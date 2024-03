IID Istituto Italiano di Design

L’Istituto di Design con sede a Perugia e organizza diversi corsi di studio riguardanti il design. L’offerta formativa si compone con corsi riconosciuti dal MUR e corsi brevi. I corsi brevi sono molteplici e divisi in diverse forme alcuni erogati con la partner del prestigioso SASMIRA College di Mumbai.

Corso di Moda

Il Corso di Moda offerto dall’Istituto Italiano Design è un percorso formativo triennale che punta a creare designer a tutto tondo. Il corso forma “progettisti” della moda, ovvero Designer che sulla base della nostra tradizione artigianale italiana sappiano creare dei prodotti in sintonia con la visione e le necessità dell’industria della moda.

Interior Design

L’ Interior Designer è una figura sempre più richiesta nel mondo del lavoro ed ha acquisito un ruolo fondamentale nell’ambito della progettazione. Anche questo corso dura 3 anni e tra gli obiettivi troviamo quello di progettare soluzioni innovative e funzionali per ogni ambiente.

Industrial Design

Il corso di Industrial Design nasce con l’obiettivo di creare una figura che sa muoversi agilmente su molteplici piani di apprendimento. Il professionista deve essere in grado di comprendere anche gli aspetti aziendali, culturali ed economici in cui i prodotti si inseriscono.

Communication Design

Il corso in Communication Design tratta la comunicazione a 360°, questa volta infatti la Comunicazione e il Design si sposano per formare dei professionisti che siano in grado di pensare in maniera creativa e comunicare in modo efficace.

Design

Il “Corso di Diploma Accademico di I Livello in Design” (DIPL02) triennale ha come obiettivo la formazione del moderno Designer ed è l’unico ad oggi a rilasciare un titolo equipollente alla Laurea Triennale a seguito dell’accreditamento al Ministero dell’Università e della Ricerca avvenuto con il DM 272/2022.