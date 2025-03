Le professioni più richieste nel 2025. La classifica secondo LinkedIn

Nel 2025 il mercato del lavoro sta vivendo una vera e propria rivoluzione. La transizione tecnologica, la particolare attenzione verso la sostenibilità ambientale e la crescente importanza che stanno guadagnando i settori di servizio, stanno trasformando profondamente le dinamiche professionali e i mestieri più cercati. Linkedin, con il suo report annuale Job On The Rise, ha individuato le professioni più richieste degli ultimi tre anni, sia in termini di richiesta, che di assunzione.

Quali sono queste figure? Quali sono le competenze, mansioni e soprattutto i percorsi universitari che permettono di accedere a questi ruoli? Scopriamolo insieme.

La top 5 delle professioni più richieste

Negli ultimi anni alcuni settori stanno guadagnando sempre più importanza nel panorama lavorativo, grazie alla globalizzazione e le nuove tecnologie emergenti. Allo stesso tempo i settori tradizionali, come il turismo e l’ospitalità stanno vivendo una ripresa, trainati dalla domanda crescente di esperienze e servizi personalizzati. La combinazione di questi fattori sta creando un mercato del lavoro dinamico, dove le professioni più richieste si stanno evolvendo rapidamente.

Proseguendo con la classifica delle 5 professioni più richieste, vedremo quali sono i ruoli che stanno emergendo con forza nel 2025.

Consulente di Viaggio

Il Consulente di Viaggio al giorno d’oggi non è più colui che prenota biglietti aerei o hotel. Oggi, è un vero e proprio progettista di esperienze, capace di costruire viaggi personalizzati in base alle esigenze del cliente. Il consulente deve conoscere perfettamente destinazioni, dinamiche dei trasporti, assicurazioni di viaggio, regolamentazioni internazionali e persino l’impatto ambientale dei vari pacchetti offerti.

Competenze richieste:

Organizzazione e attenzione al dettaglio

Conoscenza delle lingue straniere

Capacità di negoziazione

Ottime doti comunicative

Conoscenza delle principali piattaforme e strumenti di booking

Percorso universitario consigliato:

Per intraprendere la professione di consulente di viaggio è consigliato conseguire una Laurea triennale in Scienze del Turismo, Economia del Turismo oppure Lingue e Culture per il Turismo. È generalmente apprezzato a livello lavorativo anche frequentare master o corsi singoli in Travel Management o Hospitality Management.

Ingegnere dell’Intelligenza Artificiale

L’ingegnere AI è uno degli architetti della nuova era tecnologica. Si occupa di sviluppare algoritmi di machine learning, reti neurali e sistemi di intelligenza artificiale capaci di apprendere dai dati e migliorare i processi aziendali, customer service e persino interi modelli di business. Questa figura lavorativa collabora spesso con data scientist, sviluppato software e responsabili IT.

Competenze richieste:

Conoscenze avanzate di programmazione (Python, Java, C++)

Machine learning e deep learning

Statistica e analisi dei dati

Problem solving e capacità analitiche

Percorso universitario consigliato:

Se il tuo desiderio è quello di diventare un ingegnere AI allora è bene che tu sappia che dovrai affrontare una Laurea in Ingegneria Informatica oppure in Informatica, seguita da una Laurea magistrale in Data Science, Artificial Intelligence o Machine Learning.

HR Administrator

L’HR Administrator è il pilastro operativo delle risorse umane. Si occupa di gestire tutte le pratiche burocratiche e amministrative legate al personale, come assunzioni, stipendi, contratti, ferie, malattie e scadenze contrattuali. Spesso è la prima figura con cui un nuovo assunto entra in contatto.

Competenze richieste:

Conoscenza del diritto del lavoro

Precisione e organizzazione

Capacità relazionali e gestione dei conflitti

Familiarità con software HR e fogli di calcolo

Percorso universitario consigliato:

Per diventare un HR Administration è necessario conseguire una Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Giurisprudenza (con focus sul diritto del lavoro), oppure in Economia Aziendale (con indirizzo in gestione risorse umane).

Addetto alle Prenotazioni

L’Addetto alle Prenotazione è considerata una figura centrale nel settore dell’hospitality. Si occupa di ricevere e gestire le prenotazioni di hotel, voli, ristoranti o tour operator. Dati i frequenti contatti diretti con i clienti, l’Addetto alle Prenotazioni deve garantire efficienza, disponibilità, precisione e cortesia.

Competenze richieste:

Ottima padronanza delle lingue straniere

Familiarità con software gestionali e di booking

Problem solving

Capacità comunicative

Percorso universitario consigliato:

Per diventare Addetto alle Prenotazioni è consigliabile ottenere una Laurea in Scienze del Turismo, Lingue e Mediazione Linguistica, oppure in Hospitality Management.

Liquidatore di Sinistri

Lavorando in ambito assicurativo, il Liquidatore di Sinistri ha il compito di valutare e gestire i danni derivanti da incidenti, sinistri o reclami presentati dai clienti. Il suo lavoro consiste principalmente nell’analisi delle polizze assicurative, comprenderne le condizioni e verificare la copertura offerta in relazione all’evento dannoso. Successivamente, il Liquidatori di Sinistri, è tenuto a negoziare il risarcimento in questione con i clienti, i loro legali e talvolta anche con altre compagnie assicurative, cercando di trovare un punto di accordo equo per tutte le parti.

Competenze richieste:

Conoscenza normativa del settore assicurativo

Capacità analitiche e di mediazione

Problem solving

Precisione nella gestione documentale

Percorso universitario consigliato

Per diventare un Liquidatori di Sinistri è indispensabile una Laurea in Giurisprudenza, Economia (indirizzo assicurativo), o in Scienze dell’Assicurazione.

Un mercato del lavoro sempre più dinamico

Vediamo quindi, come nel 2025 il mercato del lavoro si presenta sempre più dinamico, cambiando continuamento e presentando una crescente domanda verso le professioni legate alla tecnologia, alla sostenibilità e ai servizi. Alcune di queste figure spaziano dall’alta specializzazione, come l’Ingegnere di IA, fino a ruoli tradizionali ma sempre più rilevanti, come il consulente di viaggio. Tutti questi cambiamenti non sono casuali, ma riflettono l’evoluzione delle dinamiche globali che stanno stravolgendo il futuro del lavoro.

La crescente adozione di nuove tecnologie avanzate, come l’IA, stanno generando una domanda senza precedenti per figure professionali altamente qualificate in questi ambiti. Molti mestieri legati alla tecnologia, infatti, rappresentano sia il presente, che il futuro del mercato del lavoro. L’Ingegnere di IA, per esempio, è diventata una figura essenziale per molte aziende che desiderano rimanere competitive.

Allo stesso tempo però, anche i settori legati ai servizi e all’ospitalità stanno vivendo una rapida espansione. La pandemia ha modificato radicalmente le nostre abitudini, ma non la nostra voglia di viaggiare e vivere esperienze uniche. Infatti, il turismo sta attraversando una ripresa significativa e il Consulente di Viaggio ha assunto una nuova veste, quella di esperto nella creazione di esperienze personalizzate.

Le professioni più richieste e le nuove opportunità lavorative del 2025

In sintesi, il 2025 si presenta come un anno di grandi trasformazioni per il mercato del lavoro. Vediamo come le professioni più richieste spaziano tra tecnologia, sostenibilità e alcuni settori tradizionali che stanno creando opportunità mai viste prima. È quindi essenziale dotarsi delle giuste competenze e orientarsi verso le professioni più richieste.

Se queste sono le tendenze in atto, il futuro sembra ricco di possibilità per coloro che sapranno cogliere.

Se non sei sicuro su quale percorso intraprendere, non preoccuparti! Scopri le opportunità che ti aspettano con il nostro test di orientamento universitario o il test di orientamento facoltà e trova la strada giusta per te!