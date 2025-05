Suor Orsola: dall’AI marketing specialist al Data-driven creative director

Indice La cattedra di Generative AI

Nasce all’Università Suor Orsola una delle prime cattedre universitarie italiane di Intelligenza artificiale generativa. Dall’AI marketing specialist al Data-driven creative director. Sono alcune delle nuove figure professionali più richieste dal mercato del lavoro a cui guarda il nuovo corso di Intelligenza artificiale generativa tenuto all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli da Francesco Paolo Virnicchi, che nell’Ateneo napoletano da oltre vent’anni si occupa della formazione nel settore della comunicazione e della pubblicità.

La cattedra di “Generative AI” all’interno del corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione è un’iniziativa che risponde alla crescente richiesta di competenze specializzate in un ambito che sta rivoluzionando il modo in cui creiamo contenuti e li comunichiamo.

Tra le possibili applicazioni della generative AI nel settore marketing e comunicazione, il corso, partito nel secondo semestre e inserito stabilmente nell’offerta formativa Unisob anche come esame a scelta di altri corsi di laurea, prevede approfondimenti specifici in numerose discipline. Tra queste la creazione automatizzata di contenuti testuali e visivi altamente personalizzati, in grado di aumentare engagement e conversioni; l’analisi predittiva dei comportamenti degli utenti, al fine di progettare campagne mirate e ad alto impatto emotivo; l’ottimizzazione in tempo reale delle strategie di marketing attraverso algoritmi capaci di apprendimento continuo e adattivo; la generazione automatica di scenari e prototipi per campagne pubblicitarie e storytelling digitale.