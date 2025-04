“Les Chants grenats”. Spettacolo di musica e teatro al Teatro Palladium

Indice Lo spettacolo Les Chants grenats

Fianlemnte dopo varie rappresentazioni all’estero giunge ora a Roma in prima nazionale, Les Chants grenats, con la musica è del compositore svizzero di origine armena Haig Vartan, il testo del drammaturgo svizzero Gérald Chevrolet e la regia di Cesare Scarton. Sarà rappresentato a cura dell’Associazione Roma Sinfonietta sabato 3 maggio 2025 alle 20.00 al Teatro Palladium in Piazza Bartolomeo Romano 8.

I protagonisti di Les Chants grenats saranno ora il mezzosoprano Lucia Napoli e il baritono Patrizio La Placa. Lucia Napoli svolge un’intensa attività nei festival e sale da concerto tra le più importanti al mondo: Lincoln Center di New York, Tokyo Opera City, Concertgebouw di Amsterdam, Konzerthaus di Vienna, MiTo SettembreMusica, etc. Specializzata nella musica barocca, vanta collaborazioni artistiche con i più celebri interpreti di quel periodo musicale, come Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone, Gustav Leonhardt, Sigiswald Kuijken, Alessandro Quarta, Philippe Herreweghe e Christopher Hogwood. Patrizio La Placa ha iniziato come puer cantor della Cappella Sistina e ora ha intrapreso un’attività artistica che lo ha portato sui maggiori palcoscenici italiani, quali Opera di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, Duse di Bologna, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Regio di Torino, Lirico di Cagliari e anche all’estero, per esempio al Belcanto Opera Festival in Giappone.

La regia è di Cesare Scarton, che ha realizzato spettacoli per Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Musicale Chigiana, Teatro Olimpico di Vicenza, Festival di Torre del Lago e molte altre istituzioni musicali in Italia e all’estero.

La parte strumentale è affidata all’Ensemble Roma Sinfonietta, formato in quest’occasione da percussioni e pianoforte. Il percussionista Sandro Pippa ha al suo attivo numerose incisioni per importanti etichette discografiche, sia di musica antica che contemporanea, e si è esibito per le maggiori istituzioni musicali italiane. L’altro percussionista Alessandro Di Giulio ha suonato in festival in Europa, Stati Uniti e America Latina sia come solista che come membro di vari ensemble. Al pianoforte Fabio Silvestro, che è vincitore di numerosi concorsi pianistici e svolge un’intensa attività in Italia e all’estero come solista e in duo con altri celebri musicisti.

Sarà possibile acquistare il biglietto da qui.