Come prepararsi al test di ammissione? Volete iscrivervi all’università ma non sapete da dove iniziare lo studio?

Avete paura di non raggiungere un punteggio sufficiente e rimanere fuori dalla graduatoria?

In questo articolo troverete idee, consigli e linee guida su come, cosa e dove studiare per affrontare il test di ammissione con una marcia in più.

Da dove si comincia?

Iniziamo con il dire che è del tutto normale sentire la preoccupazione che sale ogni giorno di più, man mano che la data del fatidico test si avvicina.

Dovete sapere che la preparazione ai test d’ammissione all’università rappresenta uno degli spauracchi maggiori per le aspiranti matricole.

La prima cosa da fare, prima ancora di iniziare a studiare, è rilassarsi.

Prendete il vostro tempo per capire di quanti mesi, giorni o ore avete bisogno per studiare o ripassare determinati argomenti. Organizzate i vostri impegni e stabilite degli orari di studio quotidiani.

Scrivete una tabella di marcia e andate avanti con determinazione verso i vostri obiettivi. Chi non ha l’abitudine di pianificare il proprio studio, rimarrà sbalordito dall’efficacia di questo metodo.

Cosa studiare per prepararsi ai test di ammissione

Tenendo conto delle dovute differenze che caratterizzano l’ammissione alle singole facoltà, si possono comunque stabilire delle linee generali per prepararsi ai test di ingresso.

In genere la preparazione ai test di ammissione prevede lo studio delle discipline affrontate durante la scuola media superiore.

Questo significa che i libri di scuola possono rivelarsi ancora utili per prepararsi all’università.

Tante materie, come fisica, matematica, biologia, etc., infatti, possono essere studiate sui libri di testo specifici già in possesso.

Attenzione però: questo tipo di studio in genere non è sufficiente ad ottenere una preparazione adeguata ai test.

E dove studiare allora? Lo vediamo nel prossimo paragrafo.

Dove studiare per prepararsi ai test di ammissione all’università

Per completare la propria preparazione ai test di ammissione all’università, è sicuramente utile munirsi di libri teorici specifici sui test di ingresso.

Attraverso i testi dedicati all’ammissione all’università si possono:

ripassare tutti i contenuti delle prove d’esame;

fare delle simulazioni;

esercitare le proprie capacità di ragionamento logico;

aumentare le capacità di riconoscere le risposte esatte in poco tempo.

Insomma, questi libri danno la possibilità di acquisire delle competenze aggiuntive. E, sopratutto, permettono di raggiungere una preparazione specifica per i test di ammissione.

Se ne trovano di versi autori e case editrici sul mercato.

Come scegliere quello giusto?

Per prima cosa bisogna avere ben chiaro l’indirizzo di studi al quale ci si vuole iscrivere.

Dopo di che, appurato che siano tutti funzionali allo scopo, il consiglio è di scegliere il libro adatto in base a quale si sente più fruibile e strutturalmente più adeguato al proprio metodo di studio.

Oltre ai libri, esistono dei corsi di preparazione ai test di ammissione.

I corsi di preparazione vengono organizzati sia dagli atenei stessi, sia da alcune agenzie specializzate.

I primi durano pochi giorni, sono a titolo gratuito e si svolgono generalmente tra Luglio e Agosto presso l’università stessa.

Quelli organizzati da agenzie esterne, invece, hanno durata e prezzi variabili e sono in partenza durante tutto l’anno accademico.

Allo studio teorico del programma è necessario affiancare una consistente parte pratica, ecco perché la parola d’ordine per prepararsi ai test di ammissione, è: esercizi.

Continuate a leggere per scoprire come esercitarvi al meglio.

Esercizi per il test di ammissione

Abbiamo visto che utilizzare i libri del liceo può essere di grande aiuto per prepararsi ai test di ammissione. Come anche acquistare libri di testo specifici completi di eserciziari. Abbiamo anche parlato dell’importanza di pianificare lo studio giorno per giorno per riuscire a studiare o ripassare per tempo tutti gli argomenti della prova.

C’è un altro aspetto, tuttavia, che non dovrebbe sottovalutare chi vuole prepararsi per il test di ammissione, ovvero l’allenamento.

Il consiglio è quello di esercitarsi con i quiz disponibili sui vari manuali specifici e di tentare di svolgere anche i test di ammissione degli anni precedenti. In questo caso, ricordate di utilizzare queste prove solo alla fine del vostro programma di ripasso: in questo modo potrete avere una visione completa e realistica della vostra preparazione.

Un altro modo per esercitarsi è indubbiamente quello di svolgere delle simulazioni del test online. Se volete iniziare subito a testare le vostre conoscenze, esercitatevi con le simulazioni gratuite dei test di ammissione di Universita.it.