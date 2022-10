Corsi di preparazione ai test di ammissione: tutto quello che devi sapere

“Cosa sono i corsi di preparazione ai test di ammissione?”

“Come faccio a iscrivermi?”

Queste sono alcune delle domande che molte aspiranti matricole si pongono una volta superati gli esami di maturità.

Se anche voi cercate una risposta, siete atterrati nel posto giusto: in questo articolo parleremo di cosa sono i corsi di preparazione all’università, quanto durano, chi li organizza, come iscriversi e le scadenze.

Perché partecipare ai corsi di preparazione ai test di ammissione?

Molte facoltà regolano l’accesso ai corsi di laurea tramite il numero programmato.

È chiaro dunque che il test di ingresso è uno dei primi grandi scogli che gli studenti si trovano ad affrontare.

Non si tratta infatti di una bocciatura ad un esame o di un brutto voto a scuola: cose che in un modo o nell’altro si recuperano.

Il test di ammissione può sancire il futuro accademico e professionale degli studenti e delle studentesse.

Superare o meno il test di ingresso porta inevitabilmente conseguenze sul resto della vita.

È ciò che separa dal fare il lavoro dei propri sogni.

Chi lo supera può iniziare a studiare seriamente.

Chi non solo supera, invece, deve ritentare l’anno successivo o ripiegare su un altro corso di laurea.

Immaginate la frustrazione del non riuscire ad entrare nella facoltà scelta, solo perché il proprio nome non è sulla lista degli studenti ammessi.

Immaginate la rabbia, la tristezza e la delusione di non poter dimostrare al mondo e a voi stessi o a voi stesse che quella era la laurea giusta per voi, il lavoro per voi, la vita per voi.

È una sensazione davvero spiacevole, ecco perché è importante superare il test ed è necessario presentarsi il giorno della prova con una preparazione specifica, mirata, impeccabile. E, in questo, possono essere di aiuto i corsi di preparazione.

Nelle prossime righe parleremo nel dettaglio come funzionano e come accedervi.

Cosa sono i corsi di preparazione ai test di ingresso universitari?

I corsi di preparazione hanno una durata variabile e offrono un vero e proprio full immersion in aula e/o on line, in tutti quegli argomenti oggetto del test.

Spesso sono gli atenei stessi ad organizzare annualmente corsi universitari per aiutare le aspiranti matricole ad avere un’adeguata preparazione ai test di ammissione universitari.

In questo caso, i corsi sono a titolo gratuito o prevedono una spesa esigua.

Oltre agli atenei, ad attivare i corsi di preparazione ai test di ammissione, intervengono delle agenzie specializzate nella formazione e nell’orientamento.

Esistono sia corsi specifici per prepararsi ai test di alcune facoltà, come per medicina, per le professioni sanitarie, per psicologia, etc. sia corsi per la preparazione al test di ammissione di alcuni atenei, che sono validi per tutte le facoltà (come Luiss, Bocconi, etc.).

Il programma, in genere, oltre alle lezioni frontali in cui vengono trattate le materie oggetto del test, prevede delle esercitazioni, dei test di autovalutazione e l’analisi delle prove degli anni precedenti.

Ma quindi, i corsi di preparazione ai test, sono la panacea di tutti i mali?

Assolutamente no.

Basare tutto il tuo studio solamente su queste giornate di corso intensivo, sarebbe un grosso sbaglio.

Sono considerabili come un valido alleato nella preparazione, ma ciò non toglie che le aspiranti matricole dovranno esercitarsi e ripassare ancora, sia prima che dopo il corso.

Sono sicuramente di grande aiuto per prendere maggiore confidenza con gli argomenti principali del test. Oppure per gestire meglio il tempo di studio da dedicare al test, specialmente per chi inizia a prepararsi mentre frequenta ancora le scuole superiori.

Continuate la lettura per scoprire come accedere ai corsi di preparazione ai test universitari.

Chi organizza i corsi e come iscriversi

I corsi possono essere attivati direttamente dagli atenei di riferimento.

In genere, i corsi organizzati dagli atenei, si svolgono tra Luglio e Agosto, durano poche giornate e sono gratuiti.

Tenete a mente che spesso è richiesta una registrazione, quindi per essere certi di partecipare, consultate per tempo il sito web dell’università scelta, o richiedete informazioni presso la segreteria di pertinenza.

Le agenzie specializzate, invece, offrono corsi di durata e costi variabili, sia in aula che online.

Potete iniziare a prepararvi per il test da ben prima dell’estate, attraverso dei corsi in partenza anche durante il periodo invernale.

Nel pacchetto sono previsti i testi e gli eserciziari necessari per la preparazione ai test e tra i corsi a disposizione si può scegliere sia in base al proprio corso di studi sia in base all’ateneo.

La struttura dei programmi di questi corsi di preparazione ai test di ammissione, generalmente, prevede:

analisi dei contenuti e della struttura dei test di accesso;

e della dei test di accesso; studio e ripasso degli argomenti d’esame;

e ripasso degli d’esame; spiegazione delle tecniche di risposta per i quesiti a scelta multipla (QSM);

per i quesiti a scelta multipla (QSM); simulazioni;

correzione e analisi dei risultati ottenuti.

Una cosa è certa: il tempo è prezioso.

Sia che voi decidiate di iscrivervi ai corsi di preparazione, sia che decidiate di studiare privatamente, non prendete alla leggera la preparazione al test di ammissione ed inizia a prepararti per tempo.

Vi sentite abbastanza preparati e volete esercitarvi con i test di ammissione? Testate le vostre conoscenze con le simulazioni dei test di ammissione di Universita.it.