IMAT 2024, iscriviti entro il 12 settembre. Qui informazioni e consigli utili

Il 17 settembre è la data del test IMAT per accedere all’anno accademico 2024/2025. Da oggi fino al 12 settembre, tutti coloro che aspirano ad entrare alla facoltà di Medicina in inglese (IMAT) possono procedere con l’iscrizione al test direttamente dal portale Universitaly. Sarà necessario creare un account, entrare nell’area dedicata al test IMAT, inserire la propria email e, se si può, anche la certificazione di lingua inglese.

Una volta registrato dovrai esprimere le tue preferenze riguardo l’ateneo che vorresti frequentare, ricorda che la prima scelta corrisponderà anche all’ateneo dove svolgerai il test.

Come è strutturato il test IMAT?

La struttura del test ricalca le stesse regole degli anni passati, i candidati avranno in totale 100 minuti per rispondere a 60 quesiti a risposta multipla. Il test viene suddiviso in cinque sezioni:

Biologia: 23 domande

Chimica: 15 domande

Fisica e Matematica: 13 domande

Comprensione del Testo e Conoscenza Acquisite: 4 domande

Ragionamento Logico e Problem Solving: 5 domande

Il punteggio massimo ottenibile al test IMAT è di 90 punti, il punteggio viene assegnato nel seguente metodo:

1,5 punti per le risposte corrette

-0,4 punti per le risposte sbagliate

0 punti per le risposte non date

Posti disponibili, graduatorie e tasse da pagare

Per iscriverti all’esame sarà necessario pagare una tassa, che sarà possibile pagare direttamente nella tua area personale sul sito di Universitaly. La tassa generalmente ammonta a 130€. È necessario consultare bandi e rimanere aggiornato sulle scadenze, ricorda che senza pagare la tassa non potrai accedere al test IMAT.

Per l’anno accademico 2024/2025 saranno disponibili 1.465 posti in tutta Italia e i candidati verranno selezionati tramite posizionamento in graduatoria, che segue le stesse regole applicate alla graduatoria di Medicina in italiano.

Ma quando scoprirai il punteggio che riceverai nel test? Le date che devi segnarti sono le seguenti:

26 settembre per la graduatoria anonima

per la graduatoria anonima 3 ottobre il punteggio verrà pubblicato nella tua area personale sul sito di Universitaly

il punteggio verrà pubblicato nella tua area personale sul sito di Universitaly 10 ottobre uscirà la graduatoria nazionale

Come per Medicina in italiano, se opportuno, bisognerà aspettare gli scorrimenti vari. Tieni a mente che comunque il punteggio minimo per accedere alla graduatoria è di 20 punti.

Allenati per il test IMAT con le simulazioni online

La preparazione per il test IMAT richiede impegno e dedizione, sarà necessario che tu faccia un piano d’azione e programmi lo studio. Avere un piano di studi e rispettarlo ti aiuterà moltissimo nella preparazione, oltre a gestire il tempo avrai anche una panoramica su ciò che devi studiare. Un tassello fondamentale è la preparazione pratica. Mettendo in pratica le tue conoscenze avrai modo di constatare se ci sono argomenti nel quale sei carente, così da poter recuperare il prima possibile.

Sul nostro sito mettiamo a disposizione varie simulazioni d’esame, tra cui quella del test IMAT tramite il quale potrai prepararti al meglio. Le simulazioni d’esame sono considerate uno strumento utile e prezioso per ripassare gli argomenti d’esame. Grazie alle nostre simulazioni dell’IMAT potrai familiarizzare con la struttura del test ed esercitarti con domande che seguono le stesse linee guida di quelle ufficiali. Abbiamo anche un’area nella quale pubblichiamo i test degli anni passati, compresi di risposte corrette, che potrai usare durante la preparazione.

Il 17 settembre si avvicina, non perdere tempo, inizia subito la tua preparazione per arrivare all’esame in forma smagliante!