Tirocini retribuiti da 1900€. L’ECDC apre le iscrizioni

Se sei un giovane laureato con la voglia di lavorare in un’organizzazione internazionale, allora devi sapere che L’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha aperto le iscrizioni ai tirocini retribuiti in diverse aree professionali.

Per presentare la domanda di iscrizione hai tempo fino a domani, lunedì 21 ottobre 2024, quindi se sei interessato all’offerta ti consigliamo di sbrigarti, che il tempo stringe!

Cos’è l’ECDC e cosa offre

L’ECDC è il Centro Europeo per la prevenzione ed il Controllo delle malattie, fondato nel 2005 a Stoccolma con l’intento di rafforzare le difese Europee contro le malattie infettive. Il ruolo che svolge è fondamentale per la protezione della salute dei cittadini, garantendo il supporto per affrontare i problemi che malattie infettive potrebbero portare.

L’offerta dei tirocini retribuiti rappresenta un’opportunità unica per mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante il tuo percorso formativo. Avrai l’opportunità di lavorare a stretto contatto dei professionisti del settore, immergendoti così in un ambiente dinamico e multiculturale.

Le attività si estendono su un ampio spettro di aree professionali, tra cui la gestione aziendale, la gestione di pratiche nei dipartimenti di Finanza e Contabilità oppure prendere parte del team dedicato alla Comunicazione.

Di seguito puoi trovare tutti le aree professionali dei tirocini retribuiti:

Servizi Aziendali

Finanza e Contabilità

Comunicazione

Cooperazione Europea e Internazionale

Malattie emergenti trasmesse da alimenti e vettori

AMR e infezioni correlate all’assistenza sanitaria

MST, virus trasmissibili tramite il sangue e tubercolosi

Intelligence epidemica

Formazione in sanità pubblica

Metodi e standard scientifici

Processo e metodi scientifici

Redazione Eurosurveillance

Come candidarsi ai Tirocini Retribuiti dell’ECDC ed altre informazioni utili

Per candidarti ai tirocini retribuiti che l’ECDC offre dovrai rispettare i seguenti requisiti:

Essere un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea , della Norvegia, dell’Islanda o del Liechtenstein.

, della Norvegia, dell’Islanda o del Liechtenstein. Essere in possesso di un titolo di studio universitario entro il 21 ottobre 2024, ultima data possibile per presentare la domanda.

entro il 21 ottobre 2024, ultima data possibile per presentare la domanda. Ottima padronanza della lingua inglese , la conoscenza di altre lingue verrà considerato un vantaggio.

, la conoscenza di altre lingue verrà considerato un vantaggio. Non aver mai partecipato a tirocini retribuiti in nessuna azienda, agenzia o istituzione che fanno parte dell’UE.

I tirocini retribuiti dell’ECDC avranno una durata variabile tra i 5 e i 9 mesi e si svolgeranno presso la sede principale a Stoccolma. La partenza è prevista tra febbraio e maggio 2025, sarà quindi opportuno rimanere sempre aggiornati su comunicazioni e novità.

Il compenso dei tirocini retribuiti dell’ECDC

Tutti gli studenti che parteciperanno alle attività di tirocini retribuiti riceveranno dall’ECDC un compenso mensile ed un’indennità di viaggio. L’importo retribuito viene definito annualmente e comunicato ai candidati prima di effettuare i colloqui di ammissione, tuttavia prendiamo come riferimento la retribuzione dell’anno 2023-2024 che è stata di 1913,31€ al mese.

Non perdere l’occasione e candidati subito!

I tirocini retribuiti organizzati dall’ECDC sono molto più che un’esperienza lavorativa, è un’occasione unica per accedere ad una realtà internazionale e contribuire alla salvaguardia dei cittadini Europei. Avrai la possibilità di acquisire competenze avanzate nel tuo campo e confrontarti costantemente in una realtà stimolante.

Non lasciarti sfuggire questa occasione! Se sei un neolaureato in cerca di tirocini retribuiti e hai a cuore la salute pubblica, invia la tua candidatura sulla loro pagina ufficiale.

