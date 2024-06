Il NABA , Nuova Accademia di Belle Arti, nasce a Milano nel 1980. L’obiettivo era di creare una nuova corrente di studio e rompere gli schemi, superando i limiti e le convenzioni dell’insegnamento tradizionale di quel periodo. I fondatori Zappa, Ballo e Varisco, avevano lo scopo di rivoluzionare lo studio artistico e del design, dando vita ad un’accademia per sperimentare delle nuove metodologie didattiche.

La Nuova Accademia di Belle Arti nel 1981 venne legalmente riconosciuta dal MUR, affermandosi come punto di riferimento per aspiranti artisti. Successivamente nel 2019 venne inaugurata la seconda sede a Roma, offrendo l’opportunità di frequentare l’accademia a più persone.

La NABA si è sempre caratterizzata per i suoi collegamenti tra tradizione ed innovazione, utilizzando arte e sul design come strumenti per interpretare e trasformare il mondo. Per l’accademia milanese la sperimentazione è un punto chiave della metodologia artistica, incoraggiando gli studenti ad uscire dalle proprie zone comfort mettendosi in ballo ad esplorare costantemente nuove possibilità.

Offerte formative e metodologie didattiche della Nuova Accademia di Belle Arti

NABA offre una vasta gamma di corsi, tra i quali: lauree, master e corsi brevi, riguardanti le principali aree artistiche. Tra i corsi più popolari abbiamo:

Fashion Design : per creazione di concept e sviluppare collezioni di moda, disegno tecnico, studio dei materiali tessili e strategie di marketing e comunicazione.

: per creazione di concept e sviluppare collezioni di moda, disegno tecnico, studio dei materiali tessili e strategie di marketing e comunicazione. Graphic Design : si impara ad utilizzare il linguaggio della comunicazione visiva, creare un’identità riconoscibile per un brand, progettare siti web ed interfacce utenti. Tecniche di illustrazione ed animazione.

: si impara ad utilizzare il linguaggio della comunicazione visiva, creare un’identità riconoscibile per un brand, progettare siti web ed interfacce utenti. Tecniche di illustrazione ed animazione. Design di Interni : per imparare a progettare spazi interni funzionali, studio dei materiali di utilizzo, dell’illuminazione ed acustica per la creazione di spazi confortevoli.

: per imparare a progettare spazi interni funzionali, studio dei materiali di utilizzo, dell’illuminazione ed acustica per la creazione di spazi confortevoli. Media Design : gli studenti vengono istruiti sulla comunicazione multimediale, tecniche di storytelling e web/app design.

: gli studenti vengono istruiti sulla comunicazione multimediale, tecniche di storytelling e web/app design. Arti visive: approfondite le tecniche tradizionali di pittura, scultura e disegno, nuove tecniche di fotografia e videoarte e le forme d’arte dell’installazione e performance, al fine di creare opere immersive e coinvolgenti.

I corsi dell’accademia si differenziano per la metodologia didattica. Le strutture dei corsi conferiscono agli studenti una forte base teorica e la possibilità di mettere in pratica le basi attraverso progetti di workshop e laboratori. Gli alunni spesso lavorano in gruppo, così abituandosi da subito a condividere idee e confrontarsi tra di loro per trovare nuove soluzioni insieme. Questa preparazione servirà per prepararsi al meglio ad affrontare le situazioni nel mondo lavorativo, dove la capacità di lavorare in team è sempre più richiesta.

Scopri se sei portato per il NABA, metti alla prova le tue conoscenze e partecipa agli Open Day

Se il tuo sogno è di entrare nell’accademia NABA allora ti invitiamo a completare un test d’orientamento per capire se questa è la giusta direzione per te. Sul nostro sito puoi trovare dei test d’orientamento alla facoltà ed università, oltre a tante altre simulazioni di test. Completare questi test ti aiuterà a comprendere le tue capacità e fare la scelta giusta per la strada da intraprendere.

L’accademia di Roma e Milano organizza regolarmente degli Open Day. Gli gli aspiranti artisti hanno la possibilità di visitare le sedi, conoscere docenti ed avere più informazioni riguardo i corsi. Gli Open Day offrono una grande opportunità per conoscere e capire se è l’accademia giusta da intraprendere.

Non perdere l’opportunità di scoprire il tuo potenziale, clicca qui per completare il test d’orientamento!