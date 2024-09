Open Days IED, oggi ultimo giorno

Oggi è l’ultimo giorno per gli Open Days dello IED (Istituto Europeo di Design), che ha aperto le porte dal 9 settembre fino ad oggi, 14 settembre, per presentare i corsi e le relative offerte formative. In questa occasione, è possibile incontrare docenti ed ottenere tutte le informazioni necessarie per intraprendere qualsiasi corso di studi.

L’evento si terrà sia online che in presenza, presso le sedi di Roma, Milano, Firenze, Torino , Cagliari e l’Accademia Galli a Como. L’obiettivo degli Open Days dello IED è quello di fornire una panoramica completa riguardo lauree triennali, magistrali e master disponibili, guidando i partecipanti verso una scelta adeguata al proprio profilo.

Programma degli Open Days dello IED

Il programma è strutturato per presentare le diverse aree formative che lo IED offre con i suoi corsi. Le principali aree disciplinari sono:

Design , dove studierai le varie discipline del design come il product design, interior design o graphic design.

, che aprirà le porte alle aree della pubblicità, della comunicazione digitale e delle relazioni pubbliche. Restauro, dove andrai a studiare le tecniche di restauro di dipinti, sculture e manufatti lignei o tessili.

Ognuna di queste aree disciplinari offrono corsi di laurea triennali e magistrali, master e corsi di formazione continua.

Gli Open Days dello IED non si limiteranno solamente alla presentazione dei corsi, ma i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a delle attività tra cui:

Partecipare a workshop e laboratori pratici , mettendo alla prova le proprie abilità e sperimentando il metodo che viene utilizzato dallo IED.

Un’accademia di alta formazione

Lo IED si contraddistingue per la sua tradizione nell’alta formazione artistica ed il suo approccio innovativo verso lo studio. I percorsi formativi dell’accademia sono colmi di laboratori creativi e workshop, con i quali gli studenti hanno la possibilità di mettere in pratica le nozioni che hanno imparato durante le lezioni frontali. Questo al fine di creare un ambiente formativo nel quale gli alunni beneficiano delle competenze e delle risorse dell’accademia, aumentando le possibilità di crescita nel campo pratico.

Un’altro punto di forza dello IED, è rappresentato dal suo vasto network internazionale, che comprende istituti ed artisti di un certo spessore. Grazie a ciò, gli studenti possono entrare a far parte di questo network e partecipare a progetti reali, stages o tirocini. Numerosi ex studenti dello IED hanno raggiunto importanti traguardi nel mondo del lavoro, affermandosi come designers, stilisti o restauratori di successo.

Non perdere l’opportunità di partecipare agli Open Days dello IED

Gli Open Days dello IED sono un’opportunità unica per chiunque aspiri ad intraprendere il percorso formativo nel campo artistico. Partecipando all’evento potrai conoscere in modo dettagliato i programmi didattici e le metodologie di insegnamento, potrai entrare in contatto con i docenti ed esperti del settore e ricevere importanti consigli. Inoltre avrai modo di conoscere la struttura e gli ambienti dove si terranno le lezioni ed i laboratori dove potrai sperimentare tutto ciò che hai imparato durante i corsi.

Le iscrizioni per gli Open Days sono ancora aperte fino ad oggi, per maggiori informazioni visita il sito web ufficiale.