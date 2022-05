Ricerca del Lavoro: come trovare quello giusto

Senza troppi preamboli la ricerca del lavoro è un vero e proprio lavoro con un investimento di tempo ed energie considerevoli. Il lavoro perfetto è frutto di una dura ricerca e di una preparazione in grado di sbarellare la concorrenza. Ma prima di trovare il lavoro perfetto è necessario intraprendere alcuni step che permetteranno di arrivare preparati all’incontro con il lavoro dei proprio sogni. Prima di iniziare con i consigli, è bene ravvisare i candidati che per cercare il lavoro perfetto c’è bisogno i tempo e dedizione, costanza nella ricerca e cura della propria persona.

Cerchiamo di fare ordine e di ordinare gli step che ti porteranno a trovare il lavoro perfetto.

1. Idee chiare

“Per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare?” è la celebre frase di Totò che indica bene in momento di spaesamento di chi si immerge nella ricerca del lavoro. Per andare dove dobbiamo andare è necessario conoscere l’indirizzo di destinazione sennò si naviga in un oceano di disinformazione. Quindi la prima cosa da fare è avere le idee più chiare possibili. Per scegliere il lavoro dei propri sogni è indispensabile capire cosa piace e cosa non piace. È banale a dirsi ma è inutile ambire ad essere Direttore di Banca se di economia e finanza non si hanno le conoscenze giuste e l’interesse verso questo lavoro. Il nostro consiglio è quindi scegliere un settore lavorativo e da lì concentrarsi sulla ricerca del lavoro. Il settore lavorativo si sceglie in base agli interessi e alle skill che sono soggettive e quindi differiscono per ognuno di noi.

2. Usa i canali di Ricerca

È opinione comune che per cercare il lavoro giusto ci sia bisogno di conoscere le persone giuste. Niente è più sbagliato. Il lavoro giusto si trova utilizzando i canali giusti e inviando il proprio curriculum in risposta all’annuncio di interesse.

Per cercare il lavoro ci sono diverse strade, le più efficaci sono:

1- Usare i portali di lavoro: come Indeed o InfoJob.

2- Usare LinkendIn il social network dedicato al mondo del lavoro.

3- Candidatura diretta tramite sito internet.

3. CV e Lettera di Presentazione

Candidarsi con un CV esaustivo e completo di tutte le informazioni è importantissimo perché è la prima cosa che guardano i recruiter. Qui avevamo parlato di come fare un Curriculum creativo. Allegare al cv anche una breve lettera di presentazione fa in modo che le risorse umane imparino a conoscerti e a sapere i tuoi punti di forza.

4. Accresci le tue competenze

Nel mondo del lavoro essere bravi non basta, c’è bisogno di essere preparati e sempre sulla cresta dell’onda. Quindi avviati verso i Corsi di Specializzazione e di Perfezione che servono per migliorare le proprie skill e avanzare rispetto agli altri candidati. Il candidato volenterose e studioso ha sempre una marcia in più rispetto a chi dorme sugli allori.

Metti in pratica questi accorgimenti e facci sapere se funzionano!