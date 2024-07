Se il mondo della danza è la tua passione e sogni di intraprendere un percorso in questo campo, allora l’Accademia Nazionale di Danza di Roma potrebbe essere la scelta migliore per il tuo futuro. L’AND di Roma ha infatti aperto da poco i bandi per l’iscrizione all’anno accademico 2024/2025, offrendo una vasta gamma di corsi per aspiranti ballerini, coreografi ed insegnanti di danza.

Le iscrizioni ai bandi sono aperte dal 22 giugno al 22 luglio 2024.

Cos’è l’Accademia Nazionale di Danza e cosa si studia?

L’Accademia Nazionale di Danza di Roma (AND), nasce nel 1940 ed è l’unica istituzione italiana dedicata alla formazione artistica della danza. Situata nel quartiere di Roma, Aventino, è considerata un punto di riferimento per molti artisti, sia italiani che internazionali. L’alta formazione è riconosciuta infatti a livello mondiale, attraendo nuovi studenti da tutto il mondo.

L’AND offre una grande vastità di corsi formativi al fine di conferire i diplomi di primo e secondo grado, a seconda del corso. I diplomi dell’Accademia hanno lo stesso valore del titolo di laurea, in quanto riconosciuta dal MIUR. I corsi non si limitano solo ai diplomi, ma gli studenti potranno specializzarsi e continuare i propri studi tramite master o corsi di specializzazione. Questi corsi sono organizzati al fine di fornire agli studenti una formazione completa e versatile, che li prepara ad affrontare le sfide del mondo professionale.

I corsi principali dell’accademia sono i seguenti:

Danza Classica : formazione completa nella disciplina della danza classica.

: formazione completa nella disciplina della danza classica. Danza Contemporanea : esplorazione della danza moderna e stili di danza contemporanea con focus sull’improvvisazione.

: esplorazione della danza moderna e stili di danza contemporanea con focus sull’improvvisazione. Coreografia : sviluppo delle capacità di creare coreografie per spettacoli e rappresentazioni.

: sviluppo delle capacità di creare coreografie per spettacoli e rappresentazioni. Didattica di Danza: formazione per i futuri insegnanti di danza, con focus sulla pedagogia e metodo di insegnamento.

Le lezioni sono organizzate in modo da offrire agli studenti un’ottima formazione completa, oltre alle lezioni pratiche gli alunni seguiranno anche lezioni teoriche, come:

Storia della danza : dove verrà studiata l’evoluzione della danza dalle sue origini fino ai giorni nostri.

: dove verrà studiata l’evoluzione della danza dalle sue origini fino ai giorni nostri. Anatomia : grazie alla conoscenza della composizione del corpo umano, gli studenti apprenderanno le funzionalità della struttura del corpo, come articolazioni e muscolatura.

: grazie alla conoscenza della composizione del corpo umano, gli studenti apprenderanno le funzionalità della struttura del corpo, come articolazioni e muscolatura. Musica: gli studenti studiano l’arte della musica, del ritmo e dell’analisi delle partiture, imparando a creare una perfetta simbiosi con il proprio corpo.

L’equilibrio tra le lezioni pratiche e teoriche è uno dei punti d’eccellenza dell’Accademia, grazie a questo equilibrio formativo gli studenti avranno le giuste competenze per avanzare nel mondo professionale della danza.

Perché scegliere l’AND e come accedere ai bandi

L’AND è l’ideale per chi aspiri a far carriera nel settore della danza, l’accademia cerca solamente studenti motivati che veramente vogliono portare avanti il loro sogno. Per questo vengono instaurati i bandi di ammissione, al fine di garantire solo ai più meritevoli di partecipare a lezioni ed attività.

Il nostro consiglio è di rimanere sempre aggiornati sul sito dell’Accademia Nazionale di Danza e consultare costantemente date di bandi e scadenze. Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere recapitate entro e non oltre le date descritte, a seconda del corso scelto.

Ma quali sono i requisiti per l’ammissione?

Titoli di studio , è necessario un diploma di scuola secondaria superiore (o equivalente).

, è necessario un diploma di scuola secondaria superiore (o equivalente). Requisiti fisici , bisogna essere idonei fisicamente alla danza, con annesso certificato medico.

, bisogna essere idonei fisicamente alla danza, con annesso certificato medico. Prova Pratica , valutazione delle competenze artistiche nella disciplina prescelta.

, valutazione delle competenze artistiche nella disciplina prescelta. Prova Teorica , test scritto su argomenti come cultura generale, logica, musica ed anatomia.

, test scritto su argomenti come cultura generale, logica, musica ed anatomia. Colloquio motivazionale , dove il candidato dovrà esporre il perchè vuole accedere all’accademia e le aspirazioni per il futuro.

, dove il candidato dovrà esporre il perchè vuole accedere all’accademia e le aspirazioni per il futuro. Graduatorie: in base ai risultati delle prove i candidati avranno un punteggio, in seguito vengono stilate delle graduatorie di merito.

L’ammissione all’accademia richiede un grande impegno e dedizione, oltre alla grande passione per la danza. Oltre ai corsi ed alle lezioni, l’AND offre anche numerose opportunità di partecipare a feste, spettacoli o gite culturali, al fine di espandere le conoscenze e nozioni dei propri studenti.

Scegli l’Accademia Nazionale di Danza di Roma

Se sei quindi motivato e disciplinato a metterti in gioco, allora non perdere tempo e consulta i bandi per iscriverti all’anno accademico 2024/2025. I percorsi formativi saranno condotti da professori di fama internazionale, conferendo un’eccellenza accademica alle lezioni che verranno organizzate. Verranno instaurate importanti collaborazioni internazionali che aprirà le porte ad opportunità di studio e lavoro in tutto il mondo, creando un ambiente stimolante e di crescita costante.

Se questo articolo ti è interessato e sei arrivato fin qui, allora vuol dire che l’interesse per questo settore è importante. Non lasciarti sfuggire l’occasione di poter iscriverti al nuovo anno accademico dell’AND! Scarica i bandi ed inizia a prepararti per la candidatura.