UNINT, Università degli Studi Internazionali di Roma

L’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), fondata nel 1996, è considerata molto più di una semplice accademia. Fin da subito si afferma come scuola d’eccellenza e faro per l’istruzione in Italia. L’UNINT ha come obiettivo principale quello di formare gli studenti per il mondo del lavoro, preparandoli ad affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.

L’UNINT offre una vasta gamma di corsi di studio, che si differenziano in lauree triennali e magistrali, andando a toccare tutte le aree disciplinari alla base del mondo odierno. I corsi offerti dall’istituto infatti spaziano dall’economia e scienze politiche alle traduzioni e studi linguistici, fornendo agli studenti le competenze necessarie per progredire nel percorso formativo.

Ciò che rende l’ateneo speciale, è il suo approccio innovativo di insegnamento affiancando metodologie e strumenti all’avanguardia durante le lezioni. Gli studenti avranno l’opportunità di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti grazie alle attività organizzate dell’istituto, come workshop, seminari e simulazioni, così creando anche un ambiente coinvolgente e stimolando le connessioni.

Sostenibilità e professionalità all’UNINT

L’Università degli Studi Internazionali di Roma è quindi rinomata per dare vita a professionisti competenti e pronti ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera competitiva. Ma oltre a questo, l’università contribuisce attivamente alla costruzione di un futuro equo e sostenibile, impegnandosi in varie attività.

Le aree di intervento in cui l’istituto è più attivo sono:

Cittadinanza attiva , dove promuove la partecipazione attiva degli alunni alla vita sociale e politica, generando così consapevolezza e responsabilità.

Scegliere l’UNINT significa scegliere istruzione e professionalità per il tuo lavoro del futuro. I laureati sono spesso molto apprezzati nel mercato del lavoro, grazie alle loro competenze solide e la capacità di adattarsi all’ambiente del lavoro.

Difatti, gli studenti, alla fine del percorso di studi vengono supportati con attività di career service, per aiutarli a definire il proprio percorso e attività di tirocini e stage, al fine di mettere in contatto i laureati con aziende e organizzazioni di rilievo.

La modernità ed internazionalizzazione dell’UNINT

Il campus è un luogo moderno ed accogliente, dove gli studenti hanno la possibilità di studiare, socializzare e partecipare a numerose attività. Strutture come laboratori informatici all’avanguardia, spazi relax e biblioteche sono a disposizione al fine di creare una vita universitaria poco stressante e stimolante per ogni alunno.

Inoltre l’UNINT fornisce anche numerose occasioni di mobilità e di progetti internazionali a favore degli studenti, costruendo una rete estesa non solo al livello italiano, ma anche in tutto il mondo, come Cina, Brasile, Canada e molte altre.

L’università aderisce al famoso programma Erasmus+, programma che favorisce la mobilizzazione degli studenti da più di 30 anni. Grazie alle attività organizzate dell’UNINT gli studenti hanno la possibilità di ottenere crediti formativi all’estero che hanno validità anche nel proprio paese, o viceversa.

Se vuoi intraprendere un percorso di studi stimolante e formativo, che può garantirti un percorso verso il mondo del lavoro internazionale, allora l’UNINT potrebbe essere la scelta migliore per il tuo futuro!

L’UNINT offre anche borse di studio e supporti finanziari agli studenti, al fine di eliminare le disuguaglianze economiche e dare la stessa possibilità ad ognuno di partecipare alla vita universitaria e seguire le lezioni. Lezioni che, grazie al corpo docenti di alto livello, forniscono agli studenti le competenze e le nozioni necessarie per accedere al mondo del lavoro in maniera competitiva.

Ti consigliamo di rimanere sempre aggiornato con bandi e novità se la tua scelta è quella di intraprendere un percorso di studi con l'Università degli Studi Internazionali di Roma verso un percorso internazionale.

