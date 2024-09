Test di Architettura, qui ultime informazioni e consigli utili

Domani, lunedì 30 settembre, è l’ultimo giorno utile per le università per svolgere il test di Architettura. Sicuramente l’ansia e l’adrenalina saranno alle stelle, ma ora è il momento di concentrarsi e fare l’ultimo sprint per accaparrarsi un posto nella facoltà desiderata. In questo articolo forniremo di tutte le informazioni di cui avrai bisogno, consigli su come affrontare la prova e la possibilità di esercitarti con la nostra simulazione d’esame che rispecchia quella ufficiale.

La struttura del test di Architettura

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha già definito la struttura del test di Architettura tramite decreto. Il test sarà composto da 50 quesiti a risposte multiple, da completare in un massimo di 100 minuti.

Le domande che troverai nel test sono suddivise nelle 5 aree tematiche principali del corso:

Comprensione del testo (10 quesiti), dovrai dimostrare le tue capacità nella comprensione di testi, dai quali dovrai evincere le informazioni più importanti e cogliere il loro significato.

dovrai dimostrare le tue capacità nella comprensione di testi, dai quali dovrai evincere le informazioni più importanti e cogliere il loro significato. Conoscenza generale in storia e cultura generale (10 quesiti), che andrà a verificare le conoscenze generali di base in ambiti storici, artistici e letterari.

che andrà a verificare le conoscenze generali di base in ambiti storici, artistici e letterari. Ragionamento logico (10 quesiti), per misurare l’abilità nel risolvere problemi di logica e trarre conclusioni dalle premesse date.

per misurare l’abilità nel risolvere problemi di logica e trarre conclusioni dalle premesse date. Disegno e rappresentazione (10 quesiti), dove avrai il compito di comprendere le rappresentazioni grafiche e disegni tecnici forniti durante il test.

dove avrai il compito di comprendere le rappresentazioni grafiche e disegni tecnici forniti durante il test. Fisica e matematica (10 quesiti), per verificare le conoscenze basilari della fisica e della matematica, importanti per i concetti da applicare all’architettura e l’ingegneria.

Ad ogni risposta data verrà assegnato un punteggio secondo il seguente criterio:

1 punto risposte corrette

-0,25 risposte sbagliate

0 punti risposte non date

Posti disponibili in aumento

La buona notizia per chi deve svolgere il test di Architettura, o per chi l’ha già svolto, è che per l’anno 2024/2025 sono previsti più posti degli anni accademici precedenti. Nel 2023, infatti, i posti disponibili erano 6.892, mentre nel 2022 6.385. Quest’anno i posti disponibili saranno 7.078, quasi 200 posti in più per la gioia degli aspiranti architetti. Tuttavia, dovrai visionare e rimanere aggiornato sui bandi delle università di interesse per monitorare la situazione.

Completa la nostra simulazione del test di Architettura

Se devi ancora sostenere l’esame, beh sappi che domani è l’ultima data disponibile e per arrivarci nella tua migliore forma, dovrai ripassare e mettere in pratica i concetti che hai studiato finora. Noi di Universita.it mettiamo a disposizione, sulla nostra pagina dedicata ai test d’ingresso, la simulazione del test di Architettura, affinché chiunque possa esercitarsi per sostenere la prova di ammissione. Questa riproduce fedelmente la struttura ed il livello di difficoltà che troverai nella prova ufficiale.

Sappi che, grazie alla nostra simulazione, avrai la possibilità di familiarizzare con le tipologie di domande e il tempo che dovrai dedicarci, riducendo ansia e aumentando la sicurezza. Potrai inoltre monitorare il tuo livello di preparazione, grazie ai report di fine test e avrai modo di capire quali sono le aree che dovresti migliorare.

Ultima chiamata per l’accesso alla facoltà di Architettura

Domani è l’ultima chance per accedere alla facoltà di Architettura. Se ancora non hai sostenuto l’esame allora ti consigliamo di cercare subito quali atenei ancora offrono questa possibilità. Sfrutta al massimo le ultime ore che hai disponibile e preparati al meglio!