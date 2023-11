L’Accademia Nazionale di Danza è un istituto di Alta Formazione Coreutica del comparto AFAM del Ministero per l’Istruzione, università e Ricerca (MIUR). I titoli rilasciati dall’accademia sono equipollenti alle lauree universitarie e per gli studenti è possibile attivare piani di Erasmus internazionali.

La sede si trova a Roma e ospita il teatro Ruskaja, uno degli spazi performativi che caratterizzano la sede di Largo Arrigo VII, in omaggio a Evgenija Borisenko, in arte Jia Ruskaja, fondatrice dell’Accademia Nazionale di Danza e ispiratrice della didattica e delle linee di ricerca che caratterizzano l’istituto. ​

Percorsi formativi

Presso l’Accademia Nazionale di Danza è possibile seguire diversi corsi.

Scuola di Danza Classica

I ballerini possono optare per diversi corsi in danza classica: dal corso propedeutico, al corso di Diploma di 1°livello in Danza Classica e Diploma Arte Coreutica di 2° livello in Danza Classica.

Scuola di Danza Contemporanea

La Scuola di danza Contemporanea si occupa della formazione di danzatori capaci di interpretare i diversi linguaggi che partecipano alla scena coreografica attuale con particolare attenzione anche alle tecniche e ai repertori storici appartenenti a quel panorama europeo e nord americano del secolo scorso così come ai loro sviluppi. La Scuola fornisce competenze tecnico-interpretative attraverso le discipline formative ma anche attraverso progetti con nuovi coreografi che mischiano tecnica e drammaturgia in una creatività attenta alle tematiche contemporanee.

Anche in questo caso sono previsti Corsi Propedeutico, Danza contemporanea di 1°livello e Didattica delle discipline coreutiche indirizzo: Danza Contemporanea di 2°livello.

Scuola di Didattica della Danza

Attualmente questo percorso non è attivo.

Scuola di Coreografia



La Scuola di Coreografia organizza Corsi di 1° e 2° livello, Master di 1° e di 2° livello per la formazione di performer e coreografi e il loro perfezionamento in ambiti specifici per la creazione di nuove figure professionali capaci di interagire in azioni performative con metodi legati all’improvvisazione a tema ma anche capaci di produrre interventi sul territorio per la valorizzazione di siti archeologici e dei borghi di interesse culturale. La Scuola di Coreografia intende fornire agli studenti strumenti, anche con l’apporto delle nuove tecnologie, ed opportunità di intervento in sintonia con una progettualità che implica diversi contributi.