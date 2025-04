25 aprile Festa della Liberazione, ecco cosa festeggiamo

In Italia esiste una data che non rappresenta solo una celebrazione storica, ma una pietra miliare del sentimento civile, della memoria collettiva e della costruzione della democrazia. Il 25 aprile è un momento di riflessione profonda sul significato della libertà e sul lungo e doloroso cammino che ha portato il nostro Paese a ciò che siamo ora.

Il 25 aprile è la Festa della Liberazione, istituita nel 1946, che ogni anno commemora l’insurrezione partigiana contro l’occupazione fascista e la rinascita di una nuova Italia.

Le radici nel contesto storico del 1945

Per comprendere meglio il significato di questa giornata, è necessario ripercorrere le tappe della fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’occupazione tedesca del Centro-Nord, l’Italia si trovò spaccata in due. A Sud, l’Italia era ormai sotto il controllo delle forze alleate, mentre al Nord continuava a sopravvivere la Repubblica Sociale Italiana, governo fantoccio instaurato da Benito Mussolini sotto il controllo nazista.

Fu in questo scenario che prese vita il movimento della Resistenza, una fitta rete di gruppi partigiani che lottavano per liberare il Paese. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) divenne il centro nevralgico di questo movimento, luogo dove poi il 25 aprile 1945 venne proclamata l’insurrezione contro l’occupazione tedesca e fascista, dando il via alla liberazione di Milano, Torino e altre città del Nord Italia.

Il 25 aprile come simbolo della rinascita democratica

La festa del 25 aprile venne istituita ufficialmente con decreto del governo provvisorio presieduto da Alcide De Gasperi il 22 aprile 1946, e confermata con la legge del maggio 1949 tra le principali ricorrenze civile. La scelta della data non fu casuale, perché il 25 aprile era proprio il giorno in cui la Resistenza era riuscita a sollevarsi in maniera unitaria e decisa, ponendo fine a vent’anni di dittatura e cinque di guerra devastante. Ricordare il 25 aprile significa anche custodire il patrimonio ideale della democrazia italiana. La libertà non è stato un dono, ma frutto di una conquista collettiva che ha richiesto sacrifici estremi. Festeggiare questa giornata è un modo per difendere l’idea stessa di cittadinanza, di diritti e di pluralismo.

Questo giorno rappresenta molto più della fine di un conflitto. È la celebrazione di un popolo che ha avuto coraggio di reagire e rialzarsi contro l’oppressore. Una testimonianza viva, tramandata di generazione in generazione, che parla di responsabilità, scelte dolorose e azioni condotte da uomini e donne spesso giovanissimi.

La Festa della Liberazione negli altri Paesi

L’Italia non è l’unico paese a celebrare la Festa della Liberazione dal nazifascismo. Anche in nazioni come l’Olanda, la Danimarca e la Romania si festeggia un giorno in cui commemorare la fine dell’occupazione nazista e la rinascita democratica. Ognuno di questi paesi anche se festeggiano in modo diverso, sono accomunati dal riconoscimento del valore della libertà e del prezzo pagato per ottenerla. Questa comunanza va a rafforzare il significato del 25 aprile in una prospettiva europea.

Non si tratta quindi solo di un fatto nazionale, ma di un tassello importante nella storia della liberazione di tutto il continente. Infatti, le lotte partigiane italiane si inserirono in un contesto più ampio, in cui i popoli europei si ribellarono alle barbarie e scelsero la strada della democrazia.

Il 25 aprile per il futuro, oltre che per il passato

Festeggiando il 25 aprile, l’Italia non si limita solo a guardarsi indietro, ma anche avanti. Non bisogna considerare la Festa della Liberazione una festa che appartiene al passato, ma una ricorrenza che continua a tenere viva la memoria, i valori della libertà e della democrazia italiana, ispirando le nuove generazioni a difendere i diritti conquistati.

In un mondo sempre più complesso, che tira avanti attraverso crisi globali, tensioni politiche e trasformazioni sociali, il messaggio del 25 aprile conserva tutta la sua attualità. Non esiste una vera democrazia senza memoria e non esiste una memoria senza educazione, partecipazione e consapevolezza.

Per questo, ogni anno, quando le piazze si riempiono di bandiere, musiche e parate, si rinnova il patto invisibile tra passato e futuro. Un patto che ha bisogno di parole altisonanti, ma anche di semplici gesti, di conoscenza e di rispetto. Un patto che un popolo non dimentica e che sa, oggi come allora, che la libertà va difesa sempre.