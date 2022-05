Non solo università: ecco alcuni percorsi a cui non avevi pensato

Scegliere il proprio percorso di studi ideale non è facile, specialmente quando si può scegliere tra università e… delle “non università”?

In che senso? Oltre agli atenei tradizionali, esistono degli istituti incentrati su determinate discipline non seguite dalle università classiche.

Tra queste non è difficile trovare vere e proprie mete ideali per coloro che amano l’arte, la cucina, il buon bere e che vogliono trasformare queste passioni nel proprio percorso professionale di vita. Le scelte interessanti non mancano, ecco alcuni centri di formazione che devi assolutamente conoscere!

Libera università del cinema

L’Università del cinema risale al 1983 per opera dello sceneggiatore Cesare Zavattini e del regista Alessandro Blasetti, allo scopo di istituzionalizzare la formazione in ambito cinematografico che una volta si acquisiva sul campo.

L’università offre un corso annuale o biennale di regia, 700 ore annue che coinvolgono tutte le discipline attinenti il mondo della celluloide. Il corso presenta un approccio pratico che permetterà agli allievi di toccare con mano le discipline che concretamente partecipano alla produzione del film. Sono presenti anche altri corsi più finalizzati come il workshop di regia cinematografica che consiste in un concentrato intenso di tre weekend (48 ore).

A seconda delle proprie preferenze è possibile inoltre frequentare dei workshop incentrati sulla sceneggiatura e sulla recitazione.

Università della pizza

Hai sempre sognato di mettere a frutto il tuo talento culinario in un corso di studi che sappia portare in risalto le tue doti ai fornelli?

L’università della pizza a Vighizzolo d’Este dedica un vero e proprio corso di formazione sui segreti della pizza. Si tratta di un vero e proprio “polo culturale” per pizzaioli e coloro che intendono dedicare la propria carriera al mondo della pizza.

L’ateneo permette di acquisire competenze specialistiche in varie discipline che ruotano attorno al mondo della pizza, comprese conoscenze pratiche di marketing e di vendita, tutto ciò che serve per fare prosperare una pizzeria. Verranno fornite nozioni pratiche in fatto dei condimenti più opportuni a seconda del tipo di pizza, gli impasti da applicare, sul modo con cui gestire la clientela per assicurare il successo della pizzeria.

I pizzaioli che frequentano il corso potranno inoltre esporre nel proprio locale la vetrofania contraddistintiva dell’Università della Pizza per attestare la propria partecipazione.

Un’ottima opportunità per coloro che vogliono portare avanti la nobile tradizione della pizza rinnovandola con moderne tecniche di marketing per farla prosperare.

Carpigiani Gelato University

Il gelato non è soltanto uno dei cibi più apprezzati in generale ma anche un percorso lavorativo! A questo ci pensa la Carpigiani Gelato University di Anzola Emilia, un progetto volto a sostenere le gelaterie in tutto il mondo e a far conoscere il valore del gelato artigianale italiano propriamente detto. L’università offre corsi base per i novizi, così come master e corsi di specializzazione incentrati su determinati ambiti. I corsi, oltre che nella sede principale, vengono offerti anche in altre sedi sparse per il mondo, in italiano, inglese, tedesco e francese.

Frequentando i corsi dell’istituto non si ottiene una laurea vera e propria, quanto sostegno e formazione utili per coloro che vogliono aprire una gelateria. Si offre una formazione da parte di docenti di esperienza riconosciuta in fatto di tecniche base sulla preparazione del gelato artigianale (5 giorni), oltre a conoscenze avanzate in fatto di gestione aziendale, cruciali per assicurare il successo del business.

Università della birra

L’università della birra a Vergiate (Varese) è il percorso di formazione ideale per coloro che nutrono una passione formidabile per il malto d’orzo e che vogliono renderla la propria professione. Viene offerta una formazione specifica distribuita su 5 livelli di specializzazione, che ha la stessa validità di un corso AIBES in ambito formazione per barman. Il corso Publican, per l’esattezza, vi instraderà sul percorso giusto per diventare gestori di pub. Una vera e propria full immersion di tre giorni nel mondo della birra vi permetterà di scoprirne tutti i segreti, dalla storia dello squisito nettare ai corretti abbinamenti in tavola.

Università del caffè

L’università del caffè a Trieste sovvenzionata da Illy propone corsi avanzati per diventare autentici professionisti del mondo del caffè.

Verrà illustrato nel dettaglio il processo che porta i chicchi dalle piantagioni fino agli stabili di lavorazione, così come le relazioni da intraprendere con i produttori locali. Illy propone percorsi formativi personalizzati composti da più corsi, al termine dei quali si ottiene il diploma “Artista e manager del caffè”. All’interno dei corsi verranno spiegate la teoria e la pratica alla base della composizione del caffè, nozioni su come realizzare l’espresso perfetto e su come degustare il caffè correttamente al pari di un vero sommelier. Inoltre sarà possibile esercitarsi per una giornata come barista proprio presso Illy!

Università dei sapori

Siete amanti dei manicaretti e volente incentrare il vostro percorso di studi attorno a questa viscerale passione?

L’università dei sapori presenta una gamma di corsi dedicati a professionisti della cucina sotto forma di percorsi triennali per Operatore del Punto Vendita, Operatore della ristorazione e Operatore della ristorazione, oltre a corsi finalizzati a conseguire una determinata specializzazione nel campo della ristorazione come barman, pizzaiolo, gelatiere o pasticcere. Sono presenti diversi corsi brevi incentrati su argomenti specifici, ideali per approfondire le proprie conoscenze in una data direzione, oltre a corsi di analisi sensoriale e degustazione guidata per gli apprezzatori della buona cucina.