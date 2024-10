Collaborazioni part-time per studenti all’Università di Catania

L’Università di Catania offre 570 collaborazioni part-time retribuite ai propri studenti, permettendogli di iniziare ad accumulare esperienza lavorativa, contribuendo al funzionamento dell’ateneo. Questa rappresenta una grande opportunità per gli studenti che avranno modo di conciliare il lavoro con lo studio.

Quali sono i requisiti per partecipare alla collaborazioni part-time?

Il bando è attivo per tutti gli studenti che sono regolarmente iscritti ad un corso di studi dell’Università di Catania, tuttavia per candidarsi alla collaborazione bisognerà essere almeno al secondo anno di corso. Sarà possibile iscriversi anche per gli studenti fuori corso, a condizione che lo siano per la prima volta.

Per poter partecipare al bando ci sono dei requisiti da rispettare:

L’ISEE non deve superare i 75.000 euro

I candidati devono aver superato almeno i ⅖ dei crediti formativi che il corso a cui sono iscritti prevede.

Avere una media non inferiore ai 24/30

Gli studenti con un ISEE inferiore a 22.000 euro avranno automaticamente l’opportunità di accedere alle collaborazioni part-time.

In cosa consiste il servizio

Le collaborazioni part-time organizzate dell’Università di Catania mirano a fornire un’attività di supporto negli uffici e strutture dell’ateneo, come segreterie, aule, biblioteche o sale studio. Inoltre, i collaboratori verranno coinvolti nelle attività di organizzazione di eventi o manifestazioni a supporto dell’Università.

Ecco alcune delle attività che le collaborazioni part-time prevedono:

Assistenza agli studenti nelle sale studio : Offrire supporto nell’organizzazione dello studio e nell’utilizzo delle risorse per la ricerca di informazioni.

: Offrire supporto nell’organizzazione dello studio e nell’utilizzo delle risorse per la ricerca di informazioni. Supporto delle attività delle biblioteche : Assistenza al servizio di gestione del prestito di libri, organizzazione di spazi e catalogazione dei volumi presenti.

: Assistenza al servizio di gestione del prestito di libri, organizzazione di spazi e catalogazione dei volumi presenti. Collaborare con le segreterie : Dare aiuto nella gestione delle pratiche amministrative, nella gestione delle richieste degli studenti e nella fornitura di informazione e supporto universitario a seconda della richiesta.

: Dare aiuto nella gestione delle pratiche amministrative, nella gestione delle richieste degli studenti e nella fornitura di informazione e supporto universitario a seconda della richiesta. Partecipare all’organizzazione degli eventi: Contribuire alla gestione e strutturazione di eventi come seminari, convegni o altre attività.

Come presentare la domanda per partecipare alla collaborazione part-time?

Per partecipare alla selezione dovrai accedere al Portale Studenti con le proprie credenziali e selezionare la voce “Part-Time”. La scadenza per presentare domanda è prevista per il 30 novembre 2024.

I vantaggi della collaborazione part-time dell’Università di Catania

Le attività di collaborazione part-time che l’ateneo catanese mette a disposizione rappresentano un’opportunità unica per gli studenti, che potranno svolgere un’attività lavorativa, remunerata, nello stesso ambiente in cui si stanno formando. I partecipanti potranno così acquisire nuove competenze contribuendo attivamente alla vita universitaria, arricchendo il curriculum.

L’Università di Catania, con le 570 collaborazioni part-time offerte, dimostra il suo impegno nel dare supporto ai propri alunni, aiutandoli a crescere professionalmente. Se sei uno studente dell’Università di Catania non lasciarti sfuggire questa opportunità, candidati entro il 30 novembre!