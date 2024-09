TOLC, quanti ne esistono e a cosa servono?

I TOLC, acronimo di Test OnLine CISIA, sono una serie di test, introdotti nel 2012 e utilizzati al fine di misurare le conoscenze e competenze degli studenti che vogliono accedere a determinati corsi universitari. Questi test, standardizzati da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), vengono utilizzati da molte università, dando la possibilità a tutti gli studenti italiani di fare lo stesso test, nello stesso giorno e alla stessa ora. In questo modo sarà più facile il confronto post esame anche tra gli studenti stessi.

Ma perchè sono stati introdotti? E quanti tipi esistono?

Perché i TOLC?

I TOLC sono stati introdotti nei sistemi di ammissione universitaria al fine di valutare le competenze dei candidati ed attribuire i crediti OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi), degli esami di riparazione da svolgere durante il primo anno.

Inoltre, questo metodo di valutazione, porta numerosi vantaggi:

Valutazione oggettiva : selezionando lo stesso test per una facoltà, da fare simultaneamente su tutto il territorio nazionale, avremo sicuramente una considerazione più oggettiva e basata sullo stesso criterio di valutazione.

: selezionando lo stesso test per una facoltà, da fare simultaneamente su tutto il territorio nazionale, avremo sicuramente una considerazione più oggettiva e basata sullo stesso criterio di valutazione. Flessibilità : i TOLC possono essere svolti durante tutto l’anno, da febbraio a novembre, basta solamente controllare sul sito dell’università di interesse, o direttamente sul sito ufficiale TOLC e troverai le date che puoi selezionare. In più hai la possibilità di svolgerli comodamente a casa tua a seconda del corso e della data selezionata.

: i TOLC possono essere svolti durante tutto l’anno, da febbraio a novembre, basta solamente controllare sul sito dell’università di interesse, o direttamente sul sito ufficiale TOLC e troverai le date che puoi selezionare. In più hai la possibilità di svolgerli comodamente a casa tua a seconda del corso e della data selezionata. Orientamento: potrai inoltre svolgere i TOLC per candidarti al corso che più ti piace anche prima della maturità e anche in più di un ateneo e ripeterlo più volte. In tal modo avrai la possibilità di orientarti già da tempo prima della scelta finale.

Quanti tipi ne esistono e a cosa servono?

Al fine di introdurre un metodo valutativo per l’accesso a tutte le facoltà universitarie, sono stati introdotti diversi tipi di TOLC che mirano a valutare le conoscenze di base nelle materie di indirizzo.

Eccone alcuni, tra i più comuni, utilizzati dagli atenei per programmare l’accesso ai corsi:

Il TOLC-AV è il test dedicato a chi vuole accedere ai corsi di Agraria o Veterinaria (vedi lista atenei che aderiscono). Questo test va a misurare le competenze in: matematica, biologia, chimica, fisica e comprensione del testo, è composto solitamente da 50 quesiti ed il punteggio minimo per accedere è di 15/50. Svolgi il TOLC-AV.

Il TOLC-B è quello dedicato a Biologia (vedi lista atenei che aderiscono). Qui misurerai le tue competenze per accedere alle facoltà biologiche, come la stessa Biologia, Scienze Naturali o Scienze Ambientali e Biotecnologie. Verranno valutate le competenze in: biologia, chimica, fisica, matematica e comprensione del testo. Anch’esso è composto da 50 quesiti, il punteggio minimo è stabilito dall’ateneo al quale ti stai candidando, quindi controlla i bandi di ammissione ed eventuali regolamenti. Svolgi il TOLC-B.

Il TOLC-E è utilizzato invece per le facoltà di Economia, Statistica, Scienze Politiche e altre discipline dell’area economico-sociale (vedi lista atenei che aderiscono). Le materie sulle quali si baserà il test sono: matematica, logica e comprensione del testo. L’esame è composto da 36 quesiti, suddivisi nelle aree disciplinari sopracitate da completare in un tempo limite di 1.30h. Svolgi il TOLC-E.

Il TOLC-F si utilizza per le facoltà di Farmacia, Chimica, Tecnologie Farmaceutiche e Corsi in Ambito Tecnico e Scientifico (vedi lista atenei che aderiscono). Questo test mira a valutare le competenze in: chimica, biologia, fisica, matematica e comprensione del testo. Anche qui troveremo il test composto da 50 quesiti. Svolgi il TOLC-F.

Il TOLC-I è rivolto a tutti gli studenti che vogliono accedere alle facoltà di Ingegneria o altre discipline tecniche/scientifiche come Informatica o Fisica (vedi lista atenei che aderiscono). Le materie da valutare saranno: matematica, fisica, logica, chimica e comprensione del testo, il numero di quesiti sono 50. Svolgi il TOLC-I.

Il TOLC-S permette di accedere alle facoltà scientifiche come Scienze Naturali, Matematica o Scienze Geologiche (vedi lista atenei che aderiscono). L’esame mira a valutare le competenze di base in matematica, fisica, chimica, biologia e comprensione del testo. Troviamo anche qui 50 quesiti suddivisi nelle aree disciplinari di base del corso. Svolgi il TOLC-S.

Il TOLC-SU serve ad accedere alle facoltà di Giurisprudenza, Lettere, Lingue e Scienze Umane (vedi lista atenei che aderiscono). Le materie da valutare in questo test sono: logica, comprensione del testo, storia e cultura generale. Anche in questo test i quesiti sono 50 e il punteggio minimo da raggiungere è solitamente di 15 punti. Svolgi il TOLC–SU.

Tutti i test TOLC prevedono anche una parte valutativa della lingua inglese, non obbligatoria e che non conferisce un punteggio negativo in caso di errore.

Quindi, come abbiamo visto, i TOLC rappresentano uno strumento ormai fondamentale per l’accesso alle facoltà. Questi offrono una valutazione imparziale, flessibilità ed il giusto orientamento.

