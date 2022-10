Procedura test di ammissione: cosa portare, come funziona e regolamento

Qual è la procedura del test d’ammissione? Come funziona e cosa bisogna portare il giorno della prova?

In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa succede il giorno del test di ammissione e come fare in modo che tutto vada per il verso giusto.

Procedura test di ammissione: cosa portare il giorno della prova?

La prima cosa da portare il giorno della prova è… la puntualità. Il ritardo non è tollerato dalla commissione per alcun motivo: o si arriva puntuali, o si è out.

Quindi le aspiranti matricole per essere ammessi a sostenere il test devono arrivare all’ora stabilita. Meglio qualche minuto prima.

La seconda da non dimenticare per nulla al mondo è: il documento di riconoscimento.

Attenzione, come documento è ammessa la carta di identità o il passaporto in corso di validità.

Terzo elemento da ricordare è la ricevuta del pagamento dell’iscrizione al test. Per iscrivervi al test avrete pagato il bollettino MAV o un bollettino postale oppure avrete regolarizzato il pagamento tramite carta di credito: in tutti i casi, stampate la ricevuta e portatela con voi il giorno della prova.

In alcuni casi è richiesta anche la ricevuta di avvenuta iscrizione al test tramite il sito. A tal riguardo, consultate il sito dell’università di riferimento.

Questo è tutto ciò di cui avrete bisogno.

Dimenticate quindi tablet, libri, smartphone e tutto il resto: non è ammesso altro in aula. Anche la penna nera viene fornita dalla commissione al momento dell’inizio del test.

Cosa succederà il giorno del test di ammissione? Continuate a leggere per arrivare preparati al grande giorno.

La procedura dei test di ammissione

Oltre allo studio e al ripasso degli argomenti oggetto dei test universitari, è importante, per affrontare il giorno del test con più serenità, conoscere esattamente la procedura dei test di ammissione.

Ovvero: come si svolge il test?

Iniziamo con il dire che la procedura ha delle caratteristiche generali valide per tutte le facoltà e corsi di laurea ed è composta essenzialmente dalle tre fasi descritte di seguito.

Prima fase: consegna materiali

Una volta individuata l’aula destinata al test di ammissione, sarete invitati insieme agli altri candidati e candidate a consegnare il cellulare spento e a occupare una postazione disponibile.

Il primo documento che la commissione vi consegnerà è una scheda contenente i dati anagrafici, che dovrete visionare con cura e segnalare e correggere nel caso presentasse degli errori.

Oltre alla scheda con i dati anagrafici, vi verranno consegnate anche: una foglio con le istruzioni, una scheda per le risposte e un plico contenente la prova d’esame.

Attenzione: su questo materiale è vietato fare qualsiasi segno che possa costituire un elemento di riconoscibilità, pena l’esclusione dalla prova.

Seconda fase: inizia il test!

Le aspiranti matricole ricevono un plico e una penna nera a sfera per contrassegnare le risposte sulla scheda apposita.

A questo punto è necessario aspettare ancora alcuni minuti per aprire il plico poiché l’autorizzazione verrà data solo nel momento in cui la commissione darà inizio all’esame.

La durata della prova, come anche il numero e la tipologia di quesiti al suo interno possono variare a seconda della facoltà e del corso di laurea. Le informazioni dettagliate si trovano nel bando stesso dell’università o nel decreto ministeriale nel caso si trattasse di un test d’ammissione per un corso di laurea a numero programmato nazionale.

Ecco alcuni consigli da tenere a mente durante l’esecuzione del test:

Tenere presente il tempo a disposizione;

a disposizione; Procedere con calma e metodo nella risoluzione;

nella risoluzione; Leggere attentamente le domande;

le domande; Segnare la risposta che si ritiene esatta direttamente sulla scheda delle risposte.

Terza fase: respirate, quel che è fatto è fatto

Al termine del tempo concesso dalla commissione per lo svolgimento della prova, è obbligatorio interrompere immediatamente l’esecuzione del test.

Posate la penna sul banco e seguite le istruzioni per la riconsegna del materiale.

Ricordate che qualsiasi errore nella forma o nella procedura dei test provoca automaticamente l’esclusione.

Una volta finito il test potrete a confrontarvi con altri studenti e studentesse e probabilmente vi troverete tutti in una situazione tra il timore e l’euforia. Non fatevi prendere dal panico, avete fatto il vostro meglio, andate a distrarvi e aspettate l’uscita delle graduatorie con serenità.

Volete testare le vostre conoscenze? Esercitati con le simulazioni gratuite dei test di ammissione di Universita.it.