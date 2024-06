RUS Veneto, per lo sviluppo sostenibile delle università Venete

Sotto il nome di RUS Veneto, gli atenei Veneti sottoscrivono un nuovo accordo al fine di promuovere la cultura e le attività di sostenibilità della regione. Ad aderire a questa nuova iniziativa sono: l’Università di Verona, l’Università Ca’ Foscari, lo Iuav e l’Università di Padova, i più prestigiosi atenei della regione Veneta.

Annunciata l’11 giugno, RUS Veneto rappresenta un grande impegno preso dalle università verso un futuro sostenibile, con lo scopo di affrontare le sfide ambientali e socio-culturali della regione e tutto il paese.

Per garantire la produttività e la coerenza delle attività da avviare, la Rete delle Università Venete si avvalgono di un comitato di coordinamento, composto dai rappresentanti di ciascuna università. Essi hanno il compito di determinare gli obiettivi, monitorare le modalità di svolgimento e promuovere la collaborazioni tra gli istituti. Verranno definiti degli incontri periodici per discutere dei nuovi traguardi da raggiungere e pianificare le attività future.

Di cosa si occuperà quindi RUS Veneto?

Le iniziative che verranno intraprese dalla Rete Veneta andranno a coprire soprattutto temi di sostenibilità, andando ad analizzare tutti gli argomenti che richiedono maggior attenzione stando al passo con i tempi.

Le attività che verranno più supportate dal RUS saranno:

Ricerca ed innovazione : RUS Veneto finanzierà progetti di ricerca con lo scopo di trovare soluzioni innovative per risolvere problemi ambientali e sociali.

Tutto ciò per far fronte alle problematiche più prossime, come cambiamento climatico, lo sviluppo di energia pulita o lo sviluppo per la valorizzazione e conservazione della biodiversità.

Università Venete sempre più unite

Non è la prima volta che gli atenei veneti si trovano a collaborare, nel corso del tempo le istituzioni hanno cooperato su numerosi progetti. Al centro dell’attenzione c’è sempre stato lo sviluppo della ricerca e formazione, condividendo le proprie abilità e risorse per affrontare temi in comune.

Nel 2022 le quattro università aderirono alla giuria del Premio, famoso concorso letterario . Mentre nel 2023 hanno cooperato alla realizzazione del progetto dell’artista vincitrice dell Art Prize, un concorso artistico che ha come tema principale la sostenibilità dell’ambiente.

Da anni ormai le università della Rete Veneta lavorano a stretto contatto, trovando temi congiunti da analizzare per favorire la diffusione della cultura della sostenibilità, sia all’interno che all’esterno delle università, creando anche collaborazioni con Enti regionali.

RUS Veneto verso lo sviluppo sostenibile della regione

Questa nuova rete tra gli atenei Veneti, rappresenta quindi una svolta epocale per la sostenibilità del territorio. Grazie all’unione delle forze, le università stanno gettando le basi per un futuro equo e rispettoso verso l’ambiente.

Tra i corsi degli atenei possiamo trovare svariati percorsi che approfondiscono i temi della sostenibilità, ogni università offre dei corsi specifici che preparano gli studenti verso le professioni “green”.

L’ Università di Verona offre un corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali . Un percorso formativo dedicato a chi vuole diventare esperto nella gestione e tutela dell’ambiente.

offre un corso di . Un percorso formativo dedicato a chi vuole diventare esperto nella gestione e tutela dell’ambiente. Lo IUAV di Venezia è caratterizzato dal percorso Magistrale in Architettura Sostenibile . Gli aspiranti architetti imparano a progettare edifici a basso impatto ambientale, integrando nuove tecnologie e materiali che non hanno impatto negativo sull’ambiente.

è caratterizzato dal percorso . Gli aspiranti architetti imparano a progettare edifici a basso impatto ambientale, integrando nuove tecnologie e materiali che non hanno impatto negativo sull’ambiente. L’ Università Ca’ Foscari invece fornisce un corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione del Turismo Sostenibile . Mira a preparare professionisti che sappiano combinare lo sviluppo turistico con la salvaguardia dell’ambiente.

invece fornisce un corso di . Mira a preparare professionisti che sappiano combinare lo sviluppo turistico con la salvaguardia dell’ambiente. Infine l’Università di Padova con la Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Va a specializzare gli ingegneri nella progettazione di installazioni sostenibili e gestione delle risorse naturali.

Se sei interessato a contribuire allo sviluppo di un futuro sostenibile allora ti invitiamo ad esplorare i corsi di laurea e master che offrono le università.