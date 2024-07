IED, Istituto Europeo di Design

L’Istituto Europeo di Design (IED), viene fondato a Milano nel lontano 1966. Fin da subito diventa un punto di riferimento internazionale per la formazione in discipline creative. Con una storia di oltre 50 anni, lo IED rappresenta un’istituzione all’avanguardia che forma professionisti del settore in grado di inserirsi nel mondo lavorativo con competitività.

Nel 2016 lo IED viene ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Grazie a questo l’istituto ha il permesso di rilasciare titoli accademici di lauree, master con lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle università pubbliche. Un traguardo sia per l’istituto, che per gli studenti che aspirano a compiere un percorso di studi artistici, i quali saranno certi di ottenere un titolo di studio riconosciuto dal mondo del lavoro.

Lo IED offre una vasta gamma di studi

L’Istituto Europeo di Design è famoso per la vastità di corsi che offre, dalle lauree triennali ai master e corsi di perfezionamento. Le aree disciplinari che vengono insegnate, si estendono a tutte le materie artistiche, tra le quali possiamo trovare:

Design , come design del prodotto, interior design, design della moda ecc

, come design del prodotto, interior design, design della moda ecc Moda , come fashion design, fashion marketing ecc

, come fashion design, fashion marketing ecc Arti Visive , che comprende l’illustrazione ed animazione, la fotografia, video design ecc

, che comprende l’illustrazione ed animazione, la fotografia, video design ecc Comunicazione, come brand communication, media design ecc

L’istituto ha l’obiettivo di formare i propri studenti in modo completo ed approfondito e di inserirli nel mondo lavorativo con competenze uniche. Nei percorsi di formazione vengono offerte, non solo lezioni teoriche e creative, ma anche opportunità pratiche, come workshops, progetti e attività di laboratorio. Gli studenti, infatti, avranno una formazione combinata tra la teoria e la pratica, sviluppando competenze creative, una visione strategica e la capacità di problem solving.

L’approccio unico, innovativo ed internazionale dell’istituto

Lo IED ha moltissime sedi che si espandono non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Difatti possiamo trovare la sua presenza anche in Spagna (sedi di Madrid, Barcellona e Bilbao) ed addirittura in Brasile (sede di San Paulo). Questa larga rete globale di sedi offre agli studenti l’opportunità di studiare in diverse città. Lo IED spesso organizza programmi di scambio internazionale, che permette di sviluppare l’internazionalizzazione.

Il percorso formativo si distingue per il suo approccio alla formazione, tramite dei criteri unici ed innovativi, questi criteri di formazione sono basati su:

Learning by Doing : tutto ciò che gli studenti imparano durante le lezioni teoriche verranno poi messe in pratica tramite la realizzazione di progetti, di workshops o di collaborazioni con aziende leader dei settori artistici.

: tutto ciò che gli studenti imparano durante le lezioni teoriche verranno poi messe in pratica tramite la realizzazione di progetti, di workshops o di collaborazioni con aziende leader dei settori artistici. Internazionalizzazione : avendo appunto sedi sparse in tutto il mondo, lo IED favorisce la mobilità degli studenti, creando un ambiente multiculturale e stimolante.

: avendo appunto sedi sparse in tutto il mondo, lo IED favorisce la mobilità degli studenti, creando un ambiente multiculturale e stimolante. Focus sul Futuro: l’istituto è sempre attento sulle nuove tendenze e tecnologie emergenti, integrandole nei propri corsi di studi. Così i propri alunni saranno pronti ad affrontare le sfide che il mondo del lavoro gli proporrà.

Cosa rende l’Istituto Europeo di Design così unico?

L’istituto IED vanta di uno stretto legame con il mondo del lavoro grazie alla vasta gamma di partnership che ha creato con aziende italiane ed internazionali leader nel settore artistico. Gli studenti avranno infatti modo di partecipare a stage e tirocini che li inseriranno dall’accademia direttamente nel mondo dell’industria.

Il corpo docenti è composto da professionisti esperti e qualificati che ogni hanno istruiscono gli studenti delle competenze necessarie per mettersi in gioco e contraddistinguersi nel mondo lavorativo. L’ambiente stimolante e valorizzante dello IED è unico nel suo genere, facendo così dell’istituto non solo un centro di formazione, ma anche un trampolino di lancio per costruire il futuro di molti alunni.

Se hai la mente creativa ed ambiziosa lo IED è il posto giusto per te!

L’Istituto Europeo di Design è un ecosistema creativo in costante crescita, dove passione, innovazione e talento si incontrano per dare vita a professionisti e progetti all’avanguardia. Il suo approccio alla formazione è unico e rappresenta un punto di partenza ideale per chi vuole intraprendere una carriera di successo nel mondo del design, moda, arti visive e comunicazione.

Se sogni di trasformare la tua passione per queste materie in una professione, allora lo IED è il posto che fa per te. Non perdere l’occasione di far parte di questa realtà innovativa e progressista, scopri i corsi formativi che l’istituto propone e lasciati ispirare!