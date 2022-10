Test ammissione numero chiuso non superato: le possibilità

Se non avete superato il test d’ammissione per una facoltà a numero chiuso, non disperate e non perdetevi d’animo: ci sono delle soluzioni per sfruttare al meglio l’anno in corso, prima di ritentare la prova il prossimo anno.

In questo articolo vedremo quali sono le possibilità per gli studenti e le studentesse che non hanno superato il test d’ammissione. Parleremo di quali sono le alternative per chi non entra nei corsi di laurea a numero chiuso e come prepararsi al meglio per provare il test l’anno successivo.

Le facoltà alternative

Una delle possibilità più prese in considerazione dalle aspiranti matricole che non hanno superato il test di ammissione per un corso a numero chiuso è quella di orientarsi verso un corso di laurea alternativo. Attenzione, non stiamo parlando di un corso di laurea qualsiasi, ma di un corso di laurea che si avvicini il più possibile al corso per il quale non si è passato il test di ammissione.

Se, ad esempio, non avete passato il test di ammissione a medicina, potreste iscrivervi a un corso di laurea in ambito sanitario o scientifico. I piano di studio di questi corsi di laurea, infatti, spesso presentano esami simili o uguali a quelli previsti per medicina e chirurgia.

Se il vostro desiderio è quello di ritentare il test per un corso di laurea a numero chiuso l’anno successivo, potreste preparare gli esami che coincidono tra i corsi di laurea mentre vi ripreparate per superare il test di ammissione.

C’è un’altra cosa da tenere in considerazione e che potrebbe tornare estremamente utile: l’articolo 6. Ne parliamo nel prossimo paragrafo.

L’articolo 6

L’articolo 6 permette agli studenti e le studentesse di preparare fino a due esami di un altro corso di studi di pari livello e dello stesso ordinamento nella stessa università.

Questo significa che se scegliete un corso di laurea alternativo, oltre a poter convalidare alcuni esami, potrete sostenere due esami del corso di laurea a numero chiuso per cui non avete passato il test di ammissione, agevolandovi il lavoro per quando verrete ammessi.

Le università online

Una valida alternativa per chi non ha superato il test di ammissione ai corsi a numero chiuso potrebbe essere rappresentata dalle università online. Molte università di questo tipo, infatti, lasciano ad accesso libero diversi corsi di laurea che normalmente prevedono un test d’ingresso.

Le università online sono diventate con gli anni sempre più popolari e ricordiamo che a livello legale hanno la stessa valenza delle classiche università statali.

Non avete superato il test d’ammissione? Fate dei corsi di formazione

Se non avete superato il test di ammissione alla facoltà che avevate scelto, potreste considerare di sfruttare l’anno per seguire dei corsi di formazione e prepararvi per superare il test l’anno successivo.

I corsi di formazione possono essere preziosi per aumentare o migliorare le proprie skill, utili sia nel mondo del lavoro sia universitario.

Una buona idea potrebbe essere, ad esempio, seguire un corso di lingua inglese o di un’altra lingua straniera: saper parlare una lingua straniera è un’abilità sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Oppure, potreste optare per seguire dei corsi di formazione in ambito digitale o informatico: in un mondo sempre più connesso, chi ha capacità di questo genere aumenta notevolmente le possibilità di trovare lavoro nel futuro.

Insomma, le possibilità sono davvero molte e l’offerta varia tra corsi gratuiti regionali fino ad arrivare a corsi privati – anche molto costosi.

Un anno sabbatico?

L’anno sabbatico è un anno in cui, generalmente, studentesse e studenti prendono una pausa dai libri di scuola. Questo periodo può avere degli effetti molto positivi sul percorso di studio e professionale. Tuttavia, per sortire questi effetti, è necessario che sia un anno programmato e costruttivo.

Si può pensare di investire i mesi che separano dal prossimo test di ammissione andando all’estero, ad esempio, e facendo un corso di lingua. Oppure, dedicandosi a un’attività di volontariato. O, ancora, cercando un lavoro, possibilmente part-time o stagionale, che permetta di avere comunque del tempo da dedicare alla preparazione del test di ammissione.

L’anno sabbatico, insomma, non significa non fare nulla. Condizione che, al contrario, potrebbe portare a stati d’animo negativi e rendere più difficile la ripresa degli studi per l’università.

Prepararsi per il test di ammissione

Qualsiasi sia la vostra scelta su come affrontare l’anno se non avete superato il test di ammissione, una cosa è certa: considerate del tempo per studiare e prepararvi per tempo per il prossimo test d’ingresso al corso di laurea che avete scelto.

Per prepararvi al meglio ecco tre suggerimenti utili:

pianificate giorno per giorno lo studio del programma previsto per il test, senza tralasciare alcun argomento;

unite lo studio teorico allo svolgimento di quiz, vi aiuterà a prendere più confidenza con la tipologia di domande;

allenatevi a svolgere quiz e simulazioni a tempo, vi sarà utile per diventare più veloci.

