AANT, l’Accademia di Alta Formazione di Roma

L’AANT, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, nasce nel cuore di Roma intorno al 2008. L’accademia fin da subito si contraddistingue per l’alto livello di formazione all’avanguardia, diventando punto di riferimento per tanti giovani talenti che aspirano a far carriera nel mondo della moda, del design e delle arti di comunicazione digitale.

L’istituto di Alta Formazione è legalmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Così assicurando il rilascio di un attestato di formazione equivalente a quelli rilasciati dalle Accademie Statali. Grazie agli attestati rilasciati dall’AANT i laureati potranno avere molteplici opportunità lavorative, sia in Italia che all’estero. Inoltre sarà possibile accedere a concorsi pubblici o iscriversi a master e corsi di specializzazione.

Un’offerta formativa specializzata nelle Arti e Nuove Tecnologie

L’AANT specializza futuri professionisti che saranno in grado di combinare la creatività con le competenze acquisite durante il corso di formazione. Grazie alla vasta gamma di corsi di Diploma Accademico di Primo Livello, l’accademia vuole creare figure professionali che saranno capaci di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. I docenti sono tutti professionisti del campo del design e delle tecniche di moda digitale e comunicazione. Mettendo a disposizione le loro conoscenze e competenze guidano gli alunni nel loro percorso formativo

Il vero punto di forza è l’offrire corsi formativi dove creatività e tecniche digitali avanzate vengono combinate. I corsi di Diploma Accademico di Primo Livello spaziano dall’Art Direction, Advertising e Design al Videomaking, Cinema e tecniche di Comunicazione. Seguendo questi corsi, gli studenti saranno dotati di una solida base teorica e pratica, pronti per affrontare le sfide che saranno proposte in ambiti lavorativi.

Oltre ai corsi triennali, l’accademia offre anche l’opportunità di iscriversi a Master di Primo Livello per specializzarsi ed acquisire competenze più avanzate. Qui puoi trovare tutti i corsi offerti.

AANT una comunità creativa ed un’opportunità per tutti!

L’accademia inoltre offre diverse opportunità di borse di studio ed agevolazioni economiche per gli studenti meritevoli e coloro che si trovano in condizioni finanziare svantaggiate, così da dare l’opportunità a tutti di poter iscriversi e venir formati. Grazie a queste agevolazioni, l’istituto rende l’alta formazione accessibile a tutti.

Inoltre non manca la costante organizzazione di eventi, mostre ed attività sociali, creando un ambiente stimolante e collaborativo. Così facendo gli studenti hanno la possibilità di conoscersi e confrontarsi l’uno con gli altri.

Agli alunni verrà data la possibilità di partecipare a stage e tirocini, grazie alla fitta rete di collaborazioni che l’accademia ha con molte aziende leader del settore. Grazie a queste esperienze gli studenti verranno dotati di competenze e conoscenze pratiche, mettendo in atto quelle teoriche apprese durante il corso.

Scegli l’AANT come trampolino di lancio per la tua carriera professionale!

Se il mondo del design, dell’arte e tecnologie è la tua passione allora l’AANT potrebbe rappresentare la strada giusta per te. L’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie può rappresentare un’opportunità da cogliere subito, grazie alla loro formazione pratica ed innovativa ti formerà nel giusto modo affinchè tu possa realizzare i tuoi sogni lavorativi.

L’istituto di Alta Formazione non solo ti guiderà nel percorso formativo per diventare un professionista nel mondo artistico, ma ti equipaggerà degli strumenti e connessioni necessarie per contraddistinguersi nel panorama del lavoro!

Sei un appassionato del mondo del design, arte o comunicazione? Vuoi intraprendere davvero la carriera da professionista in questo campo?

Vieni a scoprire le tue capacità ed attitudini con il nostro test d’orientamento!