AANT. Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie

AANT acronimo di Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie è stata fondata nel 1992 a Roma.

Attualmente la sede principale si trova in Via Monza 21 in un palazzo del ‘900, vicino la Basilica di San Giovanni in pieno centro città.

AANT ha conseguito il certificato di conformità UNI EN ISO 9001 del sistema per la Qualità, a seguito di un’attenta verifica effettuata da un organo esterno, sulla qualità del servizio erogato sia in relazione ai corsi che a quella dei servizi Istituzionale. In più l’Accademia è autorizzata a rilasciare Diplomi accademici di Primo Livello.

Offerta didattica di AANT

I corsi relativi al Diploma Accademico di Primo Livello sono:

GAME E VIRTUAL DESIGN

PRODUCT DESIGN

VIDEOMAKING, STORY, CINEMA E MEDIA DESIGNART DIRECTION, ADVERTISING E GRAPHIC DESIGN

INTERIOR E PUBLIC DESIGN

Per quanto riguarda il Diploma Accademico di Secondo Livello c’è il corso di:

COMUNICAZIONE E METODOLOGIE DEL DESIGN

Master di 1° Livello:

ADVERTISING: CREATIVITÀ E STRATEGIA

LUCE E DESIGN

VISUAL DESIGN E 3D ILLUSTRATION

FORMAZIONE CONTINUA

VIDEO EDITING

ILLUSTRAZIONE DIGITALE STABLE DIFFUSION: GENERAZIONI DI VIDEO E IMMAGINI CON L’AI

UNREAL ENGINE

Summer experience english courses:

COURSE LIGHTING THE CULTURAL HERITAGE: THE MAGICAL LIGHT OF ROME.

COURSE EXPLORATORY PHOTOGRAPHY: “ROME. A VISION”

COURSE LIGHT AND THE CITY. IMAGES OF ROME PHOTOGRAPHY AND LIGHTING DESIGN

30 cfu

Inoltre AANT è abilitata per i percorsi formativi 30 CFU in collaborazione con l’Università LINK.

Classi di concorso accreditate da AANT e dall’Università LINK sono: