelle seguenti cinque aree:

competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

ragionamento logico e problemi;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

Tra le informazioni utili del bando sono sempre disponibili le liste con tutti gli argomenti previsti per le varie materie.

Come prepararsi al test d’ammissione a veterinaria?

Per prepararsi per il test di ammissione a veterinaria è possibile applicare alcune buone pratiche, testate e approvate da migliaia di studenti negli anni. Di seguito abbiamo descritto alcuni suggerimenti utili.

Leggere il bando con attenzione

Il primo passo che può aiutare a superare il test di ammissione a veterinaria è leggere con attenzione il bando nazionale.

Perché è importante?

Perché nel bando sono presenti gli orari e il giorno della prova; come funzionano le graduatorie; come vengono stabiliti i punteggi; quali sono gli argomenti della prova; e molte altre indicazioni utili.

Conoscere il bando da una parte dà un’idea concreta di come si svolgerà il giorno del test e dall’altra permette agli studenti e alle studentesse di poter organizzare il proprio studio.

Pianificare lo studio

Una volta scoperta la data della prova e individuati gli argomenti e la modalità di svolgimento della stessa, è tempo di organizzare il lavoro.

Pianificare lo studio è fondamentale se si vuole superare il test d’ammissione a veterinaria e non rischiare di saltare o tralasciare argomenti fondamentali.

È consigliabile definire giorno per giorno gli argomenti che devono essere studiati o ripassati: in questo modo è possibile coprire tutto il programma e aumentare le possibilità di successo. È importante anche concedersi delle pause e pianificarle nel calendario di studio.

Il metodo di studio

Uno dei metodi più utilizzati durante gli anni del liceo per imparare o apprendere delle materie è quello del leggere e ripetere le informazioni. A questa pratica, che può essere utile a memorizzare le varie informazioni, è preferibile accompagnare lo svolgimento dei quiz.

Svolgere i quiz o le simulazioni degli anni precedenti, infatti, permette di prendere confidenza con la tipologia di domande e di diventare sempre più veloci nel rispondere.

I corsi di preparazione

Ogni anno le università organizzano dei corsi di preparazione al test di ammissione a veterinaria. Questi corsi possono essere molto utili per chi volesse ripassare gli argomenti principali del test e incontrare le nuove aspiranti matricole per confrontarsi con i livelli di preparazione. I corsi di preparazione organizzati dalle università durano pochi giorni e sono gratuiti.

Esistono anche corsi di preparazione forniti da agenzie private. Si tratta di corsi intensivi in cui si affrontano tutti gli argomenti del test con istruttori o professori che aiutano gli studenti a prepararsi.

Che libri comprare per il test ammissione a veterinaria?

Per prepararsi al test di ammissione a veterinaria è possibile utilizzare diversi libri di testo. Esistono in commercio dei manuali (completi di eserciziari) che affrontano tutti gli argomenti del test.

Questi manuali possono essere davvero utili per seguire una logica degli argomenti e fare un ripasso generale di tutti i temi che vengono affrontati per il test. Il consiglio è di utilizzarli parallelamente ad alcuni libri di testo delle superiori per approfondire quegli argomenti ostici o di cui non si ha particolarmente memoria.

È difficile entrare a veterinaria?

Molte studentesse e molti studenti si chiedono se sia difficile entrare a veterinaria. Non esiste una risposta specifica a questa domanda.

Tuttavia, è possibile tenere in considerazione alcuni dati. Negli ultimi tre anni i posti disponibili per il corso di medicina veterinaria erano compresi tra i 700 e i 900 l’anno e risultano essersi iscritte al test circa 10.000 aspiranti matricole ogni anno. Questo significa che la percentuale di coloro che ha effettuato l’iscrizione e ha passato il test è stata tra il 10% e il 13% circa ogni anno.

Una cosa è certa: l’unico modo che può rendere il test di veterinaria più semplice è quello di prepararsi in modo oculato e per tempo.

Le simulazioni per il test di ammissione a veterinaria

Come accennato in precedenza, per prepararsi al meglio al test di ammissione a veterinaria, è molto importante esercitarsi con i quiz e svolgere simulazioni.

Online sono disponibili le prove d’accesso degli anni precedenti con le risposte corrette. Per utilizzarle al meglio consigliamo di tenerle per quando sarà completato il programma di studio e di ripasso per il test.

Durante le settimane dedicate al ripasso o allo studio del programma consigliamo di allenarsi con quiz divisi per argomento o con le simulazioni online per il test di veterinaria di universita.it.