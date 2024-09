IMAT 2024, domande e soluzioni per il test di medicina in inglese

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le soluzioni del test IMAT 2024, il test di ammissione per la facoltà di medicina in inglese, che si è svolto ieri 17 settembre. Una grande notizia che tutti gli aspiranti medici che ieri hanno svolto la prova stavano aspettando.

Le soluzioni ufficiali, rilasciate dal MUR e che puoi trovare sul nostro sito (clicca qui), forniscono le risposte corrette per tutte le 60 domande presenti nel test. Attualmente ancora non è disponibile una graduatoria, né quella anonima, né quella nominativa, tuttavia, se ti ricordi le risposte che hai dato, potrai farti un’idea del punteggio che hai ottenuto.

Calcola il tuo punteggio per il test IMAT 2024

Il test IMAT 2024 era composto da 60 quesiti, che spaziavano tra le materie di biologia, chimica, fisica, matematica, ragionamento logico e cultura generale, da completare in un tempo limite di 100 minuti.

Il punteggio massimo ottenibile all’IMAT è di 90 punti, mentre per entrare in graduatoria dovrai ottenere un minimo di 20 punti. Un risultato semplice, ma la vera sfida è competere con gli altri concorrenti. Se vuoi farti un’idea dei punteggi ottenuti negli anni passati, allora dai un’occhiata alle soluzioni dei test ufficiali IMAT degli anni passati.

Ora che hai le soluzioni, se ti ricordi le risposte che hai dato, potrai fare una stima del punteggio ottenuto. Ricorda che il punteggio è assegnato secondo questo criterio:

+1.5 punti ogni risposta corretta

-0,4 punti ogni risposta sbagliata

0 punti risposta non data

Quando escono le graduatorie IMAT 2024?

Il MUR ha comunicato che le graduatorie, che sono la parte più attesa dopo lo svolgimento del test, saranno pubblicate in tre differenti modalità e in tre differenti giorni:

26 settembre 2024 , circa una settimana dopo il test, verranno pubblicate le graduatorie con punteggi anonimi.

, circa una settimana dopo il test, verranno pubblicate le graduatorie con punteggi anonimi. 3 ottobre 2024 invece saranno pubblicati i risultati di ogni partecipante in modo privato. Potrai quindi visionare il tuo punteggio nell’area personale di Universitaly.

invece saranno pubblicati i risultati di ogni partecipante in modo privato. Potrai quindi visionare il tuo punteggio nell’area personale di Universitaly. 10 ottobre 2024, sarà finalmente pubblicata la graduatoria con i nominativi dell’IMAT 2024.

Queste date rappresentano delle tappe fondamentali per tutti gli studenti che sono in attesa di scoprire il proprio futuro. La graduatoria anonima in primis darà un’idea della situazione generale, ma sarà la graduatoria del 10 ottobre quella decisiva, che sancirà l’ammissione ai corsi di medicina in inglese.

Cosa fare nell’attesa?

Mentre i candidati aspettano un verdetto finale, ci sono delle cose interessanti da poter fare, rendendo questi tempi morti produttivi.

Potresti per esempio andare a rivedere il test. Nonostante le soluzioni siano già state pubblicate, rifacendo il test potrai ricordarti di alcune risposte che avevi dimenticato di aver dato. Questo può aiutarti a trovare eventuali errori o risposte giuste e fare una stima del tuo punteggio più veritiera.

Un’altra cosa interessante è quella di informarsi riguardo gli atenei. Quanti posti hanno messo a disposizione, quali libri di testo sono previsti per le lezioni ed eventualmente, se dovrai trasferirti, quali soluzioni farebbero al caso tuo.

Sul nostro sito, inoltre mettiamo a disposizione le statistiche dei punteggi minimi per accedere alle università negli anni passati. Grazie a questi dati potrai farti un’idea su come potrebbe evolvere la situazione quest’anno.

La pubblicazione delle soluzioni del test IMAT 2024 è un momento importante per tutti gli alunni che hanno svolto l’esame, tuttavia sappiamo che l’attesa snervante è quella dedicata alla pubblicazione dei risultati ufficiali. Indipendentemente da quali saranno, è importante ricordare che questo non è l’unico percorso per poter raggiungere i propri obiettivi. Esistono molte altre possibilità, come quella di riprovare l’anno successivo, optare per un istituto privato oppure trovare un’altra soluzione per studiare medicina o altre discipline simili.

