Amazon investe nella formazione in Italia

Il colosso Amazon ha deciso di investire nella formazione delle nuove generazioni in Italia, annunciando un ambizioso progetto formando circa 200.000 studenti nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Questa iniziativa, che dovrebbe partire entro il 2026, mira a colmare il divario delle competenze digitali nel nostro Paese, preparando i giovani alle carriere del futuro.

Il programma, chiamato Amazon Future Engineer, è stato progettato in collaborazione con gli esperti del settore educativo Italiano, al fine di offrire ottimi percorsi di studio in ambito STEM. Nel programma troviamo i corsi Python, corsi di Code.org e l’utilizzo di altri tools che forniranno le basi necessarie, con l’obiettivo di stimolare i giovani a studiare queste discipline e ad aprire la carriera alle opportunità dell’informatica e della tecnologia.

Amazon si impegna a 360 gradi per l’educazione digitale rendendola accessibile e flessibile

L’iniziativa di Amazon non si limita solamente al formare nuove figure professionali, l’azienda infatti sta ampliando la collaborazione alla società Save the Children, per promuovere l’istruzione digitale in contesti svantaggiati. Ha già messo online una piattaforma di cloud computing e, attraverso AWS, offre una vasta gamma di programmi di formazione nelle materie STEM, con focus su cloud, IA e machine learning.

I corsi che Amazon mette a disposizione online danno la possibilità a moltissimi aspiranti alunni di partecipare in modo facile ed autonomo. I docenti hanno modo di integrare i corsi con i propri programmi didattici, organizzando workshop ed eventi di formazione con i partner di Amazon.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di riempire quel vuoto che le aziende italiane hanno nel cercare giovani talenti con le competenze digitali adeguate. Secondo un recente studio, il 51% delle aziende italiane non riesce a trovare lavoratori dotati delle competenze richieste.

Le competenze STEM ed il loro impatto nel mondo del lavoro

Con la formazione delle discipline STEM, oltre a far crescere a livello professionale i singoli, avremo una crescita a livello nazionale, portando innovazione al mercato del lavoro italiano nel panorama europeo. Secondo uno studio condotto da Gallup per AWS, il 99% dei dipendenti italiani che hanno frequentato un corso di formazione sulle competenze digitali nell’ultimo anno solare, ha tratto benefici concreti per la propria carriera.

E l’obiettivo di Amazon è proprio questo, lavorare insieme ad istituzioni ed enti privati e pubblici per formare in modo adeguato i giovani, fornendo gli strumenti necessari per affrontare le sfide future ed inserirsi nel mercato del lavoro, non solo italiano ma globale.

Un futuro brillante per l’Italia

Amazon quindi ha deciso di investire nella formazione STEM in Italia, un investimento che porterà moltissimi benefici al nostro Paese, fornendo ai giovani le competenze per distinguersi nel mondo del lavoro digitale. L’iniziativa del leader degli e-commerce è un esempio virtuoso di come le grandi aziende potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella formazione di futuri professionisti e contribuire allo sviluppo del nostro Paese.