SIISL, la nuova piattaforma Italiana per il lavoro

Il Governo Meloni lancia SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), piattaforma programmata per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia. Il portale, attivo dal 18 dicembre, consente agli utenti di caricare il proprio curriculum vitae, consultare gli annunci di lavoro e candidarsi facilmente.

Questo progetto ha l’obiettivo di rivoluzionare il mercato del lavoro in Italia sfruttando le tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale, per abbinare le competenze dei candidati alle opportunità offerte dalle aziende.

SIISL è l’ufficio del lavoro virtuale Italiano

SIISL si presenta proprio come un ufficio del lavoro virtuale, che rende la ricerca di lavoro più semplice e personalizzata. Gli utenti infatti potranno accedere al sistema tramite l’identità digitale (SPID o CIE) e cercare tra migliaia di annunci che ricoprono tutto il territorio nazionale. Inoltre, la piattaforma offre una vasta gamma di servizi utili per la ricerca del lavoro, inclusi CV, corsi di formazione per migliorare le proprie competenze e l’opzione di inviare facilmente la propria candidatura direttamente alle aziende.

Il sistema basato sull’AI

Uno dei punti di forza del SIISL è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che consente di migliorare l’esperienza degli utenti nella ricerca del lavoro. L’algoritmo presente consentirà di analizzare diverse informazioni tra cui:

Residenza

Competenze professionali

Settori preferiti

Aspirazioni ed obiettivi

Grazie a questi dati, l’algoritmo abbina i CV con le proposte di lavoro più adatte, snellendo e accelerando il processo di ricerca. Tramite questo approccio ci si aspetta che, oltre a migliorare e velocizzare i contatti tra datori e candidati, ci sia un aumento di traffico nella ricerca del lavoro.

Come accedere alla piattaforma?

Per accedere a SIISL è necessario recarsi sul sito ufficiale e seguire il percorso guidato. Una volta che avrai fatto il primo accesso potrai:

Creare il tuo profilo personale, inserendo i tuoi dati ed il tuo CV.

Esplorare le offerte di lavoro navigando tra migliaia di annunci.

Candidarsi alle posizioni mandando il tuo CV direttamente dalla piattaforma.

Partecipare a corsi di formazione per aggiornare le proprie competenze.

Direttamente sulla piattaforma è possibile trovare una sezione dedicata a chi godeva di NASPI e DIS-COLL, con tutte le istruzioni per accedere alle misure di inclusione sociale e lavorativa che il governo mette a disposizione.

Un’opportunità per cittadini ed imprese

Il SIISL rappresenta una grande opportunità sia per chi cerca lavoro, che per le imprese che vogliono assumere personale. Infatti, anche le imprese possono accedere a molteplici funzionalità della piattaforma, come:

Pubblicare annunci di lavoro gratuitamente

Ricevere candidature mirate per la posizione richiesta

Partecipare al processo di inclusione sociale.

SIISL per cambiare il futuro del lavoro in Italia

Con l’avvio di SIISL, l’Italia compie un grande passo in avanti verso un mercato del lavoro più inclusivo e tecnologicamente avanzato. Grazie ai nuovi strumenti e alle tecnologie integrate, si prevede che il sistema semplificherà il processo di candidatura di molte persone, aiutandole a trovare la propria occupazione. I numeri dei prospetti sono impressionanti e l’attività continua a crescere in modo ambizioso e si punta a trasformare SIISL in un punto di riferimento per chiunque cerchi lavoro.