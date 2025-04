Università Bicocca: la conferenza su Intelligenza Artificiale e sicurezza aziendale

L’intelligenza artificiale e la sicurezza artificiale sono i due dei principali argomenti protagonisti della conferenza che si terrà all‘Università di Milano Bicocca l’8 e 9 Maggio 2025.

La conferenza dal titolo “AI & Data Security: An Euro-American Dialogue for a New Era of Regulation” è una full immersion di due giorni su una delle sfide più urgenti del nostro tempo, determinata dal radicamento sociale dell’Intelligenza artificiale e del trattamento digitale dei dati personali. Un appuntamento delle durata di due giorni che affronterà le principali questioni giuridiche alla base del radicamento sociale dell’intelligenza artificiale e del trattamento digitale dei dati personali in una prospettiva comparata tra Europa e Stati Uniti.

L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e Diritto per l’economia dell’Università di Milano-Bicocca (DiSEADE), dall’Università di Drexel e dall’Università di Rennes, consentirà una full immersion di due giorni in un dibattito interdisciplinare e internazionale tra studiosi di università americane ed europee su una delle sfide più urgenti del nostro tempo.

AI&Data Security

Quali saranno le sfide del prossimo futuro in ambito digitale? Come si evolvono le normative in Europa e negli Stati Uniti che regolamentano l’intelligenza artificiale e la gestione dei dati personali?

Saranno questi gli argomenti cardine che vedranno impegnati i relatori: Jordan Fischer (Drexel University), Erwann Picart-Cartron (IMT Atlantique), Robert Field (Drexel University), Philippe Pierre (Université de Rennes), e i docenti dell’Università di Milano-Bicocca Silvia Salardi, Carla Gulotta, Marta Sosa Navarro, Nadia Olivero, Francesca Mattassoglio, Elena di Carpegna Brivio e Giovanni Zaccaroni.

I dibattiti offriranno una lettura comparata tra le due sponde dell’Atlantico, mettendo in luce le convergenze e le divergenze normative e culturali.