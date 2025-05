1° Maggio, Festa dei Lavoratori: origini e storia di questa giornata

La Festa del Lavoro, 1 maggio, è molto più di un giorno di festa. È una ricorrenza dal forte valore storico e simbolico, dedicata alla memoria delle lotte sociali e sindacali che hanno trasformato il mondo del lavoro. In questa giornata non si celebra solamente il diritto al riposo, ma anche la conquista di condizioni dignitose per milioni di lavoratori che, nel corso del tempo, si sono battute per ottenere i diritti fondamentali, dalla definizione dell’orario di lavoro, all’aspetto salariale e la sicurezza sul posto di lavoro.

Perché festeggiamo il 1° maggio? I “Martiri di Chicago”

La scelta del 1 maggio come data simbolo delle rivendicazioni dei lavoratori non è casuale. Le sue origini, purtroppo, riportano a un episodio drammatico che decise la storia operaia internazionale.

Siamo a Chicago nel 1886, piena rivoluzione industriale, una città americana in cui le condizione dei lavoratori erano durissime, con turni giornalieri che duravano 16 ore, bassissimi salari e nessuna tutela. Proprio in questo contesto, i sindacati locali decisero di indire uno sciopero generale e ottenere una riforma storica: la giornata lavorativa di otto ore. Così, migliaia di persone scesero in piazza nei primi giorni di maggio per partecipare a una manifestazione pacifica che si trasformò in una rivolta. Il culmine della tensione venne raggiunto il 4 maggio durante una protesta a Haymarket Square, dove una bomba venne lanciata contro la polizia, causando la morte di un agente. A quel punto, le forze dell’ordine risposero aprendo il fuoco sulla folla, uccidendo manifestanti e altri poliziotti (colpiti dal fuoco amico).

In seguito agli scontri di Haymarket, otto attivisti e sindacalisti furono arrestati con l’accusa, mai provata, di essere coinvolti nell’attentato. Sette di loro furono condannati a morte e le esecuzioni causarono un’ondata di indignazione in tutto il mondo. Le vittime divennero note come i “Martiri di Chicago” e furono celebrate come simboli della resistenza operaia.

Fu proprio per onorare la memoria di quelle vittime e dare continuità alla loro battaglia che nel 1889, a Parigi, la Seconda Internazionale decise di istituire ufficialmente il 1 maggio come giornata internazionale dei lavoratori.

Come arriva e come si festeggia il 1° maggio in Italia?

In Italia, la Festa del Lavoro fu introdotta nel 1891 diventando rapidamente un’occasione di grande partecipazione popolare. Nel corso degli anni però, il suo significato ha attraversato diverse fasi. Durante il periodo fascista la ricorrenza del 1 maggio fu soppressa e sostituita con una celebrazione alternativa il 21 aprile, dedicata alla nascita di Roma. Solo nel dopoguerra, con la proclamazione della Repubblica Italiana, il 1 maggio tornò ad essere riconosciuto come festa nazionale, mantenendo la sua valenza originaria.

Ogni anno, in Italia, questo giorno è accompagnato da iniziative culturali, eventi musicali, cortei e incontri pubblici. Ma il cuore pulsante è il celebre “Concertone” di Roma, un evento gratuito che si tiene nella suggestiva Piazza San Giovanni in Laterano. L’evento è organizzato da CGIL, CISL e UIL e, nel tempo, è diventato un simbolo per le nuove generazioni, unendo musica, spettacolo e cultura. Ma la festa si estende in tutte le città italiane, dove vengono organizzati concerti, manifestazioni ed eventi gratuiti

Il vero valore della Festa dei Lavoratori, oltre la retorica

Al giorno d’oggi, in un contesto profondamente cambiato rispetto al passato, il 1 maggio continua a rappresentare una giornata carica di significato. La riduzione della stabilità occupazionale, i bassi salari e le difficoltà nel conciliare vita privata e vita professionale sono alcune questioni ancora aperte. Ecco perché il 1 maggio, Festa dei Lavoratori, rimane una data necessaria, affinché ci si ricordi delle conquiste ottenute nel passato.

Uno tra gli interrogativi più frequenti riguarda la percezione della Festa del Lavoro da parte delle nuove generazioni. Molti giovani vedono questa giornata come un semplice giorno di festa, per riposarsi o partecipare ad eventi. Ma sono proprio le difficoltà lavorative dei più giovani (contratti a termine, tirocini mal pagati, assenza di prospettive) che rendono questa festa più attuale che mai.

La vera sfida sta nel rendere questa giornata una ricorrenza capace di parlare anche di ciò che accade oggi nel mondo del lavoro, restituendole un significato sia moderno, che storico.

Come si festeggia il 1° maggio nel resto del mondo?

Come abbiamo visto, quindi, la Festa dei Lavoratori nasce da un evento accaduto negli Stati Uniti, ed oggi riconosciuto e celebrato in tutto il mondo. In alcune nazioni, questa festa assume tratti fortemente politici, in altre è una giornata di riflessione e in altre ancora è diventata una festa simbolica più che realmente sentita.

Nei paesi anglosassoni, come Stati Uniti e Canada, curiosamente, la Festa del Lavoro non si festeggia il 1 maggio, ma il Labor Day, fissato a settembre. Questo per evitare di ricordare gli orribili eventi accaduti in occasione del Haymarket. In Europa, Asia, Africa e America Latina, invece, la Festa dei Lavoratori è viene celebrata il 1 maggio, accompagnata da marce, concerti e momenti di solidarietà internazionale. Cambiano le forme e i modi, ma il messaggio resta lo stesso per tutti.

I diritti dei lavoratori devono essere tutelati ovunque.