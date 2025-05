Architettura 2025/2026, definite modalità e contenuti d’esame

Con l’avvicinarsi del nuovo anno accademico, arrivano importanti novità per chi sogna di diventare architetto. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il nuovo Decreto Ministeriale in cui definisce le modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di Architettura (LM-4). La firma, e approvazione, arriva direttamente dal Ministro Anna Maria Bernini, un punto fermo nell’organizzazione delle selezioni per l’accesso.

Una comunicazione che era attesa da migliaia di studenti che, terminata la scuola superiore, intendono intraprendere un percorso universitario altamente formativo, creativo e tecnico.

Le novità del decreto sulla prova di ammissione di Architettura

Secondo quanto stabilito dal nuovo Decreto Ministeriale, le prove di ammissione saranno gestite autonomamente dai singoli atenei, ma rispettando le linee guida nazionali. Ciò significa che ogni università pubblicherà il proprio bando, con le proprie indicazioni: data del test, modalità di iscrizione, posti disponibili e documentazione necessaria.

Il test di ammissione di Architettura sarà composto da 50 quesiti a risposta multipla, ognuno con 5 opzioni di risposta, di cui una sola sarà corretta. I quesiti saranno a loro volta suddivisi in argomenti:

Cultura generale e ragionamento logico – 10 domande

Disegno e rappresentazione – 10 domande

Fisica – 10 domande

Matematica – 10 domande

Storia (inclusa storia dell’arte) – 10 domande

Punteggio:

+1 punto per ogni risposta corretta

0 punti per le risposte non date

-0,25 punti per le risposte errate

Ogni candidato avrà a disposizione un tempo limite di 100 minuti per completare il test di Architettura.

Le prove dovranno svolgersi in tutti gli atenei italiani entro e non oltre il 30 settembre 2025. Questo garantisce una finestra temporale ben definita nella quale le università potranno organizzare il test di Architettura in modo flessibile ed efficiente.

Guida al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura (LM-4) ha una durata quinquennale e mira a formare figure professionali che siano in grado di progettare spazi abitativi, edifici pubblici, infrastrutture, paesaggi e ambienti urbani. Ma non solo, l’Architetto è il mediatore tra l’essere umano e l’ambiente, chiamato a coniugare estetica, funzionalità e sostenibilità, rispettando sempre il patrimonio storico e l’evoluzione tecnologica.

Durante il corso si affrontano discipline molto varie, tra cui:

Disegno tecnico e rappresentazione digitale

Storia dell’arte e dell’architettura

Progettazione architettonica e urbana

Tecnologia dei materiali da costruzione

Fisica tecnica e impianti

Struttura e statica

Urbanistica e pianificazione del territorio

Sono previsti anche laboratori, attività pratiche e tirocini. Alcuni atenei prevedono anche una forte componente internazionale, con la possibilità di partecipare a programmi Erasmus o collaborare con studi di architetti esteri.

È la facoltà giusta per te?

Quando si esce dagli studi superiori, prima di procedere con la scelta definitiva, è sempre consigliabile fare uno o più test di orientamento, che ti aiutano a capire con più consapevolezza qual è il percorso più adatto alle tue inclinazioni, interessi e obiettivi futuri.

Noi di Universita.it offriamo un servizio gratuito di orientamento con esperti del settore. Potrai svolgere il nostro test attitudinale online e ricevere una consulenza personalizzata per chiarire i tuoi dubbi e valutare se Architettura è davvero la scelta giusta per te!

Sei convinto della tua scelta? È il momento di passare all’azione

Se la tua decisione definitiva è quella di procedere con Architettura, sappi che l’accesso alla facoltà è regolata con un test di ammissione. Il test di Architettura richiede un’ottima preparazione teorica e pratica.

Per allenarti in modo efficace ti consigliamo di svolgere le nostre simulazioni gratuite del test di Architettura, uno strumento essenziale per mettere alla prova le tue conoscenze e imparare a gestire il tempo. Studiare con metodo, ripassare le aree tematiche principali (logica, storia dell’arte, matematica, fisica e disegno), e svolgere simulazioni periodiche ti aiuterà nel tuo percorso di preparazione.

Se avrai dubbi, sul nostro sito puoi anche ricevere supporto personalizzato da esperti del settore, pronti ad aiutarti e a migliorare la tua performance di studio.

Inizia a costruire il tuo futuro oggi

Il nuovo Decreto Ministeriale ha quindi definito con chiarezza quali saranno le modalità e i contenuti del test di ammissione alla facoltà di Architettura per il 2025/2026. Ora sta a te iniziare a prepararti con serietà, metodo e determinazione.

