La conoscenza della lingua inglese impiega una posizione più che necessaria nella società odierna, fondamentale per chiunque aspiri a seguire una carriera di successo in molteplici ambiti. L’inglese viene sempre più richiesto, così diventando un valore fondamentale per tante tipologie di aziende, sia multinazionali che piccole imprese. La conoscenza della lingua è di imprescindibile importanza per accedere a nuove opportunità lavorative in tutto il mondo, permettendo di poter accedere a posizioni più prestigiose. Per questo definiamo l’inglese la lingua del lavoro.

Secondo degli studi statistici, gli impiegati che hanno nel proprio Cv un attestato di conoscenza della lingua inglese hanno possibilità maggiori di trovare impiego, dando il valore aggiunto di una più completa formazione e preparazione in ambito di globalizzazione. Difatti, conoscendo l’inglese, si è in grado di comunicare con clienti e colleghi di tutto il mondo, avendo la possibilità di costruire connessioni positive a livello internazionale. Inoltre i lavoratori che sono a conoscenza della lingua, sono soggetti a possibili avanzamenti di posizione e di conseguenza ad un aumento di stipendio.



La lingua inglese quindi valorizza la persona su più punti di vista, qual è il livello del tuo inglese? Scoprilo gratuitamente con il nostro test!

Scegli la lingua Inglese per il tuo futuro

La scelta di intraprendere un corso di studi in inglese significa investire nel proprio futuro e munirsi degli strumenti necessari per affrontare la globalizzazione, considerando anche che l’Unione Europea ha posto come obiettivo principale di rendere l’inglese la lingua principale dell’istruzione entro il 2030. La scelta di intraprendere corsi di studi in inglese potrebbe rappresentare una svolta positiva verso un futuro più ricco di possibilità ed appagamento in ambito lavorativo.

L’acquisizione della lingua tramite programmi universitari o corsi di aggiornamento sostengono lo sviluppo di competenze trasversali spesso richieste nel lavoro:

sviluppa le capacità di problem solving esponendo il lettore a più punti di vista, rendendo la mente più flessibile ed avere un punto di vista su più angolazioni.

esponendo il lettore a più punti di vista, rendendo la mente più flessibile ed avere un punto di vista su più angolazioni. aumenta la padronanza di una comunicazione più efficace, superando le barriere linguistiche ed esprimendo le idee in modo chiaro e conciso.

In definitiva imparare la lingua inglese si dimostra un potente strumento per poter aprire le porte del nostro futuro lavorativo, impararla significa costruire il tuo futuro e seguire la strada verso il successo personale e professionale.



Se sei alla ricerca di un corso da intraprendere puoi trovare sul sito del Ministero dell’Istruzione la lista degli enti certificatori in lingua straniera accreditati.



Se invece vuoi scoprire il livello del tuo inglese puoi trovare il test completamente gratuito qui.