IMAT iscrizioni chiuse, preparati al test di Medicina in inglese

Ieri, 12 settembre, le iscrizioni per il test di ammissione all’IMAT si sono chiuse, se hai seguito tutti i passi per completare la tua iscrizione allora ti rimangono pochi giorni per prepararti all’esame, che si terrà il 17 settembre. Se anche tu ti stai preparando per questa sfida, allora segui questo articolo per avere le ultime informazioni necessarie e prepararti al meglio.

L’IMAT (International Medical Admissions Test) è l’esame che ti consentirà l’accesso al corso di laurea magistrale di Medicina in lingua inglese. La facoltà è aperta sia agli studenti italiani sia agli studenti provenienti dall’estero, per un totale di circa 1.500 posti disponibili. L’ammissione ai corsi è determinata, oltre che dal test d’ingresso, anche da una graduatoria di merito, pubblicata dopo qualche settimana sulla piattaforma di Universitaly.

Se quindi hai completato la tua iscrizione e sei in attesa del test di ammissione allora non ti resta che continuare a studiare fino al 17 settembre. Andiamo ad analizzare la struttura dell’esame e quali sono i concetti chiave da ripassare.

Come è strutturato il test IMAT

Il test IMAT è composto da 60 domande a risposta multipla, ognuna avrà 5 opzioni di risposta, di cui una solamente è corretta. Il tempo a disposizione per i candidati è di 100 minuti, che andranno distribuiti nelle varie aree in cui l’esame è composto.

La struttura del test è la seguente:

4 domande – Competenze di lettura e conoscenza acquisita durante gli studi

5 domande – Ragionamento logico e problemi

23 domande – Biologia

15 domande – Chimica

13 domande – Fisica e matematica

Riguardo il punteggio è previsto il seguente metodo:

1,5 punti per le risposte corrette

-0,4 punti per le risposte sbagliate

0 punti per le risposte non date

Per esercitarti sulla struttura dell’esame, ti consigliamo di esercitarti con le nostre simulazioni gratuite che troverai sulla pagina dedicata ai test di ammissione di Medicina. La nostra simulazione ricalca perfettamente i test ufficiali, dandoti la possibilità di allenarti su in test conforme a quello che troverai il 17 settembre.

Oltre alle simulazioni, sulla pagina dedicata ai test di medicina, troverai anche le prove e le statistiche ufficiali degli anni passati, dove potrai farti un’idea del punteggio medio raggiunto in graduatoria.

Grazie a questo materiale, avrai l’opportunità di prepararti nel migliore dei modi!

Facciamo un focus sulle materie presenti nel test IMAT

Abbiamo visto quali materie e quante domande troverai nel test di ammissione, ma ora facciamo un focus sugli argomenti più importanti da andare a rivedere per la preparazione all’esame.

Competenze di letteratura e conoscenze acquisite negli studi

In questa sezione dovrai dimostrare la tua capacità nel capire e comprendere il significato di testi scritti in lingua inglese, che potranno essere di vario genere. Specificatamente, quest’area servirà a dimostrare le capacità di comprensione ed estrazione di informazioni da testi in inglese e di conseguenza a dimostrare il proprio livello di lingua.

Saranno presenti anche domande su tematiche di cultura generale di carattere internazionale.

Ragionamento logico e problemi

Qui dovrai esprimere le tue competenze logiche e di risoluzione dei problemi. Dovrai analizzare casi e questioni che richiedono una risoluzione in diverse forme di ragionamento, ma sempre in linea con le premesse fornite.

Biologia

Questa materia, importantissima nel percorso di studi che seguirai, andrà a spaziare fra tutti gli argomenti base della disciplina. Tra questi troverai quesiti sulla biologia cellulare, la genetica, l’anatomia e concetti di biotecnologie.

Chimica

Altra disciplina molto importante nel corso IMAT, qui andrai ad analizzare gli argomenti fondamentali della chimica. Le domande verteranno sulla chimica quantistica, la chimica organica, quella inorganica e le reazioni chimiche più importanti della materia.

Fisica e matematica

Gli argomenti che troverai in questa sezione si differenziano tra le discipline scientifiche della matematica e della fisica. Troverai quesiti su concetti chiavi come l’algebra, la geometria e la probabilità e statistica in matematica, mentre di fisica troverai concetti come la termodinamica, la meccanica dei fluidi e l’utilizzo di apparecchi medici.

Allenati per il test IMAT, ti manca poco meno di una settimana

Ti abbiamo fornito di tutte le informazioni per prepararti nel migliore dei modi al test IMAT. Sul nostro sito troverai le simulazioni d’esame e i test degli anni precedenti, sfrutta queste opportunità al meglio e vedrai che le possibilità di accedere al corso aumenteranno di gran lunga.