Nasce a Trento la Trentino Art Academy, un’accademia di Belle Arti che eroga corsi di Design, Graphic Design e Fashion Design. L’obiettivo dell’Accademia è quello di promuovere l’arte e la creatività nelle più svariate sfaccettature.

L’Accademia di Belle Arti dà avvio alle attività didattiche accademiche in forza dell’Intesa raggiunta tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), finalizzata all’autorizzazione all’attivazione dei corsi ed al rilascio dei relativi titoli di Diploma Accademico di Primo Livello in:

+ Design

+ Graphic Design

+ Fashion Design

I titoli rilasciati dall’Accademia sono equipollenti alla laurea universitaria e permette l’ammissione a corsi magistrali universitari e accademici di secondo livello.

Offerta didattica

Analizziamo i 3 indirizzi promossi dalla Trentino Art Academy.

Design

Gli obiettivi generali del corso di studi in Design tendono alla formazione nell’ambito della cultura del progetto, orientata alla composizione creativa e funzionale di prodotti e servizi. Per accedere è necessario il diploma di scuola secondaria superiore. L’ordinamento del corso prevede che lo studente svolga un’esperienza di tirocinio professionale.

Il tirocinio viene svolto in stage condotti presso aziende, studi professionali, centri studio, enti, ecc. convenzionati con l’Accademia.

Fashion Design

Il corso mira alla studio della progettazione artistica di abiti ed accessori destinati alla persona e comprende sia l’ambito culturale proveniente dalla moda e degli stili, sia quello industriale riferito alle imprese di produzione abbigliamento, tessile, calzature e pelletterie.

Graphic Design

Il corso di studi si propone di esplorare il tema della progettazione artistica della comunicazione attraverso immagini, simboli, logotipi, colori e testi da applicare agli ambiti dell’editoria, della pubblicità, dei prodotti di packaging e del web.