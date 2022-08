Le migliori università d’Europa per studiare nel 2023

Trasferirsi per svolgere un periodo di studio all’estero non è mai una cattiva idea. Infatti, abbiamo già visto quali sono i vantaggi che questa fantastica esperienza può portare ai giovani che la intraprendono.

Dopo aver scoperto insieme quali sono le mete universitarie più ambite dagli studenti italiani, abbiamo notato che la maggior parte di loro si trovano in Europa. In questo articolo vedremo quindi quali sono le migliori università d’Europa dove studiare in queste regioni.

Top 5 università in cui studiare in Germania

La Germania è una delle mete più scelte dai giovani italiani che decidono di andare a studiare all’estero.

Le università migliori a livello mondiale che ospita questo splendido Paese ricco di storia sono

Università Tecnica di Monaco; LMU di Monaco; Università Ruprecht Karl di Heidelberg; Università libera di Berlino Università Humboldt di Berlino.

Non ci stupiamo del fatto che le migliori università della Germania si trovano proprio a Monaco che, per altro, occupa il secondo posto nella classifica delle migliori città universitarie del mondo del 2023.

Per quanto riguarda le prime due università della classifica, la prima è l’unico politecnico della Baviera: esso offre corsi di qualità che vertono soprattutto sul settore scientifico. Mentre, il secondo ateneo (il Ludwig Maximilian) offre corsi molto impegnativi e di altissima qualità che toccano molto di più anche le materie umanistiche, oltre che quelle scientifiche, fino a fornire ottimi insegnamenti anche per quanto riguarda la teologia cattolica e protestante.

Quella di Heidelberg, invece, è una storica e celebre università tedesca riconosciuta soprattutto per la sua illustre tradizione nella ricerca. Quest’ultima si interseca alla perfezione con le metodologie didattiche che preparano al meglio gli studenti a soddisfare le nuove esigenze del mondo del lavoro.

Le due università di Berlino sono rispettivamente la più grande della capitale sotto il punto di vista di numero di studenti e la più antica. La Freie Universität Berlin (Università Libera di Berlino) è un’università molto riconosciuta sotto il punto di vista internazionale soprattutto per lo studio di scienze politiche e umanistiche. Mentre la Humboldt è organizzata in nove facoltà fra cui economia, filologia, giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina, scienze matematiche, scienze umanistiche sociali e dell’educazione, scienze della vita e teologia.

Migliori università d’Europa dove studiare in Francia

Per quanto riguarda la Francia, le università migliori in cui studiare si trovano soprattutto a Parigi e sono

Université PSL, Parigi; Istituto Politecnico di Parigi; Sorbona, Parigi; Università Paris-Saclay; Scuola Normale Superiore di Lione.

Non sorprende che la prima università francese in classifica sia proprio la PSL. Essa, infatti, con le sue 11 scuole offre insegnamenti di altissima qualità in tantissimi settori: da quelli tecnico-scientifici a quelli più umanistici. Rinomata e ambita soprattutto per aver formato figure di altissimo livello fra cui 28 premi Nobel.

L’Istituto Politecnico di Parigi, invece, è molto rinomato per le sue materie scientifiche. L’ateneo è organizzato in 5 poli tematici: energia e clima, digitale, sicurezza, salute e tecnologie. Ospita, inoltre, la grande école d’Ingegneria.

Neanche a specificarlo, la Sorbona è una delle più antiche università del mondo riconosciuta a livello globale per il suo prestigio e la sua reputazione. Ospita un enorme numero di studenti internazionali e offre corsi di studio nei più svariati settori.

La Paris-Saclay è, invece, un insieme di università e scuole superiori francesi molto rinomate. Mentre, la Normale di Lione è un istituto di insegnamento superiore francese di élite, che si occupa di formare la classe insegnante e dirigente francese.

Dove studiare in Austria

Per quanto riguarda l’Austria, possiamo riconoscere che la meta più scelta dagli studenti italiani è sicuramente Vienna. Tuttavia, alcune delle università migliori d’Europa si trovano anche in altre città austriache.

Fra queste riconosciamo

L’Università di Vienna; La Tecnica Università di Vienna; Politecnico di Graz; Università di Innsbruck; La Johannes Kepler di Linz.

Le prime due università di Vienna sono rispettivamente uno dei più grandi atenei dell’Europa centrale e la più grande istituzione scolastica di carattere tecnico-scientifico dell’Austria.

La prima, inoltre, si sviluppa in 15 dipartimenti e 4 centri. Questi ultimi sono quelli di Biologia Molecolare, di studi di traduzione, della formazione degli insegnanti e delle Scienze motorie.

La seconda, invece, prevede otto facoltà tra cui Architettura, Ingegneria, Matematica, Fisica, Chimica e Scienze informatiche.

Il Politecnico di Graz offre circa 120 corsi di studio divisi tra le 6 facoltà che sono Teologia, Legge, Economia e Scienze sociali, Arte e umanistica, Scienze naturali, Scienze ambientali, regionali e dell’educazione.

Quella di Innsbruck è la maggiore università del Tirolo dalla quale sono usciti ben 4 premi Nobel. L’ateneo offre numerosissimi corsi di studio di qualità suddivisi in 15 facoltà che vanno dai settori più tecnici e scientifici a quelli più umanistici.

Infine, abbiamo l’Università Johannes Kepler che offre corsi di laurea triennali, magistrali, diplomi e dottorati in economia, ingegneria, giurisprudenza, scienze, scienze sociali e medicina.

Migliori università d’Europa in Svizzera

Anche la Svizzera è una delle mete più amate dagli studenti italiani che decidono di studiare all’estero.

In questo caso, le 5 migliori università sono

ETH Zurich di Zurigo; EPFL di Losanna; Università di Zurigo; Università di Berna; Università di Ginevra.

L’ETH Zurich è il Politecnico più prestigioso della Svizzera e occupa la 9° posizione nella classifica mondiale delle migliori università per il 2023. Inoltre, esso è considerato uno dei centri di ricerca più importanti del globo. Mette a disposizione ben 15 dipartimenti tutti dedicati ai settori tecnico-scientifici e offre numerosissimi corsi di studio di altissima qualità.

Anche l’EPFL è un importantissimo Politecnico svizzero conosciuto in tutto il mondo. I suoi punti di forza sono le scienze fondamentali (ingegneria, matematica, chimica e fisica), le scienze umane e sociali e quelle dell’informatica e della comunicazione.

Quella di Zurigo, invece, è l’università più grande della Svizzera. Ha una vasta scelta di corsi di studio tra cui quelli più specifici e dettagliati come paleontologia, linguistica informatica, ingegneria linguistica e sanscrito.

Corsi altrettanto esclusivi vengono offerti anche dall’Università di Berna. Qui si possono conseguire titoli in studi latino-americani, World Arts, World Literature, studi interreligiosi, scienze culturali dell’Asia centrale, teoria e storia delle scienze.

Il famoso ateneo di Ginevra, infine, propone uno dei programmi più completi nel campo della traduzione e dell’interpretariato. Effettivamente, questa facoltà, nell’università di Ginevra, è una delle più antiche al mondo.

Dove studiare in Irlanda

Altra meta molto ambita dai giovani studenti italiani è l’Irlanda.

Qui le migliori università sono

Trinity College di Dublino; University College di Dublino; National University of Ireland di Galway; University College di Cork; Dublin City University.

Il Trinity College di Dublino è la più importante università irlandese una delle migliori 100 in tutto il mondo. Essa ospita 3 facoltà che riescono ad abbracciare campi molto diversi tra loro. La prima, infatti, è quella di Arte, Scienze Umanistiche e Scienze Sociali; la seconda è quella di Ingegneria, Matematica e Scienze e la terza è quella di Scienze della Salute.

L’UCD offre la gamma più diversificata di opportunità di laurea in Irlanda. Una grande attrazione di questa università è sicuramente la quantità di corsi di inglese di qualità che mette a disposizione degli studenti internazionali.

Nella NUI di Galway si può scegliere tra innumerevoli corsi di laurea tra cui anche podologia, ostetricia, giurisprudenza, ingegneria biomedica, giornalismo, gestione alberghiera internazionale, terapia del gioco e archeologia.

L’UCC di Cork, invece, offre oltre 100 corsi di laurea e 200 post-laurea suddivisi in 4 college. Questi sono il College of Arts, studi celtici e scienze sociali, quello di Economia e Giurisprudenza, quello di Scienze, Ingegneria e Scienze alimentari e quello di Medicina e Salute.

Infine, il DCU è un’altra tra le università più importanti del Paese e offre tantissimi corsi di studio dislocati in varie scuole di specializzazione. Mette a disposizione 4 facoltà che comprendono i settori più tecnici e scientifici ma, soprattutto quelli umanistici.