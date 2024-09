Graduatoria Medicina 2024, scorrimento e punteggio minimo

Finalmente il tanto atteso primo scorrimento della graduatoria di Medicina 2024 è arrivato. Tutti i candidati potranno visionare la graduatoria nella propria area personale del sito Universitaly, mettendo fine a questo momento di attesa e forti emozioni. Questo primo scorrimento è anche il più importante, perché la maggior parte dei selezionati entreranno ufficialmente nelle facoltà di Medicina e Chirurgia di tutto il territorio nazionale.

Dai dati trapelati del primo scorrimento, possiamo trarre già qualche rilevante informazione:

Il punteggio minimo registrato per entrare in graduatoria è di 78,3 punti.

registrato per entrare in graduatoria è di L’ultima posizione utile per accedere ai corsi è la 14.080ma, assegnata all’università di Crotone-Catanzaro.

Cosa fare dopo il primo scorrimento della graduatoria di medicina 2024?

Dopo questo primo scorrimento, ai candidati non rimane che controllare quale voce hanno ottenuto, se assegnato, prenotato, in attesa o fine posti. A seconda di cosa troverai sul tuo nome, il tempo inizia a stringere! Se non sai esattamente cosa devi fare, allora ecco disponibile un piccolo riassunto:

Assegnato : tutti i candidati che troveranno questa voce sul proprio nominativo avranno un tempo massimo di 4 giorni per immatricolarsi all’ateneo di prima scelta.

: tutti i candidati che troveranno questa voce sul proprio nominativo avranno un all’ateneo di prima scelta. Prenotato : sempre entro 4 giorni, tutti i candidati che sono prenotati dovranno selezionare un altro ateneo tra quelli messi in preferenza , in quanto la prima scelta non ha posti disponibili.

: sempre entro 4 giorni, tutti i candidati che sono prenotati dovranno , in quanto la prima scelta non ha posti disponibili. In attesa : chi trova questa voce in graduatoria, vuol dire che ha ottenuto un punteggio sufficiente per essere ammesso, ma gli atenei preselezionati hanno purtroppo terminato i posti disponibili . In questa situazione bisogna solamente aspettare la seconda graduatoria.

: chi trova questa voce in graduatoria, vuol dire che ha ottenuto un punteggio sufficiente per essere ammesso, ma . In questa situazione bisogna solamente aspettare la seconda graduatoria. Fine posti: purtroppo questa voce sta a significare che momentaneamente i posti sono finiti, l’unica chance che rimane è con la successiva graduatoria.

Analisi e previsioni

Anche se è ancora presto per trarre delle conclusioni definitive, i dati di questo primo scorrimento fanno trapelare già degli spunti ed osservazioni interessanti.

Il punteggio minimo che gli esperti avevano predetto non rispecchia quello minimo effettivo, infatti è leggermente più basso rispetto alle aspettative che si erano fatte dopo aver visto tanti candidati prendere il punteggio massimo.

Circa 10.000 posti sono già stati assegnati dopo questa prima graduatoria di medicina, questo fa notare che tanti candidati sono riusciti ad ottenere un posto nella loro prima scelta, o comunque una delle loro preferite.

Tutti quelli in attesa con la voce di “prenotati” hanno ancora buone probabilità di rientrare con il secondo scorrimento il 23 settembre, soprattutto se sono pronti ad accettare il posto in una sede scomoda o poco ambita. Se vuoi consultare i risultati degli scorsi anni, clicca qui per visionare tutte le statistiche.

L’inizio di un nuovo percorso

Nei prossimi giorni, i candidati che sono riusciti nell’impresa selettiva dovranno prendere decisioni importanti, valutando attentamente le opzioni che hanno a disposizione. Tanti non aspetteranno neanche un minuto per immatricolarsi e prepararsi alle lezioni, altri invece aspetteranno eventuali altri scorrimenti per magari accaparrarsi un posto nell’ateneo che ambivano tanto.

Indipendentemente dalle scelte che ognuno prenderà per il proprio futuro, il primo scorrimento della graduatoria di medicina è stato un passo significativo per il futuro di molti studenti, che cominciano ad avviarsi verso nuove sfide.