Università Milano-Bicocca, pubblicato bando per percorsi abilitanti

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha ufficialmente pubblicato il bando per i nuovi percorsi abilitanti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per l’anno accademico 2024/2025 sono stati messi a disposizione 988 posti per percorsi di formazione, con differenti modalità di ammissione a seconda della situazione accademica e professionale. Gli interessati potranno iscriversi dalle 12:00 di oggi, lunedì 10 marzo, fino e non oltre lunedì 17 marzo, ore 12:00.

L’offerta formativa proposta dall’Università Milano-Bicocca si inserisce perfettamente nel nuovo sistema di formazione e accesso all’insegnamento, regolato dal D.Lgs. 59/2017 e dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023, il quale ha ridefinito i percorsi abilitanti per i docenti delle scuole secondarie.

I percorsi abilitanti messi a disposizione dall’Università Milano-Bicocca e requisiti



Per l’anno accademico 2024/2025 l’Università Milano-Bicocca attiverà cinque diversi percorsi abilitanti, differenti in base alla situazione accademica e professionale dei candidati.

Percorso abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA

Questo percorso è dedicato a chi vuole diventare docente ma non ha ancora conseguito nessuna abilitazione alla professione.

alla professione. È il percorso standard previsto dall’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 59/2017, regolato dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Comprende in totale 60 CFU/CFA , suddivisi tra formazione teorica e tirocinio.

, suddivisi tra formazione teorica e tirocinio. Destinato a laureati che vogliono ottenere l’abilitazione alle classi di concorso accreditate.

Percorso per l’acquisizione di 30 CFU/CFA

Questo percorso è rivolto a chi ha già avviato il proprio iter formativo per l’abilitazione all’insegnamento.

per l’abilitazione all’insegnamento. Regolato dall’art.2-ter, comma 4 bis, del D.Lgs. 59/2017 e rientra nell’Allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2003.

Destinato ai candidati già in possesso di crediti formativi in ambito pedagogico e didattico, che necessitano di completare la loro formazione.

Percorso per l’acquisizione di 36 CFU/CFA

Questo percorso è pensato per chi ha già conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 .

. Regolato dall’art. 18-bis, comma 4, del D.Lgs. 59/2017 e dettagliato nell’Allegato 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Consente la possibilità di integrare i CFU mancanti per raggiungere il nuovo standard richiesto dal Ministro per l’abilitazione.

Percorso per l’acquisizione di 30 CFU/CFA di completamento

Questo percorso è rivolto ai vincitori di concorso che hanno già ricevuto un contratto di supplenza, ma devono completare la loro formazione.

che hanno già ricevuto un contratto di supplenza, ma devono completare la loro formazione. Regolato dall’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 59/2017 e definito nell’Allegato 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Percorso di 30 CFU/CFA per docenti già abilitati o specializzati sul sostegno

Questo percorso è dedicato a chi è già abilitato in una classe di concorso o specializzato sul sostegno , ma vuole ottenere un ulteriore abilitazione per un’altra classe o grado di istruzione.

, ma vuole ottenere un ulteriore abilitazione per un’altra classe o grado di istruzione. Regolato dall’art.13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Come iscriversi ai percorsi abilitanti dell’Università Milano-Bicocca

Per potersi iscrivere ai percorsi abilitanti che l’Università Milano-Bicocca ha messo a disposizione è necessario presentare la domanda entro e non oltre lunedì 17 marzo alle ore 12:00.

Tutte le informazioni dettagliate sulla modalità di iscrizione sono riportate nel bando ufficiale.

Posti disponibili e assegnazione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato 823 posti per i percorsi abilitanti, che l’Università Milano-Bicocca ha deciso di aumentare del 20%, arrivando così a 988 posti totali. Questa scelta è stata presa al fine di garantire una didattica equa e sostenibile, cercando di colmare le carenze in specifiche aree.

Nel caso in cui alcune classi abbiano più o meno iscritti del previsto, l’Università Milano-Bicocca procederà con la ridistribuzione e riassegnazione dei posti, sempre e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.