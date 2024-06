IED, Istituto Europeo di Design

Fondato a Milano nel 1966, l’Istituto Europeo di Design è considerato come punto di riferimento a livello mondiale per l’istruzione e formazione in ambito del design, moda e arte. Lo IED si differenzia da tutte le tradizionali accademie offrendo corsi innovativi ed opportunità uniche ai propri studenti, creando connessioni a livello lavorativo e fornendo la possibilità di aspirare a carriere di successo.

L’importanza dello IED ha avuto talmente tanto successo che nel giro di poco tempo si è espanso in Italia e tutto il mondo. Ad oggi, infatti, conta ben 11 sedi, presenti in Italia, Spagna e Brasile. Grazie alla sua presenza estesa nel mondo, l’accademia permette ai propri studenti di beneficiare di una rete di contatti internazionale e una vasta opportunità lavorativa.

Corsi innovativi e formazione pratica dello IED

La combinazione della formazione teorica e pratica è alla base dell’approccio formativo che l’accademia offre. L’approccio “learning by doing” dà la possibilità agli alunni di assimilare competenze e professionalità spendibili nel mondo del lavoro, inserendoli in contesti professionali con grande successo.

L’offerta formativa dello IED racchiude una larga gamma di discipline creative. Tra i corsi più innovativi possiamo trovare:

Fashion Design : dove gli studenti imparano a diventare stilisti, designer di accessori ed esperti di comunicazione della moda.

: dove gli studenti imparano a diventare stilisti, designer di accessori ed esperti di comunicazione della moda. Design del Prodotto : corso per formare designer in grado di creare e progettare oggetti innovativi e funzionali in base alle esigenze che il mercato richiede.

: corso per formare designer in grado di creare e progettare oggetti innovativi e funzionali in base alle esigenze che il mercato richiede. Arti Visive e Digitali : gli alunni vengono istruiti ad utilizzare tecnologie digitali al fine di creare opere d’arte e contenuti interattivi multimediali.

: gli alunni vengono istruiti ad utilizzare tecnologie digitali al fine di creare opere d’arte e contenuti interattivi multimediali. Interior Design : corso che prepara gli studenti a progettare spazi interni funzionali ed esteticamente piacevoli, dalla scelta dei materiali alla creazione di rendering e modelli 3D.

: corso che prepara gli studenti a progettare spazi interni funzionali ed esteticamente piacevoli, dalla scelta dei materiali alla creazione di rendering e modelli 3D. Comunicazione e Marketing: gli studenti imparano a spaziare nel mondo della pubblicità, marketing e comunicazione strategica, come creazione di campagne pubblicitarie o la gestione dei social media.

L’accademia è in costante crescita e rappresenta un trampolino di lancio per il futuro

Migliaia di studenti scelgono lo IED per i suoi corsi all’avanguardia ed il suo approccio pratico nelle lezioni, ogni anno l’istituto accoglie più di 10.000 iscrizioni di aspiranti artisti e designer provenienti da tutto il mondo. Il rapporto ottimale tra studenti e professori garantisce una grande attenzione e supporto durante il percorso formativo, organizzando eventi di workshop, mostre ed occasioni di incontro e scambio di opinioni.

Fra i corsi formativi che l’istituto offre possiamo trovare:

Lauree Triennali, Quadriennali e Magistrali

Master e Formazione Professionali

Corsi Estivi e Postgraduate

In sintesi, lo IED offre un’esperienza di formazione unica, combinando l’aspetto teorico a quello pratico, al fine di creare un ambiente stimolante e creativo. Questi elementi, uniti anche alla reputazione internazionale dell’istituto, rendono lo IED la scelta ideale per i giovani aspiranti artisti.

Scopri se hai la stoffa del designer con i nostri test d’orientamento!

Se sei appassionato di moda, design ed arte allora lo IED potrebbe essere la scelta giusta per il tuo futuro!

Grazie ai nostri test d’orientamento di aiuteremo a valutare le tue attitudini e competenze, ad identificare i tuoi interessi e a scegliere il percorso formativo più adatto a te.

Completa i nostri test d’orientamento gratuiti per conoscere il tuo potenziale creativo!